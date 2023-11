El fabricante de trenes español Talgo ha confirmado en la mañana de este jueves que "un grupo empresarial húngaro" está estudiando hacer una oferta pública de adquisición (opa) por todo su capital, que sería "a un precio de 5 euros por acción". Así lo indica en una escueta notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que no concreta de qué firma se trata. Sí asegura que, hasta donde le consta, "no existe ningún tipo de decisión por parte de dicho inversor en relación con la posible opa".

A la luz de esta información, la CNMV ha suspendido de forma cautelar la cotización de Talgo antes de que abriera la bolsa. Se ha reactivado a las 10:00 (hora en la España peninsular), pues el organismo supervisor considera que la compañía ha aportado "información suficiente".

Ha habido que esperar unos minutos para comprobar cuál era la reacción en el parqué: un salto mayor al 18% incluso, con los títulos superando los 4,60 euros. Sin embargo, pese al fuerte ascenso, el precio en bolsa se queda por debajo del de la posible oferta proveniente del centro de Europa.

Una prima cercana al 30%

De llevarse a cabo finalmente la opa a 5 euros por acción, la prima sería del 27,7% respecto al precio de cierre de la empresa ayer en bolsa (en 3,915 euros). La cantidad total que desembolsaría la por ahora misteriosa firma húngara sería de 632 millones de euros, según cálculos de Efe.

Los títulos de Talgo, cotizados en el Mercado Continuo de la bolsa española, no alcanzan los 5 euros desde enero de 2022. No obstante, acumulaban hasta este miércoles unas ganancias cercanas al 19% en lo que va de 2023.

¿Quién controla el capital de Talgo?

Talgo está actualmente en manos del fondo de inversión estadounidense Trilantic, el cual lleva años queriendo abandonar el capital. Desde noviembre del año pasado posee el 40,033% de forma indirecta, a través de Pegaso Transportation International, tal y como consta en los registros de la CNMV.

Apenas otro 5,037% restante de la empresa con sede en Las Rozas (Madrid) pertenece a Ana Patricia Torrente Blasco, consejera delegada de la firma de inversión Torrblas. Y otro 3,5% corresponde a miembros del consejo de administración, según recoge la web de Talgo.

Más de la mitad del capital (el 51,47% en concreto) está repartido en participaciones de varias firmas, como la aseguradora Santa Lucía (que tiene poco menos del 2,9%), Amundi, Santander Asset Management y Norges Bank, entre otros.

¿Qué hacer con las acciones de Talgo?

El precio de la potencial oferta (5 euros por acción) es superior al precio objetivo medio a 12 meses que hasta ahora otorgaba el consenso de analistas de Bloomberg a Talgo: 4,56 euros. En otras palabras: los expertos le veían un potencial en bolsa del 16,5% a corto plazo y el grupo industrial húngaro podría acabar dando cerca del doble.

Ninguna de las casas de análisis que cubren la cotización del fabricante de trenes emite un consejo negativo (de venta) sobre sus acciones. Por contra, son mayoría (seis) los que invitan a comprarlas y el resto (tres o el 33,3% del consenso) tienen una opinión 'neutral'.

César Sánchez-Grande, analista de Renta 4, opina en un informe que el precio de la posible opa es "adecuado", ya que coincide con la valoración del banco de inversión español. Es por ello que, si llega a materializarse la oferta, este experto recomienda acudir.

"No descartamos una posible contraoferta, aunque cada vez quedan menos opciones", indica asimismo. En su análisis de este jueves contempla hasta ocho contraopas viables. Podrían venir de la alemana Siemens, la francesa Alstom, la checa Skoda o la japonesa Hitachi, por ejemplo. También de la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), una opción sobre la que ya ha habido rumores en el pasado. "Aunque no la descartamos totalmente, no lo vemos como una prioridad para CAF en estos momentos", dice Sánchez-Grande.

En definitiva, para el analista de Renta 4 el grupo suizo Stadler es el "principal candidato a realizar una potencial contraoferta" porque, entre otras razones, le permitiría fortalecer su presencia en España.

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader (el portal bajo suscripción de elEconomista.es), opina en un breve comentario que "las zonas de resistencia de largo plazo" de la cotización se encuentran "en 5,25 y en 6 euros" (consultar chart de abajo). Se trata de los máximos registrados el año pasado y en 2019, explica.

Chart analizado por Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.