La inflación desacelera en la eurozona hasta el 4,3% y marca el mínimo en casi dos años

La inflación empieza a traer mejores titulares en la eurozona. En septiembre, el índice de precios al consumo (IPC) desaceleró del 5,2% interanual de julio al 4,3%, por debajo incluso del 4,5% que estimaba el consenso de economistas. Es la lectura más baja desde octubre de 2021, cuando fue del 4,1%, quedando cada vez más lejos el pico del 10,6% del pasado otoño. Lo mismo ha sucedido con la inflación subyacente -en este caso excluye la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco-, que ha pasado del 5,3% al 4,5%, también por debajo del 4,8% previsto. Es la primera lectura en un año por debajo del 5%. La senda de desinflación coge algo más de ritmo en la región.

En tasa intermensual también se ha experimentado desaceleración: en el caso del IPC general, del 0,5% al 0,3%; y en el del IPC subyacente, del 0,3% al 0,2%, según los datos publicados este viernes por Eurostat.

Haciendo el repaso por componentes, la energía pasa de retroceder un 3,3% interanual en agosto a hacerlo un 4,7% en septiembre por el efecto base. En lectura intermensual, la energía sube un 1,4% en medio del reciente repunte del petróleo.

En la categoría conformada por los alimentos, el alcohol y el tabaco, el descenso es de un 9,7% interanual a un 8,8%, con un repunte mensual del 0,1%. Tras meses con una inflación de doble dígito, parece que los alimentos pierden de vista la cota del 10%, si bien sigue siendo muy elevada para los sufridos consumidores europeos.

Mención especial requiere la inflación en los servicios, que retrocede de un 5,5% interanual a un 4,7%, con una remarcable caída intermensual del 0,9%. Esta métrica es especialmente vigilada por un Banco Central Europeo (BCE) muy pendiente de las presiones salariales al alza en el sector que ha sujetado la actividad en Europa durante los últimos meses.

"Estimamos que alrededor de 0,6 puntos porcentuales de este descenso se debieron a la base relacionada con los billetes de viaje baratos disponibles en Alemania el año pasado, y al fin de la reducción temporal de las tasas universitarias en los Países Bajos. Estos efectos habían impulsado al alza la inflación de los servicios, pero ahora han desaparecido de la comparación interanual. Esto implica que otros componentes de la inflación de los servicios también disminuyeron", explica Jack Allen-Reynolds, analista de Capital Economics.

La inflación subyacente de los bienes industriales no energéticos cayó por séptimo mes consecutivo, y un poco más de lo previsto, del 4,7% al 4,2%, al seguir repercutiendo la mejora de las condiciones de la cadena de suministro mundial.

"De cara al futuro, la inflación debería seguir bajando. Aunque el aumento de los precios del petróleo contribuirá a que la inflación de la energía vuelva a situarse por encima de cero (en tasa interanual) a principios del próximo año, esperamos que el impacto sobre la tasa general se vea compensado por nuevos descensos de la inflación de los alimentos y de la inflación subyacente", pronostican desde Capital Economics.

"Todo esto refuerza nuestra opinión de que el BCE ha terminado de subir los tipos de interés. No obstante, seguimos pensando que el BCE no empezará a recortar los tipos hasta finales de 2024. Creemos que el tipo general caerá hasta alrededor del 3,5% a finales de año. Sin embargo, no creemos que los responsables políticos confíen en alcanzar el objetivo del 2% de forma sostenida hasta finales de 2024", completa Allen-Reynolds.