Lasquetty: "Sánchez es capaz de halagar al independentismo catalán y a la vez centralizar Sucesiones"

Javier Fernández-Lasquetty, 53 años de edad y natural del Madrid. El consejero de Hacienda y Función Pública se ha convertido en principal valedor de las políticas liberales de la región de Madrid, donde bajar impuestos es una seña de identidad. Instalado en una antigua Dirección General de Tributos en la madrileña Plaza de Chamberí, su despacho es diáfano, y apenas cuenta con un pequeño póster del musical de Brodway más importante de la última década, Hamilton, cuyo personaje no es otro que quien preside los billetes de 10 dólares. Adalid del federalismo norteamericano y padre de la política económica de EEUU, Hamilton comparte espacio con una fotografía del Rey de España, y otro de sus objetos fetiches, un pequeño Tintín con las manos abiertas "para que se vea que aquí nadie se lleva nada". En 2014, Lasquetty colgó los trastos y dimitió de su cargo como consejero de Sanidad. Hace apenas un año, dejó la Universidad de Guatemala y regresó a la política de la mano de Pablo Casado. Hoy, Javier Fernández Lasquetty se enfrenta a quienes quieren tocar la Constitución y restar competencias a las CCAA.

Madrid crece al 3% pero sus enemigos le critican por su política fiscal. ¿Qué tiene que decir a ello?

Crecer al 3% es un magnifico dato que supone crecer muy por encima del crecimiento del PIB de la media de toda España. Es mérito de Madrid, de las empresas que trabajan aquí y de las personas que trabajan aquí para que haya más actividad económica, más empleo, y mas oportunidades. Eso es lo que creemos los liberales, lo que hacemos la gente del PP, y por eso creemos que bajar impuestos es lo correcto.

¿Se aprovecha la Comunidad de Madrid de la capitalidad?

Pues no debería ser criticable, porque Madrid es capital desde 1571. Durante muchísimos años, y siendo capital de un estado muy centralizado, no era la primera región en riqueza por habitante. Y ahora lo es precisamente porque hacemos una política que favorece la generación de actividad económica y la creación de empleo. Pero el mejor argumento para quienes tratan de engañar a los demás -diciendo que como Madrid es capital chupa y succiona todo-, es decirles que no es verdad, porque en Madrid se recaudan al año 78.000 millones de euros entre IVA, IRPF e impuestos especiales. Y de esos 78.000, 60.000 no se quedan en Madrid, no financian a la CCAA de Madrid. De esos 78.000, solo 18.000 millones de euros van a financiar a la región madrileña; los 60.000 restantes van a financiar gastos del Estado, y de otras CCAA. Por tanto, lo que hace Madrid es aportar bastante al crecimiento que tiene España, bastante al empleo y al dinamismo económico que queda, a pesar del año y medio que lleva en el Gobierno Pedro Sánchez.

¿Le gustaría que Hacienda publicara las balanzas fiscales?

Me encantaría que se publicara y que haya transparencia para que se vea de dónde sale el dinero, y a quién se le saca el dinero. En esa visión lo que va a salir es que Madrid es la región que sostiene los mecanismos para financiar los servicios públicos en regiones con menor nivel de renta. Solo al fondo de garantía de servicios, Madrid aporta el 70% del dinero que financia la sanidad y la educación en otras comunidades. Nosotros estamos aquí para hacer España. Así que, efectivamente, las bajadas de impuestos favorecen el crecimiento económico y favorecen la generación de ingresos y recursos en toda España.

La ministra Montero reprocha a los que bajan impuestos y al tiempo piden flexibilidad

Montero dice las cosas para confundir a los demás. Nosotros queremos seguir bajando impuestos, pero lo que no queremos es que el dinero se lo quede la ministra de Hacienda. Lo que queremos es se lo queden sus dueños, la gente. Madrid quiere y necesita seguir teniendo capacidad normativa para bajar impuestos. Tenemos 15 años seguidos de bajadas de impuestos, sin subir ninguno, y es muy evidente que eso ha dado un resultado muy positivo para los madrileños, como este 3% de crecimiento económico. Y otra demostración de ello, es el 75% de empleo que se creó en el trimestre del año pasado, o que más del 65% de la inversión extranjera está llegando a Madrid. Por eso vamos a seguir bajando impuestos. No vamos a permitir que Sánchez no nos permita bajar impuestos.

¿Qué piensa de la asimetría fiscal?

No tengo nada que objetar a la única asimetría fiscal que hay en estos momentos en España, y que es la del País Vasco y Navarra. Lo que sí puedo decir es que esta comunidad no tiene ninguna asimetría fiscal. Tiene el mismo régimen que el resto; y recibe los mismos recursos que las otras CCAA.

Montero dice que los nuevos Presupuestos serán buenos para Cataluña, y al tiempo oímos desde Barcelona que Madrid tiene que bajar los impuestos. ¿Guarda relación?

La única relación posible que lo explica todo, es que para cada cosa se aplica lo que le venga bien al Partido Socialista. Entonces, si al PSOE le viene bien centrifugar España con el sistema de pensiones, o, si lo que viene bien es estar a un paso de la independencia real en Cataluña, pues del PSOE va y lo hace. Y si lo que le viene bien es centralizar los impuestos, es decir, centralizar cuánto se paga por un herencia en España, pues también están dispuestos a hacerlo. En fin, ninguna coherencia. Y ahora a Sánchez le viene bien halagar a los independentistas catalanes, darles un recibimiento como si viniera una delegación del Imperio Austrohúngaro, y al tiempo, fijar la tarifa del impuesto de Sucesiones para el resto de CCAA.

¿Cree que esta contradicción cala en la opinión pública?

En la Comunidad de Madrid esto que está haciendo Pedro Sánchez va a tener un coste electoral enorme para él; y lo sabe. Si piensa que al nadie le va a reprochar que donde ahora una persona paga una herencia 600 euros, vaya a tener que pagar 60.000 euros (en una herencia de 400.000 euros), se equivoca. Pasarán varias generaciones antes de que vuelvan a tener el voto de una parte mínimamente representativa de la sociedad madrileña.

Hay expertos que sostienen que res mejor armonizar los impuestos. ¿Son expertos a favor de obra?

Respeto a los académicos. Pero hay que señalar que tenemos el Estado más descentralizado de Europa. A todos esos que dicen que no hay países que funcionen bien con tarifas distintas, les recuerdo que, si no me equivoco, en más de 10 estados, de Estados Unidos, no existe declaración de la Renta. Y uno de ellos es Florida. Así que, por supuesto que puede funcionar un país en el que haya diversidad y en el que la gente pueda expresarse con sus votos y sus preferencias, entre un poder público que le saque mucho dinero y luego lo gaste de la manera que quiera, o un poder donde cada uno gaste lo suyo.

¿Madrid comete dumping fiscal?

Esa Madrid a la que se le acusa de dumping fiscal es la que atiende a la mayor parte de cánceres infantiles de todo el centro de España, es la región que atiende a los pacientes de mayor complejidad de media España, la que empezó atendiendo los pacientes de hepatitis C de toda España. En fin, es la región que hace los trasplantes de todos los españoles. Estamos para eso, y tan felices.

¿Madrid tiene que hacer más pedagogía para explicar las ventajas de las bajadas de impuestos?

A mí me parece bien que haya CCAA gobernadas por el PSOE, en las que después de que haya gobernado el PP se mantiene el impuesto de Sucesiones bonificada al 99%. Esto me parece fenomenal. Pero sí decimos que llevamos 15 años bajando impuestos y eso quiere decir que 48.000 millones de euros se han quedado en manos de la gente. Eso hay significado que cada madrileño ha tenido como media, 15.000 euros, que ha podido destinar a invertirlo en algo, en su casa, en la educación de sus hijos, o en un negocio. Y si hablamos de una renta media, una renta no superior a los 20.000 euros, esa persona se ha ahorrado 60.000 euros, lo que equivale a tres años de su sueldo. Ahora que me digan los socialistas que eso hacer política para los ricos.

¿Puede el Gobierno intervenir los impuestos de las Comunidades Autónomas? ¿Lo puede hacer legalmente?

Pensamos que no. Pensamos que forma parte del bloque de constitucionalidad. Forma parte de la autonomía y del núcleo de autonomía. En el momento en el que redactó la Constitución quedó claro que cada Comunidad Autónoma debía tener su capacidad normativa de decidir sobre sus impuestos.

¿Irán al Constitucional?

Ni lo dude. Iremos tan cargados de razones como fuimos a la Audiencia Nacional para reclamar el IVA de 2017 que nos debe el Gobierno y la ministra de Hacienda.

¿Qué reforma de la financiación autonómica espera que plantee el Gobierno a finales de año?

La ministra, con ese tono regañón y con esa agresividad no ayuda a un clima de diálogo. Pero tenemos que avanzar hacia un sistema de financiación autonómico con unas reglas más claras y con menos trampas de las que hizo Zapatero para beneficiar a Cataluña y a las regiones que a él le convenían. Tiene que ser un sistema que respete la capacidad normativa de decidir sobre tus impuestos, un sistema en el que siga habiendo generosidad, y que sea compatible con la equidad. Y sobre todo, tiene una reforma del modelo que no sea un paripé para perdonarle a Cataluña su deuda con el FLA, porque todos los demás estamos pagando nuestra deuda.

¿Imagina un cupo a la catalana?

Eso equivaldría a que ya no quedara ni rastro de una Hacienda común ni una caja común para los españoles ni solidaridad entre las CCAA. El Gobierno catalán, además de hacer independentismo, además de ir a manifestaciones y ponerse lazos amarillos, lleva muchos años haciéndolo fatal en sus servicios públicos. Gastan fatal lo que tienen, y no para funcionar mejor, sino para colocar a más gente y para construir una nación. Eso cuesta mucho dinero.

¿Un cupo a la catalana podría saciar la sed independentista?

Acordémonos de que Jordi Pujol y Convergencia se suponían que eran la garantía de que el independentismo no iría más allá. Y ahora son Pujol y sus descendientes políticos los que impulsan el independentismo. Y lo seguirán haciendo aunque les den todo el oro del mundo.

¿Qué pasará si el Estado transfiere la Seguridad Social al País Vasco?

Es la vieja reivindicación de siempre del PNV, la misma que hacía cuando ETA mataba cada 15 días a una persona. La reivindicación es tener el flujo de lo que se ingrese y se gasta en pensiones. Y bueno, si se está controlando el flujo de ingresos y el flujo de gastos, que no me cuenten que hay caja única. Eso es muy grave. Cuanto más vayamos empequeñeciendo nuestro sistema de pensiones, el sistema de pensiones va a ser mucho más débil por su propia configuración y por el envejecimiento de la población.

¿Fragmentar la Seguridad Social es un anticipo de la independencia del País Vasco?

Yo creo que el PNV está dando pasos según va viendo las equivocaciones que hace el independentismo catalán. Pero a ellos les interesa tener un sistema de pensiones antes que empezar a pensar si declaran la idea de independencia o no.

Ustedes quieren sacar adelante una rebaja del IRPF de medio punto en cada tramo. ¿Lograrán los apoyos suficientes de Cs y de Vox?

Tenemos la determinación y el compromiso. Y en efecto, la gran rebaja fiscal que Isabel Díaz Ayuso y el quiere gobierno de coalición quiere es la rebaja de medio punto en cada uno de los tramos. Así que, en Madrid el tipo mínimo bajará al 8,5%, y el tipo máximo bajará al 20,5%. Ojo, que en Cataluña, el tipo mínimo es del 12,5%, y en el tramo más alto es del 25,5%.

El Gobierno tiene la intención de subir el IRPF a las rentas más altas...

El Gobierno está empeñado en subir todos los impuestos. Estoy esperando el momento en el que alguien confiese qué es lo que quieren hacer de verdad, que es subir el IVA. E intuyo que hay ganas, y no solo en Podemos, de subir todo el IVA. Sánchez ha elevado el gasto en 10.000 millones de euros desde que llegó al Gobierno. Y ahora se ve por delante, y está pensando en subir 10.000 millones el gasto, pero cada año. Sánchez necesita sacar mucho dinero a mucha gente.

¿Habrá subidas camufladas?

Los impuestos siempre se ven. Pero es que además pensamos en términos muy anticuados en la visión de Europa y en el marco en el que estamos. No deberíamos pensar en qué impuestos hay en Madrid o Valencia, sino pensar en los impuestos que hay en Portugal, en Suiza, en Irlanda o en Holanda. En media Europa no hay impuesto de Sucesiones, y Patrimonio no existe.

¿Qué opinión tiene de la 'mesa del diálogo' del Gobierno y el Govern?

Me ha parecido el máximo que habíamos visto de podredumbre del socialismo español. Pero eso tiene consecuencias. Cada uno de esos pasos ya no tiene retorno. Por tanto, luego vendrá la exigencia de la petición de un referéndum de independencia o autodeterminación. Y veo que Sánchez dirá que sí, que lo aceptará. Claro que lo aceptará.