Combinar dosis de las vacunas de Pfizer con AstraZeneca provoca más efectos secundarios

Los resultados preliminares del estudio 'Com-COV', que realiza la Universidad de Oxford sobre la combinación de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, muestra un aumento de la frecuencia de los síntomas leves y moderados. Se trata de reacciones adversas de corta duración pero que podrían ser motivo de baja laboral.

Primeras conclusiones del estudio sobre combinar AstraZeneca con Pfizer de la Universidad de Oxford

En una carta de investigación revisada por expertos y publicada en la revista Lancet, los responsables del estudio informan de que, cuando se administran con un intervalo de cuatro semanas, ambos esquemas "mixtos" (Pfizer-BioNTech seguido de Oxford-AstraZeneca, y Oxford-AstraZeneca seguido de Pfizer-BioNTech) indujeron reacciones más frecuentes tras la segunda dosis de refuerzo que los esquemas estándar no mixtos. No obstante, añaden que las reacciones adversas fueron de corta duración y que no hubo otros problemas de seguridad.

"Los resultados de este estudio sugieren que los esquemas de dosis mixtas podrían dar lugar a un aumento de las ausencias laborales al día siguiente de la inmunización, y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar la inmunización de los trabajadores sanitarios", ha explicado Matthew Snape, catedrático asociado de pediatría y vacunación de la Universidad de Oxford, e investigador principal del ensayo.

Matthew Snape también ha asegurado que los resultados finales de su trabajo se conocerán en los próximos meses. "Esperamos comunicar estos datos en los próximos meses. Mientras tanto, hemos adaptado el estudio en curso para evaluar si el uso temprano y regular del paracetamol reduce la frecuencia de estas reacciones", dijo.

España decidirá este mes qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca

El Ministerio de Sanidad todavía no ha tomado una decisión sobre qué hacer con los ciudadanos menores de 60 años que se han quedado con una dosis de AstraZeneca. Está a la espera de las conclusiones de un ensayo clínico que está realizando el Instituto Carlos III de Madrid sobre la posibilidad de inyectar Pfizer en las personas menores de 60 años que recibieron el suero de Oxford.

Los resultados preliminares de ese estudio, bautizado CombiVacs, se esperan para la próxima semana. Para ganar ese tiempo, la decisión que sí tomo el Consejo Interterritorial fue ampliar de 12 a 16 semanas el tiempo entre dosis de AstraZeneca. En este sentido, cabe recordar que el primer pinchazo del suero de Oxford ofrece una inmunidad de casi un 80% durante 4 meses.

Margarita del Val defiende que se administre una segunda dosis de AstraZeneca

La viróloga Margarita del Val ha sido una de las últimas expertas en posicionarse a favor de que se ponga la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años. Así, la investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha explicado en una entrevista en Telemadrid que es lo más correcto porque está avalado por la ciencia. "Yo opino que lo mejor sería suministrarla. Ahora ya han salido datos del nivel de efectos secundarios adversos graves y, de nuevo, es bajísima con la segunda dosis, 5 o 10 veces menos que con la primera dosis, por tanto, es lo más seguro que hay", dijo durante su entrevista.

Continuar con la pauta del suero de Oxford es la recomendación que mantiene la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y otros expertos como el doctor César Carballo. Además, es la opción que mantienen las autoridades sanitarias de la comunidad de Madrid y Andalucía, que se han comprometido en inyectar la segunda dosis de AstraZeneca este mes si el Ministerio de Sanidad no ofrece una solución.