La tensión comercial 'propulsa' el dividendo del Ibex por encima del 5%

Tomaron impulso y saltaron con toda la fuerza de la que han sido capaces. ¿El objetivo? Alimentar su ego patriótico y, de paso, hacer tambalear a la economía mundial con su escalada arancelaria que, según dicen los expertos, es como pegarse un tiro en el pie porque nadie va a salir beneficiado de ello.

El resultado es un clásico de los últimos veranos. Una gran corrección del mercado que está propulsando la rentabilidad por dividendo a máximos del año dentro de la bolsa española. En la semana que queda atrás, el Ibex borró sus ganancias en el año y, a el viernes remontó y todavía sube un 1,5% en 2019. En el otro extremo de la balanza, el retorno conjunto de las grandes compañías españolas supera el 5% por primera vez en el año, ligeramente por encima, incluso, del retorno que ofrecía cuando marcó mínimos en los últimos días del pasado diciembre al caer hasta los 8.363 enteros.

Como no hay mal que por bien no venga, el Ibex 35 se ha consolidado tras su reciente caída como la bolsa con la rentabilidad por dividendo más atractiva de la eurozona. Le sigue la Bolsa de Milán, donde el retorno se sitúa en el 4,8%; mientras que el resto de principales plazas están por debajo del 4%, según recoge Bloomberg. Los pagos del EuroStoxx 50 retribuyen de manera conjunta un 3,84% este año; hasta un 3,55% en el Cac parisino; y el 3,48% es la rentabilidad que ofrece el Dax de Fráncfort.

Más del 8%

Casi la mitad del Ibex 35 está en mínimos del año. En total, 13 compañías cayeron a su suelo en la sesión del jueves, que fue muy bajista para el Ibex, y otras cinco se encuentran a menos de un 2% de caída y son todo bancos, menos IAG. A la lista se suma Bankia, Santander, Sabadell y Bankinter.

Las ventas en renta variable han disparado la rentabilidad de los pagos de las firmas del Ibex a sus accionistas, ya de por sí generosos si se compara con el resto de plazas europeas.

Tanto es así que si un inversor decidiera entrar en estos momentos en Mediaset, en Enagás o en Bankia aspiraría a los dividendos más atractivos del selectivo, con retornos superiores al 8% esperados para este año -y a los precios actuales-. Además, se trata de pagos reales, en el sentido de que ningún analista pone en duda que estas cotizadas no vayan a retribuir a sus accionistas según lo prometido. La retribución del grupo televisivo -un clásico del dividendo del mercado, junto a Atresmedia, que alcanza el 13,6%-, ni de una gasista -que es, por definición, una vaca lechera para sus accionistas- ni tampoco de Bankia están en entredicho. La entidad, que ha reconocido públicamente este verano que no cumplirá con su Plan Estratégico 2018-2020 -lo que era un secreto a voces- sí ha suscrito una y otra vez que en estos tres ejercicios distribuirá 2.500 millones de euros por la vía del dividendo. Y los expertos no dudan de ello. Si este año retribuye con un 8%; el pago importante llegará en 2020, cuando deberá abonar, además de los 13 céntimos por acción que prevé el mercado, un dividendo extraordinario para dar salida a su exceso de capital. A falta de conocer el beneficio que logrará este año y el que viene, y considerando una política de payout de entre el 45 y el 50% como máximo, la rentabilidad conjunta de su dividendo -incluyendo el pago ordinario- en 2020 podría irse a cotas superiores al 30% con los precios actuales.

Rentabilidad por dividendo del Ibex.

Caídas que aumentan el atractivo

La mitad de las compañías del selectivo han disparado la rentabilidad de sus pagos por encima del 6%. Todos los bancos están entre ellos, de las eléctricas solo Enagás y Endesa -Iberdrola ofrece un 4,2% este año-; y el pago de Telefónica, otro clásico, se va al 6,5%, frente al 5,5 que estimaba el mercado con los precios a los que comenzó el año. La teleoperadora, en otro annus horribilis, pierde más del 18% -la tercera peor firma del sector- y salva por la mínima los 6 euros por acción, algo que no sucedía desde antes de que comenzara el siglo. Aunque el sector va en la misma línea. Su filial alemana es la más bajista del Stoxx 600 Telecomunicacions con un desplome del 36% en 2019, ante los problemas que han generado las subastas en Alemania por el 5G. La británica BT cae más del 31%.

Junto a la compañía que capitanea José María Álvarez-Pallete, Repsol, Banco Santander y BBVA son las otras blue chips que también tienen pagos con rentabilidades que están por encima del 6% para este año. Aunque no son las únicas. En total, hasta 15 firmas del selectivo han visto cómo las últimas caídas han elevado la rentabilidad de sus dividendos por encima de esta cota. De ellos, tan sólo cinco compañías ostentan una recomendación de compra: de más sólida a menos son Ence, Santander, Repsol, IAGy ACS.

Pero, claro, ¿compensa entrar en valores como Ence o IAG que, aun teniendo el mejor consejo del mercado, acumulan pérdidas del 40 y del 30%, respectivamente, este año? Lejos de las grandes caídas figura Repsol, aunque la tendencia del crudo, en plena guerra comercial, sea claramente bajista. Desde que comenzó la corrección en Wall Street el pasado 30 de julio, la firma que preside Antonio Brufau pierde un 14,4% y ayer cerró en 12,47, mínimos de 2017. La petrolera ostenta, de entre los consejos de compra, el dividendo más atractivo con un retorno del 7,73% este año y que superará el 8% en 2020, según el consenso de mercado que aglutina FactSet.

Santander, la mejor recomendación de la banca del Ibex, tiene un dividendo que retribuye con un 6,42% este año. Es también la única entidad que mantiene el scrip, aunque solo sea en uno de los dos pagos que realizará con cargo a 2019, tras el cambio de su política de retribución, según la cual reduce de cuatro a dos las veces que retribuye a sus acciones y eleva el payout desde el 30-40% anterior hasta el actual 40-50%. El próximo pago se espera por el mercado el 21 de octubre. El pago de BBVA está en una rentabilidad similar, del 6,38% para 2019, considerando que la acción, entre el escándalo de espionaje que envuelve a su ex presidente, Francisco González, y la crisis argentina, se encuentra en mínimos del año 1997, como Telefónica. En el grupo de entidades financieras destaca Unicaja, dentro del Continuo, que también es una compra muy sólida y ofrece una rentabilidad de su dividendo del 7,4%, entre otros motivos, porque cotiza en mínimos desde su salida a bolsa hace dos años, en 0,6 euros. Un 40% por debajo del precio de su OPV.

Del pago que tampoco se duda es del de la firma presidida por Florentino Pérez. En zona de mínimos del año, ACS ofrece una rentabilidad de su dividendo del 5,8% para este año y que será superior al 6,1% en 2020. Eso sí, en el año cae un 2%, un resultado bastante negativo si se compara con las ganancias de más del 40% de Ferrovial. El único gran valor que falta, Inditex, se queda sola también a la hora de defender el fuerte. Su año sigue siendo alcista a diferencia del resto y su dividendo se mantiene estable en el 3,8% como compañía de crecimiento que ha sido hasta ahora. Cuestión aparte es que el mercado considere que, en pleno ciclo de madurez como en el que lleva inmersa varios años ya, sea el momento de aumentar la retribución a sus inversores.

Poco que 'pescar' fuera

Los dividendos más atractivos del mercado están dentro del Ibex. De hecho, sólo Atresmedia -con un retorno del 13,6%- y la socimi Lar España -con casi el 10% previsto para sus pagos este año- superan las altas rentabilidades que están dando, a los precios actuales, las grandes del Ibex. Por encima del 6%, y además de lo ya comentado, figuran dos clásicos del dividendo dentro del Continuo. BME, que lleva años a la baja en bolsa ante el desplome de los volúmenes de negociación, y cuyo dividendo da un 6,9 este año; y Logista, que alcanza el 6,4%.