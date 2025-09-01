Las personas que pasan tiempo cerca del océano podrían vivir más tiempo, según un nuevo estudio

Para muchas personas, vivir cerca de la playa o pasar tiempo en esta es sinónimo de vacaciones, descanso, tranquilidad y, en definitiva, más felicidad. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Ohio (Estados Unidos) y publicado en el portal Environmental Research ha llegado a la conclusión de que las personas que viven cerca del mar viven más años que las que no.

El estudio

El estudio se llevó a cabo mediante los datos recabados de más de 66.000 estadounidenses, teniendo en cuenta su proximidad al mar. Así, las personas que vivían a menos de 50 kilómetros de un océano tenían una esperanza de vida mayor que quienes vivían en entornos puramente urbanos.

Según el investigador principal Jianyong "Jamie" Wu, este hecho se debe a múltiples factores que podrían estar interrelacionados, como temperaturas más suaves, mejor calidad del aire, menos sequías y más oportunidades de ocio al aire libre. A esto se suma que, en términos generales, las personas que viven en las zonas de playa tienen un nivel adquisitivo mayor, así como un transporte más eficiente.

La influencia de las temperaturas en la longevidad

Por otra parte, la vida en las ciudades de interior implica la exposición a una mayor cantidad de contaminación, más probabilidad de pobreza y menos oportunidades de realizar actividad física al aire libre. Asimismo, el hecho de que en las ciudades costeras las temperaturas sean más suaves en comparación con las de interior hace que el envejecimiento de los adultos mayores se produzca de forma más paulatina.

"Pensábamos que cualquier tipo de 'espacio azul' —cualquier área dominada por una masa de agua— podría ofrecer efectos beneficiosos, y nos sorprendió encontrar una diferencia tan significativa y clara entre quienes viven cerca de aguas costeras y quienes viven cerca de aguas continentales", afirmó Wu.

En palabras de los expertos, se esperaba que la diferencia en la esperanza de vida fuese de solo un año, con 79 años de media de esperanza de vida de las personas que viven en la playa frente a los 78 de las que lo hacen en una zona de interior.