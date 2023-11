La opa sobre Talgo valora a la compañía un 9% por encima del precio que le dan los analistas

La opa que habría presentado un grupo húngaro sobre Talgo, que se ha conocido en la mañana de este jueves, valora a la compañía española un 9% por encima del justiprecio que le otorga la media de analistas. Los 5 euros que ofrecen por el fabricante de trenes implican una valoración de 632 millones de euros por el 100% de la compañía, mientras que el consenso de analistas que sigue a Talgo ve a la compañía en 4,576 euros, esto es, capitalizando 578 millones. Este consenso de FactSet es, eso sí, pequeño, de sólo 5 casas de análisis. La oferta supone, además, una prima del 28% respecto al precio que tenía Talgo en mercado a cierre de ayer miércoles, que ascendía a 3,915 euros. Talgo es una de las 30 integrantes del índice Ibex Small Cap y, con ese precio de ayer, su valor en bolsa no llegaba a los 500 millones.

La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores ha decidido "suspender cautelarmente" esta mañana la cotización de Talgo, que acaba de reanudarse pasadas las 10 de la mañana. En su regreso al parqué tras este parón, ha llegado a subir un 13,9%, hasta los 4,46 euros.

En esta ocasión, la oferta formulada por la empresa española sí supera la valoración del consenso de mercado y el valor actual de mercado, algo que no ocurre en todas las operaciones (recordemos, recientemente, la oferta por Applus).

En un remitido a la CNMV este jueves a primera hora, Talgo señala que, "en relación con la información publicada en prensa en el día de hoy, la Sociedad informa de que ha recibido una manifestación preliminar de potencial interés en la formulación de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de la Sociedad por parte de un grupo empresarial húngaro a un precio de 5 euros por acción. Hasta donde la Sociedad conoce, no existe ningún tipo de decisión por parte de dicho inversor en relación con la posible OPA ni certeza de que este vaya a seguir analizando la operación". La noticia ha sido adelantada esta misma mañana por La Información.

Talgo luce actualmente una recomendación de compra por parte de la media de analistas que recoge FactSet (las citadas 5 entidades), y desde enero de 2022 no carga con un solo consejo de venta. Por ahora, Bloomberg sólo refleja un cambio en la valoración de Talgo tras el anuncio de la opa: se trata de Oddo Securities, que ha mantenido su consejo en neutral y ha elevado su precio objetivo un 11%, hasta 3,90 euros, calcando el precio de cierre de ayer.

Renta 4 ha publicado esta mañana un informe en el que recomienda acudir a la oferta del grupo húngaro, en caso de confirmarse: "El potencial precio ofrecido de 5,0 euros por acción coincide con nuestra valoración de Talgo, por lo que lo consideramos un precio adecuado", explica César Sánchez-Grande, Head of Institutional Research de la firma. También considera que el fabricante de trenes suizo Stadler es el principal candidato a realizar una potencial contraoferta. "Estimamos que puede ser uno de los principales candidatos, porque aporta un tamaño considerable (14% de las ventas y c.20% del ebitda de Stadler); permite la entrada en el segmento de Muy Alta Velocidad, en el que Stadler no está presente, y fortalece su presencia en España", se señala en el informe.

Horos, la 'value' más expuesta

Horos, la gestora de Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, es la firma value con más exposición a Talgo. Según recoge Morningstar, aproximadamente un 4,5% de la cartera de su fondo Horos Value Iberia, y un 3,4% del Horos Value Internacional, está invertido en la compañía.

Entre las gestoras no value, los vehículos más expuestos a Talgo son el Enginyers Global Value PP, en el que la empresa pesa un 7,7%, el GVC Gaesco Small Caps FI (un 6,50%) y el GVC Gaesco Bolsalíder FI (con un 5,1%).