Los diez valores de la fórmula del crecimiento y dividendo atractivos de 'elEconomista.es'

A la espera de que el mercado vuelva a brindar una buena oportunidad de entrada para aquellos inversores que, o bien quieren empezar a hacer cartera, o bien buscan aumentar su exposición a bolsa de cara a un hipotético rally de final de año, desde elEconomista.es se lleva años facilitando selecciones de valores en función de sus fundamentales de cara a elegir las compañías. En esta ocasión, se utilizará una vieja fórmula, que no es la de la Coca-Cola, pero que ha demostrado ser útil para este propósito, que es el PER CONDe (Crecimiento Orgánico Neto más Dividendo Estimado).

Con esta ratio lo que se propone no es otra cosa que elegir los valores en los que el consenso ve un mayor crecimiento del beneficio bruto de cara a los dos próximos años, añadiendo la rentabilidad por dividendo prevista y ajustándolo al multiplicador de beneficios al que cotiza de cara a 2024. Bueno, bonito y, si puede ser, barato. En la última cartera internacional que se hizo había nombres conocidos como Porsche, AXA, Marathon o Nokia, entre otras. Con esta selección se ha conseguido empatar al MSCI World Index en los últimos cuatro años, con una revalorización superior al 30%. Ahora, con otras 10 firmas distintas, pero con el mismo objetivo: batir a la gran referencia. Las elegidas son Prosus, Merck, Boeing, Take-Two Interactive, Energean, Advanced Micro Devices, Eurazeo, Incyte, MAN Group, EQT y Gaztransport & Technigaz. No hay ninguna compañía española, pero sería Grifols la mejor colocada en este sentido.

Merck

El grupo Merck es uno de los líderes mundiales del sector de la salud. Su origen es alemán, cuando la empresa con ese nombre se estableció, hace ya más de 100 años, en territorio norteamericano. Tras la Primera Guerra Mundial se independizó de la matriz cotizada en Alemania y sus caminos siguieron tendencias paralelas de éxito. En este caso, la farmacéutica se sitúa como la cuarta más grande del mundo en esta industria.

Aunque este año es cierto que cotiza prácticamente plana, su crecimiento en los últimos años ha sido importante, doblando su tamaño en el último lustro. Con un dividendo intermedio cercano al 3%, los analistas esperan que este año doble su beneficio neto hasta los 29.000 millones de dólares, pagando solo un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 13 veces, una ratio inferior que el de toda la media de su industria.

Boeing

China y su economía han vuelto al tablero mundial tras la pandemia. Esta misma semana, salía a la luz que la aerolínea estatal Air China planea adquirir un paquete de doce unidades del modelo de avión 737 Max, desarrollado por la gigante estadounidense Boeing, y en 2024 duplicará esta cifra.

Esta noticia es solo un indicativo más de la expansión que el mercado prevé para la firma estadounidense de cara a los próximos años. "Esperamos que Boeing emerja de la crisis del 737 Max y mejore la generación de efectivo en 2023, con las acciones impulsadas por múltiples catalizadores, incluido el retorno de la recertificación del 787, 737 Max en China, y el aumentó de entregas", señalaban desde JP Morgan a raíz de la noticia. Así, a nivel de beneficio bruto, solo entre 2023 y 2024 el mercado espera que Boeing crezca más de un 150% y continúe su expansión en 2025. Los expertos recomiendan la compra de sus acciones, que este ejercicio se revalorizan a doble dígito.

Take-Two Interactive

Quizás el nombre de Take-Two pueda sonar desconocido para el lector, pero no lo es el videojuego más exitoso de esta marca: GTA, que ya ha confirmado el desarrollo de GTA VI. Hasta que el videojuego vea la luz, la adquisición de Zynga será el catalizador de la firma norteamericana. La plataforma de videojuegos posiciona a Take-Two entre las grandes empresas que ofertan sus productos online para dispositivos móviles y ordenadores.

En 2024, el mercado estima para ella por primera vez los 2.000 millones de dólares de ebitda, una cifra que logrará mantiene en 2025. Por estas ganancias se pagan múltiplos de 18 veces en 2024, de los más bajos de su sector.

Energean

Cotizada en Londres pero con origen en el mar Egeo, Energean se dedica a la exploración de hidrocarburos, especialmente gas, con lo que eso le ha supuesto en los años más recientes. Efectivamente, desde el inicio de la pandemia hasta diciembre del año pasado, cuando tocó sus máximos históricos, sus acciones multiplicaron por cinco su precio hasta alcanzar una capitalización superior a los 3.000 millones de euros. Este año ha corregido algo más de un 10% pero los analistas le siguen dando un amplio recorrido al alza cercano a los 30 puntos porcentuales.

Con todo, el mercado espera que prácticamente doble sus beneficios entre 2023 y 2025, hasta acercarse a las 1.500 millones de libras. Además, destaca sobremanera su dividendo, uno de los más altos de la bolsa británica, pues ofrece un 8% de rentabilidad este año y un 12% el que viene, según el consenso de analistas que recoge Factset. Estos beneficios se pagan a precio de saldo, pues solo cotiza a un PER de 3 veces

Advanced Micro Devices

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está dejando huella este 2023, especialmente en la industria semiconductora, esencial para el desarrollo de los chips que la hacen funcionar. En este contexto, la estadounidense Advanced Micro Devices pasará de unas ganancias brutas de 3.900 millones de dólares en 2023, según las previsiones, a superar los 10.000 millones en 2025, lo que supone un crecimiento del 195% en tan solo dos ejercicios. Todo ello, gracias al impulso que supone la IA en su negocio. "Esperamos que muchos inversores miren a través del reinicio de la compañía, y del sector en general, con esperanzas en la historia de la IA en el próximo año", señalan desde Barclays.

Con una subida en bolsa del 63%, el mercado recomienda la compra de sus acciones, a las que además otorga un potencial alcista del 26% para los siguientes meses.

Eurazeo

Eurazeo es poco conocida para el inversor español. Se trata de una gestora de fondos con más de 30.000 millones de euros bajo gestión que ahora capitaliza en bolsa algo más de 4.000 millones. Sería algo así como unas cinco veces Bestinver. Entre sus atractivos para el inversor está el contar con un potencial de más del 60% hasta el precio objetivo que le dan los analistas, tras ceder un 6% en 2023.

Los expertos esperan que para 2025 haya doblado su ebitda hasta superar los 850 millones de euros, a lo que habría que añadir un dividendo importante, de más del 4% de rentabilidad. Y todo esto, a un PER por debajo de 7, en línea, eso sí, al del sector financiero en estos momentos.

Incyte

Es cierto que una de las características típicas de las firmas biofarmacéuticas es que son intensivas en inversiones para desarrollar sus fármacos, que al final es su negocio principal y, por lo tanto, es raro que repartan dividendos que destaquen. Es el caso de la estadounidense Incyte, dedicada al segmento dermatológico y oncológico, la cual no se espera que retribuya a sus accionistas en los próximos años. Por contra, sí esperan un fuerte crecimiento de sus beneficios, de más del 100% en dos años, que rebaja su PER hasta las 16 veces el año que viene. No está pasando su mejor año en el parqué, donde cede un 20%, pero en el que puede remontar a partir de ahora merced a su buena recomendación y al 30% de potencial que le estima el consenso de analistas.

Man Group

Tampoco es muy conocida en España, pero el patrimonio bajo gestión que administra la inglesa Man se acerca a los 152.000 millones de dólares y en bolsa capitaliza algo más de 2.500 millones de libras. Esta misma semana se conoció el principio de asociación de American Beacon Advisors con la londinense para lanzar el primer ETF por parte de la americana, en el que Man será subasesor.

Este verano también se hizo pública la adquisición de Varagon Capital Partners, otra firma de inversión estadounidense, llevada a cabo por Man, una acción que generó entusiasmo en el mercado. Con todo, los analistas esperan un crecimiento de las ganancias brutas del 74% en tres ejercicios, superando en 2025 las 500 millones de ebitda. Por ellas se pagan para 2024 múltiplos de 8 veces, con un dividendo que renta un 6%.

EQT

También gasista, la norteamericana EQT ha protagonizado un tremendo rebote en bolsa durante los últimos tres años, cuadruplicando su valor bursátil. Su negocio se ha visto muy favorecido por el contexto de escasez de gas en Europa al ser especialista en el gas natural licuado, el cual sí se podía transportar por barco al Viejo Continente para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania. El dividendo es inferior al 2%.

Gaztransport & Technigaz

En un año en el que los precios del gas se desploman más de un 50% es cuanto menos llamativo encontrar tantas empresas gasistas (3 de 10) que vayan a seguir incrementando sus beneficios tras el extraordinario año que supuso 2022. A Energean y EQT se suma también la francesa Gaztransport et Technigaz. Para esta firma gala su año estrella fue 2020, en el que registró 253 millones de euros de ebitda. En 2023, se quedará a tan solo 40 millones de esta cifra y volverá a marcar récord de ganancias brutas en 2024, al estimar el mercado 334 millones y rozará los 400 en 2025. Con un dividendo que renta un 5% el próximo año, se hace con la mejor recomendación de compra de esta selección.