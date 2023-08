Bestinver se coloca entre los 3 mejores fondos españoles de bolsa global

En las dos últimas semanas se ha producido un cambio en la parte más alta de la clasificación de La Liga Global de la Gestión Activa de elEconomista, con la aparición del fondo Bestinver Internacional, gestionado por Tomás Pintó, en la tercera plaza.

B&H Acciones mantenía esta plaza hace dos semanas, pero ha caído hasta la sexta posición entre los fondos españoles activos que mejor se comportan en el año en bolsa internacional (la Liga está compuesta por 260 fondos, de los cuales 105 son españoles). El fondo consigue una rentabilidad del 22,4% desde el primer día del año, mientras Bulnes Global y Rural RV Internacional Estándar, los dos productos que lideran la tabla por rentabilidad, logran un 23,9% y 23,3%, respectivamente.

El fondo de Bestinver está consiguiendo remontar posiciones con una cartera en la que, a cierre del segundo trimestre, destacaba Berkshire Hathaway, la sociedad de inversión dirigida por Warren Buffett, como la principal posición del fondo, con un peso del 4% de la cartera. La coreana Samsung Electronics, con un 3,41%, es la segunda firma más importante para el fondo, seguida de Meta Platforms (la compañía antes conocida como Facebook), con un 3,39%, y Harley-Davidson, con un 3,33%.

Al cierre del trimestre la gestora compartía con sus clientes la carta trimestral, y destacaba cómo su "obligación como ahorradores a largo plazo es comprar aquello que está barato, independientemente de la naturaleza del negocio que estemos valorando. Eso es exactamente lo que hemos venido haciendo en los últimos meses en la cartera", incorporando compañías como la alemana Bayer, Heineken e IFF.

Por su parte, el fondo español líder este año, Bulnes Global, está consiguiendo tener éxito con una cartera más centrada en el sector tecnológico, que está atravesando, de nuevo un gran año en bolsa. Alphabet es la principal posición del vehículo, con un peso del 6,27% del total, seguido de Amazon, con un 5,97%, según los datos de Morningstar a principios de año. A las dos tecnológicas les sigue la firma de lujo LVMH, con un 5,8%, y en cuarto lugar aparece Tractor Supply, con un 4,88% de la cartera.

El fondo que ostenta ahora la medalla de plata en la clasificación de los vehículos españoles, Rural RV Internacional, también mantiene un fuerte sesgo hacia los gigantes estadounidenses del sector tecnológico, una estrategia que está dando buenos resultados en 2023. Microsoft, Apple, Alphabet y Amazon se mantienen como las principales apuestas, con pesos del 7,26%, 7,16%, 5,96% y 4,69%, respectivamente.

En cuanto a los fondos españoles que peor lo hacen en el año, sólo hay, de los 105, que no consiguen siquiera alcanzar rentabilidades positivas en el ejercicio. Se trata de Truvi Value y True Value Compounders, con caídas del 7,48% y 0,8% en 2023.