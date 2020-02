Caída en vertical: el Ibex 35 profundiza en las caídas, cede los 9.100 puntos y anticipa una corrección más seria

Vuelco en las bolsas. Los principales índices europeos profundizan en los descensos -pasan de un 0,5% a un 2% en cuestión de segundos- a medida que se van confirmando más casos del coronavirus en el mundo. Pocos países escapan al virus y el miedo de que se convierta en pandemia vuelve a escena. Tras ello, el EuroStoxx 50 se deja en torno a un 2,5%, mientras que el Ibex 35 también se desploma más de un 2%, por debajo de los 9.100 puntos.

La pérdida de soportes durante la jornada de ayer anticipa una corrección más seria de cara los próximos días, que podría alcanzar caídas de hasta el 5%. La perforación de niveles como los 3.600-3.640 puntos del EuroStoxx 50, los 9.450 puntos del Ibex 35 y los 5.700-5.800 del CAC francés, que es un indicador que suele comportarse muy bien desde el punto de vista técnico y que ha sido vigilado desde Ecotrader en las últimas semanas como guía del mercado europeo, alerta de una "corrección de orden mayor" en Europa.

"Tras la cesión de niveles clave, los descensos en las bolsas todavía pueden profundizar hacia siguientes soportes como son los 3.400 puntos del EuroStoxx 50, cuyo alcance supondría una corrección de la mitad de toda la tendencia alcista que nació en los mínimos de diciembre de 2018 desde la zona de los 2.910 puntos", indica Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

Y la escena puede ir a peor. Desde nuestro portal de inversión no descartan que los retrocesos puedan profundizar algo más y aproximar al principal índice europeo al soporte clave de los 3.240 puntos, que es el que en ningún caso debería de perder si se quiere seguir confiando en la tendencia principal alcista.

En España, el panorama no es mucho más alentador. Cabrero cree que una corrección de orden mayor podría llevar al Ibex 35 a buscar apoyo a la zona de los 8.850 puntos, con un soporte intermedio en los 9.100 puntos. "A corto plazo no nos sorprendería que el alcance del soporte intermedio de los 9.100 puntos pueda provocar un rebote que trate de rellenar parte del enorme hueco bajista que abrió en la apertura del lunes desde los 9.900 puntos", afirma el experto, aunque advierte de que "mientras este hueco no se cierre se mantendrá el riesgo de asistir a una corrección más amplia hacia los 8.850 puntos".

Asimismo la jornada vuelve a estar marcada por el temor al coronavirus y su avance por Europa, especialmente en Italia y con la llegada a España -con siete casos confirmados-.

Al margen del aspecto de las bolsas, los inversores cuentan con una batería de resultados empresariales. Iberdrola ha pulverizado su beneficio récord en 2019 con unas ganancias de 3.406 millones, mientras que Cellnex redujo en un 40% sus pérdidas en 2019, hasta 9 millones y superó los 1.000 millones en ingresos.