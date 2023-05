La mejor idea de inversión en cada sector: las 16 compañías con mejor recomendación

En un ejercicio en el que las bolsas ya se han comido todas las expectativas previstas para el año, encontrar valor en este entorno es una tarea ardua. Con el objetivo de encontrar oportunidades en este escenario de crecimiento, se ha realizado una selección de las compañías con mejor recomendación de los principales sectores, filtrando por las diez firmas más grandes por capitalización de cada industria. Ostentar el mejor consejo del mercado no es peccata minuta, especialmente, en un año en el que los sustos, como las turbulencias en la industria bancaria o el rápido incremento de los tipos de interés han hecho mella en los parqués.

Financiero

Mastercard, una de las líderes mundiales en sistemas de pago, es la compañía del sector financiero con mejor recomendación (comprar) entre los titanes del segmento. La firma, que rendía cuentas ante el mercado la semana pasada, presentaba un beneficio neto correspondiente al primer trimestre del año un 7,6 % menor que el del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, para el cómputo de 2023 el mercado espera que supere hasta un 12% las ganancias netas de 2022. Con los 11.600 millones de dólares que el consenso de mercado estima de beneficio neto para 2023, Mastercard lograría su mayor cifra histórica.

Desde Barclays elevan el BPA (beneficio por acción) de la compañía a 2,80 dólares, 0,08 dólares por encima de las estimaciones del consenso, debido, entre otras fortalezas, a un aumento de los márgenes. "Los márgenes fueron sólidos en el primer trimestre, con un aumento de los márgenes ebit en 180 puntos porcentuales interanuales, hasta el 58,9%, excluidos los litigios", explican en su último informe.

'Retail'

La británica JD Sports es la vencedora con mejor cartel del segmento retail y, además, la que levanta la mejor recomendación entre las compañías seleccionadas. La cadena de moda urbana JD Sport, que cerró 2022 con 92 establecimientos en España, anunciaba al inicio de este ejercicio su previsión de abrir hasta 45 nuevas tiendas en los próximos tres años, lo que supondrá un crecimiento en locales de un 50%. Así, con esta estrategia de expansión la firma plantea un crecimiento de los ingresos de dos dígitos y unos márgenes de dos dígitos en los próximos cinco años.

"El aumento potencial de los márgenes gracias a una mayor densidad de ventas parece compensado por las inversiones. ( ) La ausencia de apalancamiento operativo no es tan sorprendente, y en cambio nos tranquiliza que la empresa esté creando flujos de caja sostenibles dadas las importantes inversiones", indican desde Barclays.

Ocio y turismo

La cotización de Uber Tecnhologies refleja sin duda el saneamiento de sus cuentas. La compañía de servicios de transporte y movilidad anunciaba el pasado martes pérdidas de 157 millones de dólares (143 millones de euros) en el primer trimestre del año, lo que supone reducir en un 97% los números rojos de 5.930 millones de dólares (5.394 millones de euros) contabilizados un año antes. Unas cifras que también han calado en las previsiones del mercado, que pasaban de augurarle pérdidas para 2023 de 280 millones al principio del año, a ganancias de 21,5 millones. "Las perspectivas de Uber de alcanzar los 5.000 millones de dólares de ebitda ajustado en 2024 parecen cada vez más factibles, gracias al crecimiento sostenido de su segmento de movilidad y al debilitamiento de la posición de Lyft en el transporte compartido. Las reservas brutas podrían aumentar un 20%, gracias a un saludable crecimiento del volumen de pasajeros y conductores", explica el analista Damian Reimertz en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Alimentación

La americana Mondelez, propietaria de marcas como Oreo, Chips Ahoy!, Milka o Halls, entre otras, también goza del mejor consejo de su sector.

Fue en mayo del 2022 cuando la compañía comunicaba su nueva estrategia comercial, motivada por cambios de tendencia que nacieron a raíz de la pandemia. Así, Mondelez anunciaba su intención de salir de su zona de confort, que era en negocio de los chicles (como Trident) o los caramelos para la tos (como Halls) para centrarse más en productos como las galletas o los snacks. "Si se tiene en cuenta la magnitud de los precios en el primer trimestre de 2023 en Europa y la resistencia de los volúmenes en sus regiones geográficas, no es difícil modelar un crecimiento de las ventas y del BPA muy por encima del guidance de Mondelez. Podría haber más trimestres de superación y subida a medida que avance 2023", explican desde JP Morgan en su último informe sobre la empresa. A nivel de ventas, los expertos esperan que la firma recupere niveles de 2012, al lograr, según las previsiones, 35.117 millones de dólares.

Industria

La firma estadounidense de servicios petroleros Schlumberger es la ganadora por recomendación (comprar) del sector industria. Aunque su camino en bolsa no es tan optimista como el del resto de compañías de esta clasificación, con pérdidas que rondan el 15%, su previsión de beneficios sí que se anota un leve alza del 1% en lo que va de año. Para el año 2024 esta cifra sí que se engorda y el consenso prevé unos beneficios netos de 5303 millones, un 22% más que en 2023. La rentabilidad por dividendo que ofrece la firma para este año, de un 2,14%, también está entre las más atractivas de estos valores.

Salud

AstraZeneca, que arrancaba el año con la compra de la estadounidense CinCor por 1.600 millones de euros, y en diciembre se hacía con Neogene Therapeutics por 304 millones de euros, afianza aún más la confianza del consenso de expertos y recibe una mejora de su recomendación en lo que va de ejercicio. Desde Barclays, donde recomiendan tomar posiciones sobre los títulos de la británica y mantienen su valoración en 135 libras, creen que pese contar con buenos resultados (como los de Imfinzi y Tagrisso), y otros no tan buenos, como Lymparza y Calquence, "AstraZeneca tiene la cartera más amplia y profunda de todas las empresas que cubrimos", indican.

'Uilities'

La italiana Enel –valor del fondo Tressis Cartera Eco30–, además de alzarse con el mejor consejo entre las grandes de su sector, es también la segunda con mayor rentabilidad por dividendo (7,12%) entre las 16 compañías de esta clasificación, además de tener uno de los multiplicadores más atractivos, con un PER de 10 veces. Al igual que AstraZeneca, logra mejorar el cartel (comprar) en estos primeros meses del año y se queda como una de las firmas con más apoyo por parte del consenso. En bolsa, Enel gana en torno al 20% en el año y la semana pasada alcanzaba niveles que no visitaba en los últimos 12 meses. Desde JP Morgan vaticinan un aumento del beneficio neto interanual de la eléctrica del 3,2%, ya que indican que, aunque los primeros meses ha tenido un avance sólido, "este impulso se acelerará en los próximos trimestres y la deuda neta debería seguir bajando", advierten.

Telecomunicaciones

Otra estadounidense, T-Mobile, es líder en su sector por recomendación. La compañía no acumula grandes ganancias este año en bolsa, donde avanza un leve 2% tras el último rebote, pero registra un aumento en la previsión de beneficios tanto para este año –de lo que se pronosticaba en enero–, como para 2024. Desde JP Morgan indican: "La sólida guía para 2023 [de T-Mobile] respalda el impulso continuado en los mercados principales, así como las oportunidades de crecimiento de los mercados rurales más pequeños". Desde la firma reconocen que la estimación de free cash flow/acción de 15 dólares por acción que vertían sobre T-Mobile se está "quedando corta" a medida que aumentan las expectativas de sinergias.

Semiconductores

Después de superar la crisis en la cadena de suministro generada por la reapertura de la economía tras la pandemia, la industria de los semiconductores está despuntando en el año. Entre las compañías que agrupa, Broadcom y ASML Holding destacan con las mejores recomendaciones del sector, empatadas en su consejo de compra.

Ambas firmas ya han dado a conocer sus resultados trimestrales (los del segundo tercio para Broadcom que inicia su año fiscal en octubre) y no han defraudado al mercado. "La demanda sigue siendo sólida en la infraestructura central de la empresa y el equipo reiteró su punto de vista de impulsar un crecimiento interanual sostenido durante este año", esgrimían desde JP Morgan tras los resultados de la americana. Con las buenas perspectivas, el consenso de analistas que recoge FactSet estima que Broadcom sobrepase por primera vez en su historia los 20.000 millones de dólares de beneficio neto este mismo 2023. Para su acción el mercado también prevé todo un récord al valorar sus títulos en los 701,81 dólares, con los que la semiconductora romperá el actual techo histórico que se sitúa en los 674 dólares.

Desde Berenberg apuntan que "hay suficientes impulsores para que los ingresos y los pedidos de ASML aumenten en 2024: aunque habrá cierta volatilidad a corto plazo en 2023, los pedidos y gasto de capital de los fabricantes de chips podrán seguir creciendo gracias a la continua expansión de las fábricas en EEUU y Japón y al gasto de los productores chinos en nodos maduros". La neerlandesa superará este ejercicio los 9.000 millones de euros de beneficio bruto, según las estimaciones. Esta cifra supondrá para esta semiconductora todo un récord de ebitda.

Tecnológico

Tras un desastroso 2022, por el inicio de una dura política monetaria, el sector tecnológico está resaltando este año (el Nasdaq 100 roza una subida anual del 20%, el índice más alcista entre los principales del planeta). Y en él, si hay una clara protagonista por recomendación esa es Alphabet, la matriz de Google. Pese a sus resultados trimestrales algo más débiles de lo esperado, el mercado sigue viendo fortaleza en ella: en 2021 ya superó los 100.000 millones de dólares en ebitda, una cifra de récord que logró mantener en 2022 y que el consenso de analistas que reúne FactSet espera que se mantenga también en este ejercicio. Según las proyecciones del mercado, sus ganancias brutas en 2023 alcanzarán los 116.000 millones, de las cuales el 92% procederá de Google. También este año, las previsiones apuntan a que la compañía rozará los 300.000 millones de dólares en ventas, que acabará rebasando en 2024.

Sin duda, la aparición de ChatGPT supone uno de los mayores retos a los que se enfrenta la compañía actualmente. "Google está llevando a cabo la prueba de bots para lograr una aplicación similar a la de su rival ChatGPT. Alphabet también destacó Performance Max como un ejemplo donde la función mejorada de la IA ha beneficiado a los anunciantes, aumentando la eficiencia y la conversión. Creeemos que estos desarrollos son las primeras entradas de las ganancias de rendimiento disponibles para los anunciantes utilizando IA", exponía el equipo de análisis de Deutsche Bank. En este entorno, el mercado ve un potencial alcista del 22% para los títulos de la tecnológica, que se sumará a las ganancias a doble dígito que ya experimenta en el ejercicio.

Automovilístico

Stellantis no pudo elegir mejor el nombre de su compañía, brillar con las estrellas, pues ese ha sido su comportamiento durante los últimos meses. De entre esta selección de compañías seleccionadas, la automovilística neerlandesa se alza como la firma más asequible en bolsa, comprándose a un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 3 veces en 2023. Su multiplicador de beneficios no es, sin embargo, su única fortaleza a nivel de inversión: el dividendo de esta compañía en 2023 renta cerca de un 9% (es, además, uno de los valores de Tressis Cartera Eco30, el fondo de inversión asesorado por elEconomista.es).

"Las ventas de dos dígitos en aumento en Europa deberían ser un buen augurio para que vuelva a la rentabilidad de dos dígitos en Europa gracias a una mayor disponibilidad de semiconductores; menos paradas y arranques de producción, y un mayor aprovechamiento de sus plantas", señalaba el equipo de JP Morgan. "Después de un sólido 2022, el desafío de Stellantis es mantener los precios como suministro mientras las limitaciones se alivian en medio de un panorama económico incierto. Dicho esto, la empresa es optimista y cree que se puede mantener un margen operativo de dos dígitos", opinaban desde Bloomberg Intelligence.

En este ejercicio, el mercado espera que sus ganancias brutas retrocedan ligeramente con respecto a las de 2022, en las que marcó todo un récord. La compañía también es atractiva por el potencial que ofrece del 51%.

Inmobiliario

"La historia de esta firma un crecimiento visible que se encuentra entre las más fuertes que podemos encontrar entre las socimis durante los próximos dos años, y el potencial alcista aún avala nuestra opinión", apuntaban desde JP Morgan para la inmobiliaria estadounidense Vici, que presenta el mejor consejo de compra de todo su sector.

Como fortalezas, el equipo de JP Morgan exponía que "con casi el 40% de sus arrendamientos sujetos a un aumento de la renta basada en el IPC sin tope, tiene una protección integrada en sus ganancias que debería impulsar el crecimiento. Los gastos generales de VICI están significativamente por debajo de los promedios de sus pares, y su balance está bien estructurado sin vencimientos de deuda hasta 2024 y exposición mínima a la deuda a tipo variable".

Actualmente la compañía cotiza prácticamente a la par que el valor de sus activos (NAV) de 23,21 dólares por acción en 2022. Este año, el mercado espere que se acerque a los 2.900 millones de dólares de ebitda y estima un potencial alcista para sus títulos del 17%. Para este ejercicio, su dividendo le renta al accionista un 5%.

Materias primas

Hasta un 10% retribuye a sus accionistas la suiza Glencore con su dividendo este año. No solo es uno de los valores del fondo Tressis Cartera Eco30, sino que, además, es una de las mayores compañías del mundo dedicada a la producción y comercialización de materias primas y ostenta la mejor recomendación de compra de su sector, entre las mayores por capitalización bursátil. Tras marcar su mayor cifra de beneficio bruto el pasado ejercicio, que rozó los 32.000 millones de euros, su ebitda se normalizará en estos próximos ejercicios. Por sus ganancias, sin embargo, se continúan pagando algunos de los multiplicadores más bajos de su sector. Su acción se adquiere actualmente a un PER de 7,6 veces.

A finales de abril, esta compañía lanzó una opa hostil sobre Teck, empresa canadiense dedicada a la producción de cobre, zinc y carbón, en la que se presupone como la última batalla por el dominio mundial de carbón. "Creemos que Glencore tiene la capacidad de proponer una propuesta de fusión mejorada que valoraría a Teck en 27.000 millones, lo que supone una prima del 19 %", explicaban en un informe desde JP Morgan, cuyo equipo reiteraba el consejo de compra de sus las acciones.

Petrolero

Esta misma semana, la petrolera Shell –la mejor recomendación de compra del sector– informó de sus resultados del primer tercio del año: hasta marzo, la británica ha ganado un 20% más en beneficio neto con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y ha anunciado una recompra de acciones de 4.000 millones de dólares que espera completar antes de las cuentas del siguiente trimestre. "El gran aumento de ganancias en el 1T, el tercero más alto registrado, refleja una excelente entrega de cada uno de sus divisiones de cartera", señalaban desde Bloomberg Intelligence a raíz de los resultados y añadían que "el mantenimiento de un ritmo de recompra de 4.000 millones de dólares en el 2T es un testimonio del compromiso de la gerencia con las distribuciones, y se encaminan a los 24.000 millones este año, aunque notamos que la compañía podría estar preparada para una actualización".

Tras registrar sus mayores ganancias brutas en 2022, gracias a la crisis energética desatada a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, el ebitda de Shell caerá este año, aunque se mantendrá, según las estimaciones, como segunda mayor cifra jamás registrada. En bolsa, sin embargo, con el precio objetivo que fija el mercado, de 3,065 libras marcará un nuevo máximo histórico en su cotización. La compañía se adquiere actualmente a un PER de 7 veces y su dividendo ofrece un 4% este ejercicio.

Construcción

Vinci es la concesionaria favorita del mercado entre las compañías europeas de su segmento. Tras tocar máximos históricos en los 112 euros el pasado viernes, el consenso de mercado considera que debería cotizar en los 124,8 euros, que supone un recorrido adicional del 15%. Las firmas de análisis descuentan que el 2023 será un nuevo ejercicio de expansión que dará seguimiento al crecimiento visto el año pasado.

Así, se espera que el negocio de las concesiones de Vinci supere los 5.000 millones de euros de beneficio que llevarían a la francesa a cerrar un 2023 con un beneficio bruto superior a los 11.000 millones de euros gracias a un crecimiento orgánico del 5%, según FactSet. Por otra parte, Vinci aspira a seguir reduciendo su apalancamiento y las previsiones del mercado consideran que cerrará el 2023 con un ratio deuda neta entre ebitda de 1,6 veces.

Infraestructuras

En la industria de las infraestructuras, la mejor recomendación se la cuelga la estadounidense Jacobs Solutions. "Las instalaciones avanzadas están funcionando a toda máquina y los proyectos de semirremolques continúan a pesar de los titulares macro", señalan los analistas de Barclays. Solo en 2023, el mercado espera que la firma incremente su beneficio bruto hasta un 45% con respecto al de 2022, acercándose a ganancias brutas de 1.500 millones de dólares.

Su buen hacer no solo se queda ahí, ya que las proyecciones del consenso de mercado que recoge FactSet apuntan a que esta compañía logrará marcar máximos históricos en el parqué norteamericano durante los próximos meses, al fijar como precio objetivo medio de los analistas los 153,31 dólares, que le dejan un potencial alcista del 33%.