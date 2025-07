Así es el paraíso escondido de Extremadura: Alqueva, el mayor lago artificial de Europa que lucha contra la despoblación rural

El embalse de Alqueva es el lago artificial más grande de Europa Occidental ocupando un área de 250 km² (25.000 campos de fútbol aproximádamente) entre España y Portugal. Construido en 2002 sobre el río Guadiana en la freguesía portuguesa de Alqueva, la presa alcanza una altura de unos 100 m. y una anchura de 450 m. Casi la totalidad de sus aguas se encuentran en el Alentejo portugués, pero se trata de un lago compartido por Portugal y Extremadura porque la zona española se haya en el suroeste de la provincia de Badajoz.

Aunque su creación fue para poner en marcha una zona importante de regadío y para generar energía hidroeléctrica, ha sido su uso turístico el que más se está explotando. Según ha destacado el gerente del Grupo de Acción local la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Olivenza (ADERCO), Joaquín Fuentes Becerra, cuando se construyó "era un diamante en bruto, estaba todo por hacer y su valoración se ha hecho de forma progresiva".

Aunque se construyó en territorio luso y cuenta con más de 1.200 km de orilla (lo que equivale a todo el litoral de Portugal), el 15% está en Extremadura, es decir, unos 60 km de orilla. De esta forma, Alqueva "tiene la peculiaridad de que abarca un trozo de tramo internacional, el que corresponde al río Guadiana que hace de frontera entre España y Portugal".

Para Fuentes Becerra, es un valor añadido "que dos países se den la mano para poner en valor el agua y la naturaleza" no en vano ambos territorios también forman parte del sello turístico Starlight, siendo uno de los primeros reconocidos para la observación de estrellas.

Cielos en Alqueva

ADERCO gestiona la promoción y el desarrollo de 11 municipios y de ellos: Olivenza, Alconchel, Cheles y Villanueva del Fresno son limítrofes con el embalse de Alqueva, por lo que sus inversiones vinculadas han formado parte de su ámbito de actuación.

El impacto en la comarca "ya se está notando", afirma Fuentes Becerra, destacando que en los últimos años "se han generado varias infraestructuras turísticas, porque Alqueva es un atractivo que aún tiene un recorrido muy largo, tiene un gran potencial y se están creando muchos alojamientos rurales".

Como ejemplo destacó la Playa de Cheles que fue la segunda en conseguir la bandera azul en la región, después de Orellana, y que la ha renovado todos los años.

Pero Alqueva no es sólo una zona de baño, en Olivenza se construyó el puerto deportivo Villareal, donde se instaló un embarcaderos, con baros, restaurantes, realizan actividades deportivas acuáticas o paseos turísticos en barco.

Piragüismo en Alqueva

No sólo la explotación turística se está realizando en Extremadura, también en el Alentejo Portugués, por ello se ha creado la Asociación de Tierras del Gran Lado de Alqueva donde participan los 10 municipios que limitan con el embalse.

Turismo

Aunque no hay estadísticas precisas, el gerente de ADERCO destaca que no ha parado de crecer, porque además de este recurso importante, el patrimonio de Olivenza atrae a muchos visitantes, para conocer Portugal desde España, no en vano es la única localidad donde sus vecinos tienen las dos nacionalidades, en recuerdo de su pasado luso. Sin olvidar al turista que busca conectar con la naturaleza, por lo que es un turismo solamente estival, sino que ofrece oportunidades durante todo el año.

"Es un recurso al alza que año tras año incrementa atractivo y oferta. Ya no sólo en verano, hay alojamientos rurales que tienen clientes todo el año, no sólo vienen a bañarse sino a realizar rutas turísticas. Porque este espacio compartido no sólo es una lámina de agua sino todo los recursos que la rodean" afirma Joaquín Fuentes Becerra.

El papel de este Grupo de Acción Local ha sido fundamental en el desarrollo, financiando con fondos europeos varios alojamientos turísticos, restaurantes, centros de interpretación, unidades hoteleras y casas rurales, incrementándose en los últimos años.

Esto ha sido clave en la promoción de Alqueva, "la colaboración público privada, las administraciones para apoyar y facilitar las inversiones privadas", aunque como reconoce, "dinamizar Alqueva depende de muchas instituciones, la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y los propios Ayuntamientos".

Sello de calidad "Tierra Deheseada"

El futuro de Alqueva y de la Comarca de Olivenza debe pasar por apostar y apoyar la calidad, por ello desde ADERCO se ha creado el Sello de Calidad "Tierra Deheseada", un distintivo que se otorgan a las empresas que cumplan con determinados requisitos "para que puedan utilizar este sello para favorecer la comarca como destino, no sólo en el turismo, también en el sector agroalimentario, el comercio o los servicios".

El gerente de ADERCO insiste en la formación, y por ello han implantado actuaciones formativas en la restauración y hostelería para que las empresas estén preparadas para dar respuesta "al turismo cada vez más exigente".

Afirma que Alqueva ha sido un recurso muy importante para luchar contra la despoblación, por ello siguen ofreciendo ayudas y apoyando las nuevas iniciativas porque han contribuido "a crear empleo y a mantener el existente", uno de los retos de las zonas rurales.