Wall Street corrige levemente desde sus últimos máximos, pero sigue teniendo 'buen aspecto'

La bolsa de Nueva York se toma un pequeño respiro este jueves tras tocar en la pasada sesión nuevos máximos de todos los tiempos en sus índices S&P 500 y Nasdaq 100. Estos, junto con el Dow Jones, registran hoy ligeros descensos con la incertidumbre por la epidemia del coronavirus Covid-19 en China como telón de fondo. Pero, si se atiende al análisis técnico, todavía no hay motivos para preocuparse.

Todavía se puede "seguir confiando en mayores alzas a corto plazo" en Wall Street. Así lo cree Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader. Y es que dos de sus principales índices volvieron a marcar ayer nuevos récords, haciendo que los máximos históricos se conviertan casi en una rutina en la renta variable norteamericana.

Este experto considera que la tendencia al otro lado del Atlántico es "de todo menos algo bajista". De hecho, estima que no habrá señales de "agotamiento comprador" mientras el S&P 500 no caiga bajo los 3.350 puntos y el Nasdaq 100, "el índice más fuerte", no pierda los 9.500.

Hoy se mueven alrededor de las 3380 y las 9.690 unidades, respectivamente. Y realmente dejar atrás esos primeros soportes, opina el analista técnico, no sería suficiente para "poner en cuestión" el 'buen aspecto' de la bolsa neoyorquina. Para ello, el Nasdaq 100 debería dar "su brazo a torcer" de verdad, descendiendo bajo los 9.330 puntos.