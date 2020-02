La rentabilidad por dividendo del Ibex escala del 4,4% al 4,7% por las caídas

El Ibex 35 no es el índice más rezagado de la zona euro este año. No es el que más está sufriendo la incertidumbre sobre el impacto del coronavirus en la economía mundial. Retrocede un 3,12% en 2020, frente al 5% del Cac 40 o el 4,6% del EuroStoxx 50. Sin embargo, aún arrastra un comportamiento mucho peor al resto en los últimos doce meses, al estar casi plano y sufrir una brecha con el EuroStoxx de 8,5 puntos porcentuales. Los niveles actuales, mínimos del año tras la caída del 6,4% de los dos últimos días, sitúan su rentabilidad por dividendo de 2020 en el 4,75%, según datos de Bloomberg. En dos días, ha escalado a este nivel desde el 4,44% que ofrecía el pasado viernes.

Las retribuciones de las grandes cotizadas de la bolsa española vuelven a destacar frente al resto, ya que, a pesar de que el Ftse Mib italiano se ha dejado un 6,8% en dos jornadas, su rentabilidad por dividendo todavía es algo inferior a la del Ibex, del 4,5%. Por su parte, el principal índice francés ofrece un 3,5% y el alemán, un 3,2%.

Aún es pronto para calibrar la dimensión que tendrá esta corrección y cuánto perdurará el pánico en los mercados financieros, pero, aunque los bonos estén actuando de nuevo como un refugio, la renta fija ha dejado de ser un activo en el que encontrar rentas periódicas atractivas. Y, en su lugar, los dividendos han cobrado, si cabe, más relevancia.

Miguel Paz (Unicorp): "Creo que los inversores deberían ir primando cada vez más la generación de dividendos de las compañías"

Lo explica Miguel Paz, director de inversiones de Unicorp: "Creo que los inversores deberían ir primando cada vez más la generación de dividendos de las compañías. Hace no tanto tiempo que, en la gestión de carteras, se optaba por una parte en renta fija que generaba estabilidad debido al cupón y ser activo refugio. Hoy la situación es la contraria. La generación de rentas o cupones se encuentra en la renta variable. La renta fija explota más el componente especulativo del precio ya que no hay cupón [o es muy bajo]". "Los inversores empiezan a ver la renta variable como un producto a largo plazo, a tener en cartera y es el más atractivo ahora que la renta fija no ofrece nada", apunta Paz, quien cree que "las acciones con más dividendos son una alternativa interesante para el perfil más conservador".

Muchos expertos recomiendan aprovechar momentos de caídas para comprar valores por su retribución. Aunque el denominador común no deber ser tanto una alta rentabilidad como que la política de remuneración sea estable o incluso creciente, que sean empresas con una generación de caja importante y poco endeudadas.

Repsol, la retribución más elevada

Como punto de partida, antes de una criba, los últimos descensos en el parqué han dejado a 16 compañías del Ibex con al menos una rentabilidad por dividendo del 5% para este año. Y 11 de ellas superan incluso el nivel del 6%, mientras que a principios de este mismo año eran ocho las firmas que rebasaban este último umbral. Algunas, además, tienen políticas de dividendo comprometidas.

Repsol, Bankia y Mediaset lideran el ranking de rentabilidad por dividendo del Ibex en este momento, con cifras que alcanzan el 9,2%, el 8,8% y el 8,4% para 2020 en cada caso. En todas ellas ha tenido mucha influencia la caída en bolsa, ya que las tres se encuentran entre los valores más bajistas del Ibex desde principios de enero. Y es que en menos de dos meses las acciones de Repsol pierden un 21,3% en el parqué; las de Bankia ceden un 16,7%; y las de Mediaset, un 17,2%.

Pese a las caídas, la única de ellas en la que los bancos de inversión ven una oportunidad de entrada es en la petrolera. Repsol cuenta con una recomendación de compra del consenso de mercado, según el algoritmo de FactSet y elEconomista. La compañía, que bajó este martes hasta mínimos no vistos desde agosto de 2016, precisamente reiteró la semana pasada su política de dividendos. Se ha comprometido a alcanzar 1 euro por acción en 2020 bajo la fórmula del scrip dividend, reduciendo después el capital para evitar cualquier dilución. Además, antes de la junta de accionistas, prevista para mayo, lanzará la recompra de acciones adicional que ya había anunciado.

Entre los mayores dividendos, también destacan los de ACS y CaixaBank, con un 7,5% y un 7%. Además, al igual que Repsol, cuentan con una recomendación de compra del consenso de mercado. CaixaBank, de hecho, es el único banco de todo el Ibex en el que las firmas de análisis aconsejan entrar ahora. La entidad modificó su política para distribuir un único dividendo en efectivo al año. Ya ha confirmado 0,15 euros para mediados de abril, y su objetivo de mantener el payout -porcentaje del beneficio dedicado a retribuir- en el entorno del 50%. Con cargo a 2020, la previsión que recoge Bloomberg es de 0,17 euros.

ACS también reconfirmó la semana pasada su payout, en este caso superior al 65%, y sus pagos ya proporcionan una rentabilidad del 7,5% gracias, por un lado, a los descensos en bolsa -pierde un 22,5% en el año- y, por otro, a la subida de la retribución realizada después de la compra de Abertis.

Telefónica, Mapfre, Enagás, Banco Santander, Naturgy y Endesa son el resto de empresas del Ibex 35 con las que ahora se puede cazar una rentabilidad por dividendo superior al 6% (ver gráfico).

Telefónica, en mínimos del 97, da un 6,9%

Las acciones de Telefónica no escapan de las fuertes caídas que sufren las bolsas europeas en las dos últimas sesiones. El precio de sus títulos se ha desplomado un 4,7% en solo dos días, hasta descender a mínimos de septiembre de 1997 en los 5,823 euros. Esta corrección eleva la rentabilidad por dividendo de la teleco al 6,9%.

Justo la semana pasada, la compañía se comprometía en su presentación de resultados a mantener el dividendo del próximo mes de junio, el último con cargo a 2019, en 0,20 euros por acción, y a conservar los 0,40 euros anuales con cargo al beneficio de este año. Su dividendo es uno de los más atractivos del EuroStoxx 50.