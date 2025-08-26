¿Un jarrón o dos rostros mirándose? Lo primero que ves en esta ilusión óptica refleja tu comportamiento en las relaciones

Seguramente, alguna vez hayas visto esta ilusión óptica en algún sitio, en la que algunas personas ven en un primer vistazo un jarrón, mientras que otras ven dos caras mirándose. Si bien, en ningún caso pueden verse ambas imágenes a la vez.

Esta es la que se conoce como Jarrón de Rubin, la cual fue creada en 1915 por el psicólogo Edgar Rubin y es una forma de identificar cómo la mente de una persona interpreta una determinada información, según explican desde la asociación AMESTEN.

Ver a simple vista una imagen u otra indica un rasgo concreto de tu personalidad, muchas veces condicionado por las experiencias personales de cada individuo. Según algunos psicólogos, cuando lo primero que se observa es la copa o jarrón, esto implica que eres una persona centrada, pero a la vez que muestra cierta inseguridad y problemas a la hora de tomar decisiones.

Dos rostros

En el caso en el que hayas visto en un primer momento los dos rostros, es posible que destaques entre tu entorno como alguien calmado, a la par que tiendes a reprimir tus emociones. Cabe destacar que para observar una imagen u otra todo depende de en qué decidas focalizar tu atención antes, si al fondo o al primer plano.

Esta ilusión ha sido ampliamente empleada en la terapia de la Gestalt, la cual parte de la premisa de que "el total es mayor que la suma de las partes", es decir, las personas no percibimos lo que vemos como una suma de partes individuales, sino como un conjunto total. En este caso, es posible que hayas observado la figura en su totalidad, aunque no te des cuenta, y luego ya hayas visto alguna de las dos partes.