Telefónica sube de forma moderada este viernes en el Ibex 35. No obstante, sus títulos acumulan en lo que va de agosto una caída cercana al 13% y se mueven en niveles (mínimos) no vistos desde principios de noviembre de 1997, es decir, hace 22 años. Algo que no refleja adecuadamente el perfil de negocio de la compañía, según las firmas de analistas Jefferies y Fidentiis, que consideran que las acciones del operador de telecomunicaciones están "demasiado baratas para ignorarlas".

Las acciones de Telefónica han registrado una caída de alrededor del 16% desde que presentara los resultados del segundo trimestre el pasado 25 de julio, un peor comportamiento que el registrado por otras empresas similares de su sector, lo que ha hecho que el ratio entre el precio de los títulos y el beneficio por acción descienda a 8,6 veces, cerca del múltiple más bajo en 20 años.

Sin embargo, los analistas tanto de Jefferies como de Fidentiis mantienen su recomendación de compra para Telefónica, ya que consideran que esas cifras no reflejan adecuadamente el perfil de riesgo y recompensa de la compañía, que mantiene distintas opciones para crear valor.

No obstante, Jefferies recortó el martes el precio objetivo que otorga a la 'teleco' desde 9,50 euros por acción a 8,10 euros, es decir, más de un 17%. Este es el precio más bajo que le da desde agosto del año pasado. Aún así, implica un recorrido al alza para Telefónica del 35% en el corto plazo, desde sus actuales niveles de cotización.

Un día antes, los analistas de Nord/LB llevaron a cabo una fuerte rebaja de su precio objetivo, a 6 euros por acción desde los 11 euros previos. También redujeron su recomendación sobre la compañía: desde 'comprar' a 'mantener'. Por tanto, consideran que la 'teleco' ya no tiene potencial en bolsa.

Sin embargo, AlphaValue ayer mejoró levemente su potencial: desde el precio objetivo que le otorgaba antes de 9,35 euros a 9,43 euros, lo que significa un recorrido alcista del 57%.

Potencial cercano al 40%

Esta es una de las previsiones más optimistas del consenso de mercado recogido por Bloomberg. Este grupo de analistas da un precio objetivo medio a Telefónica de 8,39 euros por acción. O lo que es lo mismo: le da un potencial en bolsa cercano al 40% en el corto plazo.

La mayoría de estos expertos (19 en total, que representan el 54,3%) aconseja 'mantener' en cartera títulos de la compañía. Otro 40% (14 analistas) da una recomendación de 'comprar'; y el 5,7% restante (2), 'mantener'.

¿Qué cotiza Telefónica?

Ante el fuerte respaldo del consenso de mercado, la pregunta que cabe hacerse es: ¿a qué se deben las fuertes caídas actuales de Telefónica en bolsa? Desde Fidentiis las achacan a una "dramática reacción excesiva" al resultado de las elecciones primarias en Argentina, a la situación del Brexit, a las dudas sobre el mercado alemán y al comportamiento de su negocio en España, en el que se está produciendo una mayor competencia, que, en su opinión, también se está exagerando.

Así, añade que, aunque la situación de Telefónica no es la más positiva, sí es "mucho mejor" en comparación con la que tenía los mínimos anteriores de la acción registrados en 2011, cuando la deuda neta de Telefónica era de 60.000 millones, los mercados financieros cerraron la refinanciación de deuda, los ingresos de su negocio en España cayeron a dos dígitos y se temía la salida de España de la zona euro.

"Se ignoran firmemente las buenas noticias y esto ha creado una clara oportunidad de compra"

En este sentido, agrega que actualmente Telefónica está creciendo en términos orgánicos y el impacto negativo de las divisas debería suavizarse en la segunda mitad de 2019, "a pesar de Argentina". "Como suele suceder en momentos de venta en el mercado, se ignoran firmemente las buenas noticias (como los remedios de consolidación alemanes o la reforma de pensiones brasileña) y esto ha creado una clara oportunidad de compra", incide.

Por su parte, Jefferies cree que Telefónica tiene opciones para crear valor, como una aceleración de la monetización de las torres de su filial Telxius, los ahorros que conllevará al progresivo apagado de su red de fibra y la oportunidad que sigue presentando una posible desinversión en su filial en Reino Unido O2.

Preocupación por España

Uno de los aspectos que más está influyendo en la evolución de la acción de Telefónica, según los analistas, es el escenario competitivo en el mercado de telecomunicaciones, marcado por el crecimiento de MásMóvil en el segmento de bajo coste y, en este meses de verano, por el inicio de la temporada de fútbol.

En este sentido, Jefferies indica que las promociones para esta nueva temporada, en la que Vodafone ya no ofrecerá contenidos de fútbol y Mediaset ha lanzado la plataforma de Internet MiTele+ con LaLiga y la Champions, son "menos agresivas" que en la guerra del fútbol del verano pasado, cuando Vodafone renunció a adquirir los derechos del Partidazo y las competiciones europeas.

A este respecto, detalla que ante las ofertas de Jazztel y Orange para la nueva temporada, Telefónica ha respondido "de forma bastante racional", lo que indica su confianza en el atractivo de su producto Fusion para seguir captando y reteniendo usuarios a pesar de ser más caro que el de sus competidores.

"El precio de la acción está descontando un escenario de Armagedón en el futuro inmediato, algo que parece altamente improbable"

Los analistas creen que esta estrategia refrenda su intención de acelerar el crecimiento en la segunda mitad del año, que se verá impulsado por las subidas de precio en julio de algunas tarifas y los mayores ingresos mayoristas al contar este año con todos los derechos de LaLiga.

Por su parte, Fidentiis añade que, aunque Telefónica se enfrenta una mayor presión competitiva, tiene un "buen producto", "superior al de sus rivales", y opciones competitivas para desagregar Fusión. Además, cree que el desembarco de MiTele+ no tendrá impacto importante y no descarta nuevas subidas de precios.

"El precio de la acción está descontando un escenario de Armagedón en el futuro inmediato, algo que sobre dada la evolución del negocio español hasta la fecha, parece altamente improbable", afirma.

Pallete y Vilá aprovechan la caída

Ante las fuertes caídas de la cotización, dos grandes directivos de Telefónica han dado una muestra de confianza en el futuro. Uno de ellos es el propio presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete, quien ha adquirido esta semana en el Mercado Continuo un total de 100.000 acciones de la compañía de telecomunicaciones por un importe total de 598.000 euros.

Según recogen los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Álvarez-Pallete compró estas 100.000 acciones el pasado miércoles 21 de agosto a un precio unitario de 5,98 euros, similar a los 5,972 euros en los que cerraron las acciones de Telefónica la sesión bursátil del mismo día.

Tras esta adquisición, el presidente ejecutivo eleva el número de acciones que posee de forma directa en Telefónica hasta situarse por encima de los 1,45 millones, lo que equivale a un 0,028% del total del capital, frente al 0,026% que tenía según la última comunicación al regulador bursátil.

A estos títulos, se suman las 889.000 acciones que Álvarez-Pallete ostenta a través de instrumentos financieros, en concreto planes de acciones, que equivalen a un 0,017% del capital de la empresa.

De esta manera, la participación total de Álvarez-Pallete en el grupo de telecomunicaciones pasa del 0,043% hasta el 0,045%, que, al precio al que cotizan este viernes los títulos de la operadora, tiene un valor de mercado de casi 14,1 millones de euros.

Por su parte, el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, también adquirió esta semana acciones de la compañía en el Mercado Continuo, ya que destinó más de 137.600 euros a la compra de casi 23.000 títulos.

En concreto, el miércoles 21 de agosto Vilá también compró 12.500 acciones de la compañía a un precio de 5,96 euros, lo que supone un desembolso total de 74.500 euros. El jueves 22 invirtió 63.104 euros en la adquisición de 10.465 títulos en 6,03 euros cada uno.

Tras esta operación, el consejero delegado de Telefónica mantiene una participación directa equivalente al 0,007% del capital, lo que supone 380.000 acciones. Su participación total asciende al 0,02%, ya que también tiene 659.000 derechos de voto (0,013% del total) en instrumentos financieros, en concreto planes de acciones.