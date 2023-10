El Ibex Small Cap tiene un 82% de recomendaciones de compra, frente al 60% del Ibex 35

En lo que llevamos de año, el Ibex Small Cap se anota en torno a un 5,1%, una tímida revalorización en comparación con la del Ibex 35, que pese a las últimas caídas aún ronda el 10% en 2023.

El índice de BME (Bolsas y Mercados Españoles) que refleja el comportamiento en bolsa las empresas de pequeña capitalización tendría que correr bastante si quiere batir al Ibex 35 este año. Si no lo lograse, con éste serían ya tres los ejercicios consecutivos en los que el índice de las grandes, el Ibex 35, lo hace mejor que el de las pequeñas (ver gráfico). Esto ha supuesto la ruptura de una tendencia de 6 años consecutivos en los que el Ibex Small Cap venía batiendo sistemáticamente al índice de referencia (lo hizo entre 2015 y 2020, ver gráfico).

Con este comportamiento bursátil, el porcentaje de recomendaciones de compra que presenta el Ibex Small Cap ha escalado por encima del 80%. De los 30 integrantes de este índice, 23 reciben recomendación por parte del consenso de mercado que recoge FactSet. Y, de esas 23, son comprar 20 compañías (un 87%). Pero, si acotamos la criba sólo a aquellos valores que reciben seguimiento de, al menos, 3 analistas, el porcentaje se sitúa en el 82% (son compra 9 compañías sobre un total de 11).

Un gap "histórico"

En el presente año, la brecha en rentabilidad entre los peces grandes y los pequeños se ha ampliado. Lo explicaba recientemente Lola Solana, gestora del Santander Small Caps España, el fondo de pequeñas compañías de Santander AM, durante su intervención en la jornada El valor de la gestión activa, celebrada por elEconomista.es con el patrocinio de Bestinver. "En los últimos dos años se ha abierto un gap. Yo no había visto un gap tan grande entre small caps y grandes cotizadas desde 2008", afirmaba. "Normalmente", añadía, "las empresas de pequeña capitalización suelen caer cuando esperamos una recesión. Pero la recesión no ha llegado y las small ya han caído un 20% o un 30% más que las grandes. Ahí están las oportunidades, cuando en España, las pequeñas compañías están creciendo un 20% , mientras que las grandes en Europa crecen un 10%", detalló la gestora.

Solana también señaló que "la gestión activa pasa por las small caps". "Históricamente los gestores de grandes compañías difícilmente baten a los benchmarks mientras que el 50% de los gestores de small caps lo hacen", comentó.

Las mejores recomendaciones

Si nos centramos en las cotizadas del índice Ibex Small que tienen seguimiento un consenso de, al menos, tres analistas, reciben recomendación de compra Neinor Homes, Aedas Homes, Lar Espana Real Estate Socimi, Talgo, Tubacex, Soltec Power Holdings, OHLA, Ecoener y Oryzon Genomics.

En lo que respecta a su evolución en el parqué, por sectores, la peor parte se la llevan las cotizadas vinculadas a las energías limpias, en un 2023 en el que el sector de las renovables está sufriendo mucho en el parqué. Soltec, fabricante de seguidores solares, se deja más de un 36%, mientras que Ecoener, dedicada al desarrollo y explotación de instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, cede cerca de un 32%. El consenso de mercado que recoge FactSet prevé para ambas un beneficio al alza hasta 2025.

Soltec no recibe ni una sola recomendación de venta por parte del consenso que recoge FactSet y, de hecho, el 86% de sus consejos son comprar. El 27 de septiembre, los analistas de JB Capital la mejoraban de neutral a compra. "Esperamos un mejor momentum para la división de seguidores solares en el segundo semestre de 2023, basándonos en los recientes anuncios de nuevos contratos por parte de la compañía". También reafirmaban su confianza en que la empresa alcance su objetivo de venta de seguidores solares en el conjunto de 2023. Ecoener, por su parte, recibe compras por parte de las cuatro entidades que la siguen.

Radicalmente distinto ha sido el comportamiento bursátil de las small caps ligadas al ladrillo: las promotoras Neinor y Aedas Homes, y la socimi Lar España, experimentan subidas de doble dígito en el parqué este año. A finales de septiembre, los analistas de Renta 4 mejoraban a Neinor de mantener a sobreponderar, y destacaban que la compañía "ha sido capaz de transmitir un mensaje de confianza al mercado que va en dos direcciones: dando visibilidad a su plan de dividendos y, por otro lado, cristalizando la puesta en valor de su cartera". También señalaban que cotiza con un descuento del 40% frente a su NAV (net asset value).

Para Talgo y Tubacex, los analistas pronostican que casi duplicarán sus beneficios entre 2023 y 2025, mientras que OHLA casi lo triplicará, al saltar de 8 millones en el presente año, hasta los 21 en 2025, si se cumplen las estimaciones.

Más volátil es la senda que seguirá la biotecnológica Oryzon Genomics, especializada en tratamientos relacionados con la genética para curar el cáncer, a la que los analistas ven en pérdidas en 2024. El 100% de las cinco casas que la cubren aconseja comprar.