Tras la pérdida generalizada de soportes en las bolsas europeas, ¿dónde está la nueva zona de compra?

Como no podía ser de otra forma, la reanudación de las negociaciones comerciales entre China y EEUU no dejó indiferente a nadie. En una sesión que se presumía plácida hasta bien entrada la mañana, este martes, cuando las delegaciones norteamericana y china retomaron las conversaciones comerciales que abandonaron en mayo, Donald Trump acusaba al gigante asiático de dificultar la posibilidad de alcanzar una solución a la guerra arancelaria que mantienen ambas naciones y amenazaba con un acuerdo mucho más duro si no se llegaba a un pacto antes de las próximas elecciones presidenciales en EEUU.

Este hecho, unido a las últimas declaraciones del nuevo premier británico -populista y proBrexit-, Boris Johnson, favorecieron un tensionamiento de los mercados financieros y consecuentemente, un descenso generalizado en los principales selectivos de renta variable del Viejo Continente, que acabaron cediendo los soportes a los que se enfrentaban

Niveles como los 5.538 puntos del CAC 40, los 3.465 puntos de EuroStoxx 50 o los 9.137 puntos de Ibex 35, eran perforados sin piedad durante la jornada. "La pérdida de niveles vista hoy en los principales índices de referencia europeos abre la puerta a una corrección del orden del 6%, proporcional a la vista en el mes de mayo", señala Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader.

Su perdida abriría la puerta a una corrección más amplia hacia la zona de los 8.730-8.800 puntos del Ibex. En Europa gana terreno un contexto correctivo en las bolsas que podría llevar a los principales índices de la región a corregir alrededor de un 6%, que es lo que esperamos para volver a comprar renta variable europea.

Y eso que tras haber provocado cierto pánico en la sesión con su retahíla de tuits, Trump moderó tímidamente su tono ante un grupo de periodistas a los que indicó que las conversaciones con China iban bien.

"Aún no descartamos que pudieran revolverse en un conato alcista tras la reunión de la Fed, pero en todo caso lo consideraríamos vulnerable y poco fiable, por lo que nuestra recomendación operativamente no cambiaría y sería seguir esperando pacientemente a que tome cuerpo el citado tramo correctivo. Solo entonces volveríamos a comprar renta variable europea de forma significativa", afirma Almarza.

En este sentido el mercado descuenta que la Reserva Federal se curará en salud y que bajará el precio del dinero para corregir su 'error'. Y es que cada vez gana más adeptos la teoría de que el banco central de EEUU no debería haber subido tipos en diciembre, cuando el contexto era mucho más turbio. "La subida de tasas del FOMC a finales de 2018 demostró ser demasiado restrictiva", considera Jen Licis, analista de Wells Fargo Securities, hablando de lo que muchos consideran como un fallo.

Mientras tanto, Wall Street se mantiene con cierta comodidad sobre primeros soportes. Las bolsas yankees registraron ligeras cesiones a apenas unas horas para que concluya la esperada reunión de la Fed que previsiblemente pondrá fin a la situación de calma chicha que adolecen los principales índices de referencia en las últimas semanas.

"El Dow Jones Industrial y el S&P 500 se mantienen bajo las resistencias crecientes que surgen de unir los máximos de enero y octubre del año pasado, que son las que deben de superarse de forma sostenida para que podamos dar por concluida la fase de consolidación que inició el mercado norteamericano a comienzos de 2018", explica Almarza . Estas resistencias aparecen por los 27.400 del Dow Jones Industrial y los 3.035 puntos del S&P 500.

Conoce tu perfil inversor: