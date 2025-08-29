Las razones por las que las personas más agradables muchas veces no tienen amigos cercanos, según la psicología

La amabilidad es posiblemente una de las cualidades más positivas en una persona, puesto que denota otros muchos aspectos como la empatía, la generosidad o el cariño. Si bien, sorprendentemente muchas veces se da la situación que las personas más agradables son las que menos amigos cercanos tienen.

Aunque se trate de una triste paradoja, los psicólogos adelantan que ser demasiado bueno o buena puede crear barreras invisibles que impiden crear vínculos más profundos. Por ello, una vez se identifican y comprenden, es el primer paso para cambiar este tipo de patrones, según indica el portal Global English Editing.

La importancia de los límites

Ser alguien amable y bondadoso puede ir muy de la mano de no saber poner apenas límites, diciendo siempre que "sí" a cualquier solicitud, lo que da lugar a un desequilibrio en las relaciones. Así, lo que puede significar un acto de generosidad, con el tiempo puede suponer un gran agotamiento mental. Esta actitud también ocasiona que se atraiga a personas más "aprovechadas" y egocéntricas.

Otra característica es que este tipo de individuos tratan de no molestar a nadie, prefiriendo aguantar cuando algo les molesta a pronunciarse y que esto pueda desencadenar un conflicto. Esto hace que, a simple vista, se haya creado un sólido vínculo, pero con el tiempo en realidad la relación está siendo superficial, sin llegar a profundizar realmente.

Efectos en la autoestima

Esto último implica también que se tenga menos en cuenta las necesidades individuales de uno. Si constantemente te pones en un segundo plano y no estás atento o atenta a tus carencias, tu autoestima puede verse altamente afectada.

Por otra parte, las personas demasiado agradables tienden a estar demasiado dispersas, puesto que focalizan toda su atención en que la otra persona se sienta a gusto. Una relación sólida se construye a partir de una reciprocidad y esfuerzo mutuo, de esta manera atender varias cosas a la vez puede hacer que sea una tarea altamente compleja.