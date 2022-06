Los fondos que cuentan con mejores galones para una cartera a largo plazo

Los momentos de extema volatilidad en los mercados sirven para poner a prueba a los verdaderos inversores a largo plazo de los que se muestran más temerosos. Pero aprovechar las rebajas de los valores liquidativos para acceder a fondos de inversión que han demostrado su consistencia con anterioridad puede significar una buena oportunidad para entrar en vehículos que en otras circunstancias más boyantes saldrían más caros para el partícipe. Y es una buena oportunidad de ir construyendo poco a poco una cartera con fondos que, pese a que sus resultados actuales no dejen ver su potencial, cuentan con suficientes galones como para contar con ellos de cara al futuro.

elEconomista ha pedido a nueve firmas de asesoramiento financiero, especializadas en la selección de fondos -Abante, A&G, Andbank, atl Capital, iCapital, Intermoney, Luna &Sevilla Asesores Financieros, Singular Bank y Tressis- que escojan los productos que, para un perfil de inversor agresivo, consideran más idóneos, y el resultado es un amplio abanico, tanto por estrategias como por zonas geográficas, algunos más conocidos y otros quizá no tanto para la mayoría de inversores, pero que cuenta con el favor de los selectores profesionales. La decisión final de incorporarlos a la cartera dependerá de cómo se complementan con los otros fondos presentes en el portfolio de cada inversor, pero pueden dar pistas sobre qué fondos son considerados como los más idóneos para tenerlos en cuenta.

"Aprovechando las recientes correcciones de los mercados financieros donde los principales índices mundiales acumulan caídas del 20%, en un entorno en el que los beneficios empresariales continúan revisándose al alza en el año, tanto los ingresos como los márgenes se mantienen estables y los principales indicadores macroeconómicos aguantan en zona de expansión, puede ser un buen momento para crear una cartera de perfil agresivo con una exposición a renta variable que puede oscilar entre el 80-85% con capacidad de adaptación a la situación del mercado", explica Miguel Pérez, analista de Soluciones de Inversión de atl Capital.

De ahí que la gran mayoría de los fondos sean de bolsa global, con hasta 19 vehículos de inversión, con nombres tan conocidos como Fidelity FAST Global, que se ha convertido en uno los productos revelación de la Liga Global de la gestión activa de elEconomista, con un 17% de rentabilidad en el año; DWS Invest Croci Sectors Plus, DWS Invest Top Dividend, Robeco BP Global Premium Equities Eur, Morgan Stanley IF Global Brands o Capital Group New Perspective, sin olvidar indexados como el Amundi Index MSCI World.

"La renta variable a largo plazo siempre lo hace bien y encima es uno de los mejores protectores frente a la inflación. A una cartera que pivotase en torno a un fondo indexado le incorporaríamos fondos globales, europeos, americanos, japoneses y asiáticos", apunta Jorge González, director de análisis de Tressis, quien entre sus recomendaciones en renta variable europea aconseja contar con un par de fondos core, "uno de ellos muy flexible y ágil a la hora de rotar las carteras como es Eleva European Selection y otro que invierte mucho más a largo plazo como el DPAM Equities Europe Sustainable, complementado por uno value como el M&G (Lux) European Strategic Value Fund". Y en la región asiática, "tendríamos algo de Japón mediante un fondo indexado y otro centrado en la parte asiática ex Japón, con Invesco Asian Equity Fund", asegura.

Guillermo Santos, responsable de estrategia de iCapital, señala que Magallanes Value European Equity y Heptagon Yacktman US Equity "se adaptan muy bien al contexto actual de menor crecimiento y oportunidades por caídas que realzan más si cabe tras lo sucedido los últimos años el estilo value, estrategia que además, por el margen de seguridad que ofrece, es muy adecuado para el entorno de incertidumbre que vivimos. Por esta última razón, también el enfoque de compañías defensivas y de calidad conviene especialmente. Japón lo preferimos afrontar con un ETF, más neutro, pues es un mercado altamente complejo para el 'stock picking'. Contamos asimismo con grandes tendencias que vertebran el crecimiento como salud y robótica; también con zonas emergentes que deberían tener un crecimiento al alza y ofrecer un rendimiento mayor", subraya.

En renta variable japonesa, los fondos que los asesores recomiendan son iShares MSCI Japan EUR H, Schroders ISF Japanese Equity, Fidelity MSCI Japan Index EUR P Acc o el Baillie Gifford Japanese Fund, mientras que si el foco se amplia a la renta variable asiática, los fondos seleccionados son Invesco Asian Equity Fund, GAM Asia Focus Equity, Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets Leaders o UBS Greater China, que invierte principalmente en renta variable china, tanto doméstica como cotizada en Hong Kong, y que "puede beneficiarse del fin definitivo de las restricciones por Covid y de las medidas de competitividad e impulso económico y empresarial", señala Francisco Julve, responsable de selección de fondos de A&G, quien recomienda el fondo de bolsa japonesa de Baillie Gifford porque permite apostar por la digitalización, la robotización y como puerta de entrada a la demanda asiática con un sesgo growth.

Precisamente, con las caídas de los mercados y el cambio de ciclo que han iniciado las subidas de tipos de interés, muchos inversores se están inclinando por la estrategia de valor, pero Victoria Torre, directora de Oferta Digital de Productos de Inversión de Singular Bank, asegura que en la actualidad "buscamos equilibrio de los sesgos entre growth y value, reduciendo la beta de cartera y, por tanto, la sensibilidad ante movimientos del mercado, incluimos renta variable global con enfoque de dividendo. Y en renta fija, mantenemos una estrategia cauta con duraciones bajas para reducir la sensibilidad a repuntes en las curvas y hemos reducido el riesgo de crédito. Seguimos prefiriendo crédito de elevada calidad crediticia (mínimo rating A), referenciado a curva dólar, tramo corto, y también creemos que pueden ser interesantes los bonos ligados a inflación globales de corta duración. Y tenemos preferencia por los activos reales, que pueden protegernos de la situación inflacionista".

Entre las recomendaciones de los expertos también figuran fondos temáticos que se han convertido ya en clásicos de las carteras, como BFG World Energy, DWS Invest Global Infrastructure, OFI Precious Metals, BGF World Healthscience, Edmond de Rothschild Fund Big Data, Wellington Healthcare, Nordea Global Climate Environment, Bellevue Medtech, BNP Paribas Funds Aqua, GAM Multistock Luxury Brands, Pictet Robotics, AXA WF Framlington Robotech, Franklin Technology, Polar Global Technology o el DPAM EQ NewGems Sustainable.

"Cuando hablamos de tendencias de futuro, el fondo de DPAM es uno de las referencias de la industria. Se centra en lo que ellos denominan NewGems (tendencias y temas empresariales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la Generación Z, la e-sociedad, la industria 4.0 y la seguridad) incorporando en el análisis y selección los factores ESG. Evidentemente, por la naturaleza del fondo, tiene un elevado peso en el sector tecnológico y telecomunicaciones (más del 50% de la cartera) pero se complementa con posiciones más defensivas del sector salud o consumo que conforman una cartera bien diversificada en la que estar posicionados a largo plazo", comenta Victor Adriá Duque, de equipo de asesoramiento y gestión discrecional de Andbank Wealth Management.

