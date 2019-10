Adiós a los soportes: las bolsas de Europa afrontan una caída del 6% hasta la nueva zona de compra

La escalda de las disputas comerciales que tienen a Estados Unidos como protagonista (y ahora a Europa también), la confrontación que ha generado la nueva propuesta de salida de Reino Unido de la UE realizada por Boris Johnson, y el temor a unas desaceleración más acentuada de lo previsto, han acabado frustrando el intento de rebote que el mercado de renta variable de uno y otro lado del Atlántico estaba tratando de formar.

Las bolsas de Europa y EEUU confirmaron la amenaza técnica que se cernía sobre ellas, perdiendo los soportes a los que se enfrentaban en la sesión de ayer en un movimiento que abre de par en par la puerta a una vuelta de los principales índices a los mínimos de agosto.

"Se ha puesto de manifiesto el fracaso estrepitoso en su ataque a las zonas de resistencias clave", afirma Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader quien ahora ve probable "una corrección que podría ser intensa y que podría buscar de nuevo la zona de soporte clave que representan ahora los mínimos de agosto".

Es decir, se estaría hablando de caídas hacia los 3.240 puntos del EuroStoxx 50, lo que supondría caídas superiores al 5% desde los niveles de cierre de ayer. En el caso del Ibex, tras haber perdido los mínimos de la pasada semana, los 9.000 enteros, a corto plazo aparece un primer entorno de soporte en los 8.855 puntos, "lo que representa un ajuste del 50% de retroceso de la última subida y desde donde abrió un hueco alcista a primeros de septiembre, pero mucho nos tememos que será cedido", afirma Cabrero, que señala los 8.409 puntos marcados como mínimos en agosto como objetivo de caída, hasta los que aún queda una caída de casi un 6%.

Precisamente ahí es donde se encuentra la línea divisoria que separa un contexto potencialmente alcista de uno bajista que podría llevar a las bolsas a los niveles más bajos que se vieron en la Navidad de 2018.

La mejor opción para volver a comprar bolsa

Tras perder sus soportes, tanto el mercado europeo como el norteamericano parecen abocados a volver a tetar los niveles que no visitaban desde agosto. Ceder dichas cotas no sería una buena noticia, pero mientras eso no suceda las opciones alcistas se mantienen intactas de cara a los próximos meses. "Y más si se tiene en cuenta la fortaleza de fondo en Wall Street", apostilla Cabrero.

"Y es que", explica el analista, "como hemos venido insistiendo reiteradamente desde Ecotrader, este tramo bajista es lo que venimos esperando de cara a aumentar exposición de forma significativa en renta variable europea".

En este sentido, cuanto más se aproximen las caídas a los mínimos de agosto mejor ratio en términos de rentabilidad y riesgo obtendremos, "por lo que entendemos que esta fase correctiva es una oportunidad que trataremos de aprovechar para comprar", afirma. Por el momento seguimos recomendando paciencia esperando que se desarrolle esta fase de ajuste.

