Los coches eléctricos con mayor autonomía WLTP de nuestro mercado en 2019

El coche eléctrico. Ese elemento de movilidad que en algunos momentos llegó a parecer una quimera, hoy se encuentra en plena fase de despegue. Ahora sí podemos decir que el futuro dibuja un panorama favorable al vehículo de baterías. Los grades fabricantes apuestan por ello haciendo grandes inversiones en electrificación y sus gamas crecen exponencialmente con nuevos modelos que luchan por solucionar dos problemas endémicos: la autonomía y el tiempo de recarga.

En este reportaje hacemos una selección con los coches eléctricos de mayor autonomía de nuestro mercado. Muchos ya están a la venta y otros están por llegar en los próximos meses. Los hay de todos los segmentos: pequeños, grandes, berlinas, SUV, deportivos. Y, claro, está, más baratos y caros. Decir que los hay para todos los bolsillos sería injusto, porque barato, barato, no hay ninguno. Sí los hay de precio medio, caros y muy caros. Esta es otra de las tareas pendientes del vehículo eléctrico, que tiene que generalizarse para poder rebajar la factura final, al margen de las posibles ayudas públicas que pueda recibir en cada momento concreto.

Las normativas de homologación de consumos y autonomía

Antes de analizar cada modelo conviene conocer los dos ciclos de homologación que sirven para medir la autonomía.

Ciclo de homologación europeo NEDC (New European Driving Cycle): diseñado en los años 80. Era la única forma de medir la autonomía hasta septiembre de 2017. Es un sistema de medición estandarizado para comparar consumos que, si bien servía para establecer cifras objetivas, éstas no dejaban de ser bastante alejadas de lo que se encontraba el usuario en la vida real. ¿Por qué sucedía esto? Porque las pruebas se realizaban dentro de un edificio, sobre unos rodillos, en llano, sin viento, a 25 grados, con un solo conductor a bordo y con todos los dispositivos apagados. Esta prueba, además, era igual para coches con motor térmico, híbrido o eléctrico. Resultado: no era real, salían consumos muy bajos y autonomías muy altas. El consumidor se encontraba con un panorama muy diferente cuando se enfrentaba a su conducción diaria.

Ciclo de homologación WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure): se hacía necesario un test que arrojara cifras más realistas. El usuario estaba harto de ver en los anuncios que los coches gastaban un tanto por ciento menos de lo que en realidad sucedía. Es por ello que la nueva prueba es más exigente. Dura más tiempo, se hace en carretera abierta, en condiciones más reales, con aceleraciones similares a las que se hacen en la vida real.

Resultado: desde entonces, en las fichas técnicas de los coches figuran consumos más elevados, emisiones más altas y autonomías más reducidas. Pero es más fiel a la realidad.

Dado que es este último ciclo el que interesa, en el siguiente listado hemos tratado de asociar a cada coche su consumo WLTP correspondiente. No en todo los casos ha sido posible, pues aún se permite citar el consumo NEDC y ciertos fabricantes prefieren seguir usándolo en sus comunicados oficiales. No obstante, en estos casos hacemos un cálculo estimado para establecer su consumo WLTP equivalente.

Los coches eléctricos con mayor autonomía

1) Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

El Hyundai Nexo es el primer modelo que figura en esta lista. Y lo es por dos motivos fundamentales: es el que más autonomía ofrece y es el único eléctrico de pila combustible. Esto quiere decir que funciona con hidrógeno como combustible para dar energía al motor, si bien también tiene una batería que da alimentación en determinados momentos, como es el caso del arranque. El Nexo es un SUV de 4,67 metros de largo, bien resuelto en su interior y capaz de funcionar sin problema bajo temperaturas extremas. Pero no todo son ventajas para este coreano, ya que a su elevado precio de 69.000 euros se le suma el hecho de que apenas hay lugares donde repostar hidrógeno en nuestro país.

Autonomía: 666 km (WLTP)

Potencia: 163 CV

Disponibilidad: Ya disponible

Precio: 69.000 euros

2) Tesla Model 3

Tesla Model 3

Tras un largo periodo de gestación que parecía no tener fin, ya ha aterrizado en los concesionarios el Model 3, esa berlina que estaba llamada a ser 'el Tesla del pueblo'. Y, efectivamente, es más barato que el Model S, pero hasta que llegue la versión de arranque con sus teóricos 35.000 dólares para el mercado americano (¿cuánto costará aquí?) se hace difícil catalogarlo como un vehículo eléctrico asequible. Eso sí, no le falta diseño a esta berlina de 4,7 metros y cinco puertas que, por supuesto, ofrece esa autonomía tan generosa y ese toque tan tecnológico que ya son señas de identidad en cualquier producto de la firma de Elon Musk.

Autonomía: 544 km (WLTP)

Potencia: de 256 a 480 CV

Disponibilidad: Ya disponible

Precio: de 56.000 a 66.900 euros

3) Tesla Model Y

La primera sorpresa de Tesla para este 2019. Es un nuevo SUV que completa la gama y se posiciona por debajo del Model X. La versión de arranque con tracción trasera cuesta 56.000 euros, aunque se supone habrá un escalón de partida más adelante cuyo precio en EEUU será de 39.000 dólares. Con el motor más potente puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,8segundos y alcanzar una punta superior a los 200 km/h. Este SUV ofrece la posibilidad de configurar el interior con siete asientos.

Autonomía: 540 km (WLTP)

Potencia: N.D.

Disponibilidad: otoño 2020

Precio: desde 56.000 euros

4) Tesla Model S

Tesla Model S

El modelo original. El que rompió moldes hace ya unos cuantos años y nos enseñó que la utilidad y el diseño eran perfectamente combinables en un coche eléctrico. De hecho, el Model S aguanta más que bien el paso del tiempo con esas formas de corte moderno y suave, y ese salpicadero presidido por una pantalla de talla XXL que se convierte en protagonista indiscutible del habitáculo.

Autonomía: 632 km (NEDC) No más de 500 km (WLTP)

Potencia: de 423 a 612 CV

Disponibilidad: Ya disponible

Precio: desde 112.630 hasta 150.080 euros

5) Jaguar i-Pace

Jaguar i-Pace

Hay marcas que entran por la puerta grande en el mundo del coche eléctrico. Es el caso de Jaguar, que decidió hace poco tiempo adentrase en el mundo de las baterías con el Jaguar i-Pace, un modelo realmente llamativo y difícil de clasificar, que, por cierto, acaba de lograr el galardón de 'Coche del año en Europa'. Este Jaguar se asienta sobre la nueva plataforma para coches electrificados del grupo, que le permite al i-Pace no sólo albergar el sistema de propulsión sino desenvolverse por todo tipo de terrenos gracias a su tracción total. Dos motores, uno por cada eje, mueven al coche con sus 400 CV conjuntos. Con un cargador rápido, el felino británico es capaz de alcanzar el 80% de la capacidad de su batería en 40 minutos.

Autonomía: 480 km (WLTP)

Potencia: 400 CV

Disponibilidad: Ya disponible

Precio: de 79.100 a 103.500 euros

6) Kia e-Niro

Kia e-Niro

Está a punto de llegar a nuestro mercado la versión eléctrica del Kia Niro, que se suma a una gama en la que ya existía un modelo híbrido y otro híbrido enchufable. El Kia e-Niro se ofrece con dos baterías y cuenta con modos de conducción con distintas capacidades de frenada regenerativa. Este SUV entra dentro de la categoría compacta por sus 4,37 metros de longitud. Su maletero cubica 451 litros.

Autonomía: 455 km (WLTP)

Potencia: 136 – 204 CV

Disponibilidad: Ya disponible

Precio: -

7) Kia Soul EV

Kia Soul EV

Primo hermano del Hyundai Kona EV y del Kia e-Niro, este Kia Soul eléctrico cuenta con dos baterías de diferente capacidad, cuya autonomía es, en el mejor de los casos, cercana a los 450 kilómetros. En su versión 2019, el Soul ha modernizado su diseño y ha mejorado su comportamiento dinámico.

Autonomía: 450 km (WLTP)

Potencia: 204 CV

Disponibilidad: Primera mitad de 2019

Precio: -

8) Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz ha creado una submarca (EQ) para coches eléctricos y este es el modelo encargado de dar el pistoletazo de salida. Bajo la denominación EQC se esconde un SUV eléctrico de 4,7 metros, potente, prestacional y con una calidad de rodadura que se le presupone elevada, como en cualquier todocamino de la marca. La producción para 2019 está agotada, así que quien esté interesado en este modelo deberá esperar, como mínimo, hasta 2020.

Autonomía: 450 km (WLTP)

Potencia: 408 CV

Disponibilidad: Junio 2019

Precio: -

9) Tesla Model X

Tesla Model X

Sin duda, el más espectacular de la familia -con perdón del nuevo Roadster, que aún está por llegar-. De enormes dimensiones, el Tesla Model X es un vehículo situado a mitad de camino entre los conceptos de SUV y monovolumen, que ofrece un habitáculo sorprendentemente diáfano y con varias configuraciones posibles de asientos. Las puertas traseras tipo 'Falcon Wing' le dan un toque distintivo frente a la competencia. Aparte de esto, es tremendamente rápido por sus potentes motores eléctricos que le dan una capacidad de aceleración impropia de un coche de semejante tamaño. El precio es su talón de Aquiles.

Autonomía: 565 km (NEDC) No más de 450 km (WLTP)

Potencia: de 423 a 612 CV

Disponibilidad: Ya disponible

Precio: de 116.180 a 161.630 euros

10) Hyundai Kona EV

Hyundai Kona EV

Este SUV de 4,18 metros se ofrece en dos versiones, Tecno y Style, con batería de 39 y 63 kWh (289 y 449 km de autonomía, respectivamente). Se diferencia del Kona de combustión por la instrumentación digital y, por fuera, por la ausencia de una parrilla delantera que cumpla una función de refrigeración. Buenas prestaciones y suavidad de rodadura y un alto nivel de calidad de fabricación: estas son sus claves.

Autonomía: 449 km (WLTP)

Potencia: 136 y 204 CV

Disponibilidad: Ya disponible

Precio: 37.500 a 43.300 euros

11) Audi e-tron

Audi e-tron

Es el primer modelo totalmente eléctrico de producción en serie que sale de las cadenas de montaje de Audi. Por sus proporciones se sitúa a mitad de camino entre el Audi Q5 y el Audi Q7. Dos motores eléctricos logran alcanzar una potencia pico de 408 CV. Entre su dotación figuran soluciones tecnológicas como los retrovisores exteriores que usan cámaras en lugar de espejos tradicionales, algo que no han tardado en implementar otras marcas justo a continuación.

Autonomía: 400 km (WLTP)

Potencia: 408 CV.

Disponibilidad: Ya disponible

Precio: 82.400 euros

12) Porsche Taycan

Porsche Taycan

El primer Porsche 100% eléctrico tenía que ser rompedor. Y, efectivamente, lo es. Tras abrirnos el apetito durante largo tiempo con el concept Mission E, la versión de producción de este súper deportivo eléctrico se llama Taycan y llega con un motor eléctrico de 600 CV y una imagen tremendamente apetecible. Prestaciones, calidad, una buena autonomía y, según asegura Porsche, también tendrá sonido. Un sonido en el que están trabajando a fondo para que cumpla con esa parte emocional que desaparece con todo vehículo eléctrico. Evidentemente, de sus entrañas no saldrá la mítica melodía del motor bóxer, pero conociendo a la marca, seguro no defraudará.

Autonomía: 500 km (NEDC) No más de 400 km (WLTP)

Potencia: 600 CV

Disponibilidad: finales de 2019

Precio: 100.000 euros aprox.

13) Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche acaba de confirmar en la conferencia anual de resultados financieros que el Porsche Taycan Cross Turismo tiene luz verde para salir a producción. Se trata del segundo modelo totalmente eléctrico en llegar a la gama, justo por detrás del Taycan, con el que comparte plataforma y mecánica. Lo que diferencia al Cross Turismo es su espíritu campero con esa carrocería elevada de tintes SUV, que nos lleva a pensar en un coche aventurero y no sólo prestacional. Sn conocer datos concretos, cabe pensar que su motor y autonomía serán similares a los del Taycan.

Autonomía: 500 km (NEDC) No más de 400 km (WLTP)

Potencia: 600 CV

Disponibilidad: 2020

Precio: N.D.

14) Nissan Leaf e+

Nisan Leaf e+

Recién actualizado, el Nissan Leaf no sólo ofrece ahora una nueva pantalla táctil, una interfaz mejorada o un navegador más capaz, sino que también ha hecho crecer su gama con la versión Leaf e+, que cuenta con un motor eléctrico de 218 CV asociado a una batería de 62 kWh. Este nipón compacto de generosas dimensiones (4,5 metros) y 394 litros de maletero es, probablemente, el coche eléctrico generalista más interesante de su segmento. Son ya muchos los años de experiencia los que tiene el Leaf en el mercado y cada nueva generación demuestra que ha dado un paso más en el buen camino.

Autonomía: 385 km (WLTP)

Potencia: 150 – 218 CV

Disponibilidad: Mediados de 2019

Precio: de 34.450 a 46.050 euros

15) Peugeot e-208

Peugeot e-208

El Salón de Ginebra 2019 ha dejado muchas novedades, algunas de ellas muy suculentas y otras, simplemente sorprendentes. El stand de Peugeot este año estaba especialmente concurrido gracias a la nueva generación del 208, que llega con un diseño que rompe esquemas y con una gama que no sólo atiende a los motores de combustión sino a los eléctricos. Sí, el nuevo Peugeot 208 eléctrico va a ser una realidad este mismo año. Con la misma habitabilidad y cualidades prácticas que el resto de la gama, este modelo libre de emisiones cubre el 0 a 100 km/h en 8 segundos, alcanza una autonomía de 340 kilómetros y apenas necesita media hora para llenar su batería hasta el 80% (con un cargador rápido de 100 kW). A falta de conocer el precio, todo apunta a que este pequeño león aspira a ser un superventas.

Autonomía: 340 km (WLTP)

Potencia: 136 CV

Disponibilidad: finales de 2019

Precio: -

16) Renault Zoe

Renault Zoe

De lo más económico que se puede encontrar en este mundo del coche eléctrico. El Renault Zoe es un utilitario de 4 metros enfocado a un uso urbano, aunque se puede atrever con algunos desplazamientos más allá, dado que ofrece una autonomía -teórica- de 400 km, que más bien acaban siendo 300 km en condiciones reales. Una buena apuesta para quien no quiera gastar un dineral en un coche eléctrico. Aún así, no deja de ser caro si se compara con un modelo equivalente con motor de combustión.

Autonomía: 300 km (WLTP)

Potencia: 110

Disponibilidad: Ya disponible

Precio: 28.130 – 32.930

17) Hyundai Ioniq EV

Hyundai Ioniq EV

En la gama Ioniq hay un híbrido, un híbrido enchufable y un eléctrico. Este último es el más limpio de todos y ofrece una autonomía según el ciclo de homologación WLTP de 220 kilómetros. Su motor de 120 CV quizá pueda parecer poco potente, pero esos caballos y sus 295 Nm de par, en realidad son más que suficientes para que el coche se mueva con gran desempeño. Buena calidad interior y un precio medio para este eléctrico que se plantea como u producto realmente interesante.

Autonomía: 220 km (WLTP)

Potencia: 120 CV

Disponibilidad: Ya disponible

Precio: 33.125 – 38.125 euros