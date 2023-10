El 60% de los expertos encuestados no ve un 'rally' bursátil para el último trimestre

Dicen que los datos nunca mienten. Y las cifras históricas reflejan que, al menos durante los últimos 30 años, los meses de octubre, noviembre y diciembre son alcistas. De hecho, la media histórica muestra que estos meses en los que comienza la recogida de setas, dejan cada uno, ganancias cercanas al 2% en las bolsas europeas.

El rebalanceo de carteras, el efecto foto final de año, la mejora de sentimiento, los resultados corporativos o las expectativas de aumento de gastos durante la temporada navideña, han ayudado a que los últimos meses del año hayan sido históricamente alcistas, tal y como destacan algunos analistas como Ignacio Albizuri, Director de Mercados de Miraltabank.

No obstante, también dice el refranero popular que la estadística está para romperse. Y eso es lo que pronostican que ocurrirá este año los gestores y analistas encuestados esta semana por elEconomista.es. Cerca de un 60% de los más de 15 expertos consultados, no espera que las bolsas europeas y el Ibex 35 vayan a acabar el año por encima de los niveles en los que se mueven en la actualidad. Un comportamiento que daría continuidad al que han mantenido selectivos como el Dax o el EuroStoxx 50 en septiembre, al ceder cerca de un 2% desde el primer día del mes.

"En nuestra opinión, tras un primer semestre alcista en los mercados de acciones creemos que el final del año no será positivo ya que la inflación seguirá preocupando tanto a banqueros centrales como a inversores imposibilitando con ello la consecución de nuevos máximos", destaca en ese sentido Jorge Lage, de CM Capital Markets. "Apreciamos muchas dudas de hacia dónde vamos. Si se sigue retrasando la moderación económica, la tensión en tipos puede continuar ahí", añade Sara Hernando, de Norbolsa

Lo que queda claro revisando las respuestas de los gestores a la encuesta, es que la clave para un buen cierre del año dependerá mucho de que los precios de la energía concedan un respiro a la inflación y den margen a los bancos centrales para suavizar el discurso. Algo que por ahora no parece viable a corto plazo.

Los precios del petróleo se han disparado esta semana un 3% y ya están en zona de máximos de noviembre de 2022. Estas subidas se enmarcan en una tendencia alcista desde que la OPEP y Rusia confirmaran sus respectivos recortes de producción. De la mano de estas medidas, el despertar chino y el consecuente incremento de la demanda están apoyando también a la materia prima. De hecho, firmas como Bank of America han elevado su precio objetivo sobre la materia prima hasta los 96 dólares.

"El proceso de desinflación está siendo más lento, sobre todo tras las subidas de los precios energéticos. Los tipos de interés estarán altos por tiempo de lo inicialmente esperado y de lo deseable", dice al respecto Pablo Garcia, de Divacons.

Y es que tal y como reflejan desde CMCMarkets, hay tendencias que están evolucionando en contra de la bolsa como los tipos de interés en niveles elevados, el precio de la energía en tendencia alcista y el dólar presentando mayor fortaleza y marcando máximos. Por eso, Ignacio Cerón, de Banco Big, asegura que "debido al progresivo aumento de los precios, el incremento del precio en el petróleo junto con la inestabilidad causada por los discursos por parte de los bancos centrales pensamos que no habrá este gran esperado comportamiento alcista. Adicionalmente, la tan nombrada put de la Fed y suponiendo una política distinta por parte de Powell respecto a Greenspan podría suponer un impedimento a la subida.

Al mismo hilo, desde Pictet sentencian: "Aunque por valoración la renta variable en Europa parece atractiva, cotizando a doce veces beneficios esperados a un año, es decir, con descuento del 30 % respecto a la renta variable global, en nuestra opinión, a menos que veamos signos de reaceleración económica, la renta variable europea no está lo suficientemente barata para esperar un repunte tangible para fin de año".

En la carrera del endurecimiento de la política monetaria para intentar contener la inflación, la Reserva Federal y su homólogo europeo han estado prácticamente a la par. Lo mismo sucede con este fin de ciclo, o así lo compra el mercado, ya que no se prevén nuevos aumentos en los próximos meses, pero tampoco bajadas, por lo que el horizonte de tipos altos parece extenderse más de lo previsto en un primer momento. Un panorama que ha impulsado aún más al dólar frente a otras divisas, hasta el punto de que este miércoles el euro se quedaba en mínimos del año en su cruce con el billete verde y llegaba a caer por abajo del 1,05. Pese a que en las últimas dos jornadas la moneda continental parece haber tomado algo de aire, en el año pierde cerca de un 1% en su batalla con el dólar.

"En un entorno donde los bancos centrales continúan su lucha contra la inflación con un mensaje inequívoco de tipos más elevados durante más tiempo, se trata de resultados por encima de las expectativas de principios de año. Sin duda en este año existe una gran divergencia entre mercados y determinar cuáles son los que se comportarán mejor en los próximos 3/6 meses es tarea imposible. Adicionalmente, para que la renta variable continúe su ascenso deberán mejorar los resultados empresariales sin que suponga una expansión de las valuaciones", indica Kevin Koh, de Finizens.

De la misma manera, Ricardo Gil, de Trea, alude a los resultados empresariales como posible frenazo de las bolsas:"El final de año va a ser especialmente volátil, la recuperación macro que se esperaba desde la segundad mitad de este año se ha retrasado por los efectos en la renta disponible de unas inflaciones más elevadas y debilidad en la actividad industrial. Los efectos en los márgenes de las compañías esperamos se empiecen a notar en los resultados del tercer trimestre con lo que es difícil esperar que volvamos a niveles de antes de verano". Sin embargo, destaca que el mayor peso de financieras y petroleras en bolsa europea y española "puede sostener estos índices frente a los más expuestos a consumo discrecional o tecnología", finaliza,

Los más optimistas

Pese a las poco halagüeñas previsiones de los gestores y analistas encuestados, la temporada de mayor consumo que viene en los siguientes meses con la celebración de Haloween a la vuelta de la esquina, los resultados empresariales y las expectativas de unas compras navideñas que sean más optimistas de lo que son ahora, hacen no perder la esperanza a quienes esperan que las cifras macro espoleen a las bolsas de Europa y al Ibex 35 de aquí a final de año. No en vano, un buen comportamiento de las ventas en el Black Friday y en el Ciber Monday puede actuar a modo de catalizdor para unos alcistas que no pierden la esperanza. "Estamos a las puertas de una nueva temporada de resultados empresariales en la que se espera que sectores clave de la bolsa española como la banca y el turismo sigan incrementando sus beneficios", recuerda Joaquín robles , de XTB.

"Septiembre y la primera parte de octubre suelen ser una de las peores épocas para estar invertido en bolsa, pero a partir de allí, el mercado suele tener un buen comportamiento sobre todo en los años en los que la rentabilidad hasta entonces es positiva", refleja Oscar de Diego, de Ibercaja Gestión. "Los flujos típicos de fin de año suelen ir hacia los activos que mejor lo han hecho forzando a los gestores de fondos a comprar para al menos mantener posiciones. Por lo tanto, creemos que el mercado nos puede dar una aceptable ventana de entrada en las próximas semanas tanto en bolsa europea como española".

Desde Mirabaud, Jaime Medem asegura que los datos de inflación que deberíamos ver en la última parte del año deberían dar alas al optimismo y apuntar a un buen comienzo de 2024. Para el caso de la bolsa europea, la existencia de sectores que se van a seguir beneficiando de unos tipos de interés elevados (seguros, bancos), seguirá dando un importante soporte a los índices. Por otro lado, nos encontramos con nuevos actores como el sector de la energía, que también seguirán contribuyendo al buen comportamiento de los índices. Y, por último, los sectores de utilities (eléctricas) y de telecomunicaciones, que, por su alta visibilidad de ingresos, ofrecen un alto grado de confianza a los inversores que buscan unos niveles de rentabilidad por dividendo muy atractivos. Todo esto nos hace estar ligeramente optimista de cara al cierre de año, donde podemos ver los índices por encima de los niveles actuales".

E igual opinan desde Buy & Hold. "En la recta final del ejercicio suele entrar dinero de los inversores en el mercado de renta variable, lo que suele hacer que suban los precios en este periodo", explica Antonio Aspas, quien añade que actualmente el sentimiento de los inversores es muy negativo, "lo que -al contrario de lo que pueda parecer- es positivo para la evolución del mercado, porque ya están descontadas noticias muy negativas que puede que no lleguen a materializarse".

Además, tal y como afirman, hay que tener en cuenta que las valoraciones de las bolsas siguen siendo atractivas frente a su media histórica. Especialmente, la bolsa europea.