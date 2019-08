Al borde del 7% de rentabilidad nadie cuestiona el dividendo de Telefónica

A pesar de que en el primer trimestre Telefónica fue capaz de batir a las grandes telecos del Viejo Continente, este movimiento se fue revirtiendo poco a poco a partir de abril y se ha hecho más evidente en agosto, mes en el que la compañía capitaneada por José María Álvarez-Pallete protagoniza un descenso del 14% por debajo de los 6 euros por acción. Tanto es así que en 2019 acumula una caída del 19% que la deja más de 15 puntos rezagada frente al sectorial europeo, que cede cerca de un 4% en el año.

Una brecha motivada, por una parte, por una deuda que, pese haberse recortado, continúa por encima de los 40.000 millones de euros, y el mercado considera que se reduce a un ritmo lento, y por otra, su exposición al mercado latinoamericano y británico -donde sus divisas no están pasando por el mejor momento-. También ha contribuido, en menor medida, la guerra del fútbol por los partidos de la Liga de los lunes, "donde Telefónica ha hecho una apuesta muy fuerte y si cambia el escenario actual sería un varapalo muy fuerte", señala Iván San Félix, de Renta 4.

Pese a este contexto tan desfavorable por la falta de crecimiento y los citados vientos en contra, el inversor puede encontrar una oportunidad de entrada si cree en el dividendo, cuya rentabilidad después de tocar mínimos la semana pasada en los 5,94 euros, es del 6,7% -si llega a los 5,71 euros alcanzará el 7%-. Así, su pago se sitúa a precios actuales entre los más atractivos del Ibex y es el segundo más alto entre sus comparables, sólo superado por el de BT Group, cercano al 9%.

A pesar de que algunos bancos de inversión han reducido en las últimas tres semanas un 8 %, de media, su valoración en bolsa, y su recomendación se ha deteriorado en los últimos dos meses -sigue siendo un mantener según el algoritmo de FactSet pero llegó a rozar la compra-, ningún analista pone en duda la retribución actual, que se sitúa en 0,40 euros por acción y que la propia compañía reiteró en junio.

El único banco de inversión que se ha referido recientemente a un recorte del pago de Telefónica ha sido UBS, cuyos analistas sugieren que la compañía se beneficiaría de una reducción del dividendo que paga a sus accionistas sin especificar cuánto, ni ven esta opción probable en el corto plazo.

En opinión de Pablo García, director de Divacons-Alphavalue, "el free cash flow (flujo libre de caja) sigue cubriendo los dividendos y está a un PER -veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción- en torno a las 8,6 veces, lo que ofrece unas valoraciones muy atractivas si lo comparas con la rentabilidad del bono español a 10 años. Es un diferencial brutal", explica.

"Quédate con una Telefónica a 12 años y estás recuperando casi tu inversión por la vía del beneficio. Con el bono español estarías recuperando un 0,12 cada año. Es cuestión de prepararte", añade.

De hecho, la brecha a una década entre la cotización de la compañía con y sin dividendos se eleva a más de 29 puntos.

Por otra parte, no hay que olvidar que el pago de la operadora se realiza en efectivo, evitando así el efecto dilutivo para el inversor. Y no es un asunto baladí en estos tiempos, teniendo en cuenta que en sus últimas intervenciones la vicepresidenta del Banco de España, Margarita Delgado, ha venido alertando al sector bancario de que "no hay margen para la complacencia" y ha insistido en que sería conveniente que las entidades limiten la distribución de dividendos y aboguen porque su distribución se haga en parte en acciones en lugar de hacerla toda en efectivo.

Descuento del 42%

"Como a menudo ocurre en los momentos de liquidación del mercado, las buenas noticias son ignoradas -como la resolución de la subasta del 5G alemana, la reforma de las pensiones en Brasil- y esto ha creado una clara oportunidad de compra en Telefónica", apuntan los analistas de Fidentiis. Para la casa de inversión, el multiplicador de beneficios al que cotiza la compañía "es demasiado barato para ignorar", y por ello aconsejan tomar posiciones en el valor. "Cuando observamos los múltiplos de Telefónica en comparación con sus iguales, está claro que el mercado teme una catástrofe", añaden.

"Las estimaciones siguen bajo presión, y a pesar de los avances, el apalancamiento sigue siendo alto"

En concreto, tras las últimas caídas, Telefónica arroja un descuento del 42% frente a sus comparables y un potencial del 37% para los próximos 12 meses.

Pero no todos los analistas examinan estas ratios con el mismo entusiasmo. "El mercado está aplicando un gran descuento a Telefónica, pero es difícil construir una narrativa más positiva, ya que las estimaciones siguen bajo presión, y a pesar de los avances, el apalancamiento sigue siendo alto", observan desde Barclays.

JP Morgan, que ha reducido su consejo a vender, considera, por una parte, que la irrupción en el mercado nacional de MásMóvil pesa en su contra. Por otro lado, el banco también destaca que "las ratios de apalancamiento son insostenibles y que será necesario abordarlos en los próximos años".