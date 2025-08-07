Qué significa que una persona se siente siempre en el mismo lado del sofá, según la psicología

Las personas tenemos muchas manías y costumbres en nuestro día a día, las cuales la mayoría hagamos sin apenas darnos cuenta. Una de ellas que seguro comparte más de una persona es sentir predilección por un lado concreto del sofá, en el que seguro no dudas en sentarte cada vez que necesitas un momento de descanso.

Las características

Aunque parezca un gesto muy trivial, la realidad es que la psicología explica que esto puede decir mucho de cómo es una persona. La primera de las razones que explica por qué una persona siempre elige el mismo lugar es por un asunto de 'territorialidad'. Similar a los animales, solemos defender estos pequeños espacios como forma de sentirnos más a gusto. De hecho, es muy común ver cómo en una reunión familiar cada persona se sienta en un lugar concreto en la mesa.

En otros casos el establecimiento de rutinas como la de sentarse siempre en el mismo lugar proporciona una mayor sensación de control, lo que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad. En algunos casos, los psicólogos recomiendan elegir habitualmente el mismo lugar en el caso de aquellas personas que tienden a preocuparse demasiado o que encuentran más tranquilidad en los espacios conocidos.

Personas más ordenadas

En términos generales, estos individuos tiene un gran sentido del orden, la estabilidad y son algo introvertidas y metódicas. Por este motivo, en el lado opuesto, aquellas personas que no tienen este tipo de predilección son más espontáneos, flexibles y tienen mayor aperturismo a los cambios.

Tanto es así, que probablemente si te identificas con estos perfiles es muy probable que si alguien se sienta en 'tu sitio' te sientas algo molesto. Si esto se produce de forma muy pronunciada y muy habitualmente, romper las rutinas puede ser un primer paso, de hecho, es algo que recomiendan algunos expertos.

Qué dice de ti la zona donde te sientas

Más allá de elegir el mismo lugar cada vez que nos sentamos en el sofá, también el lugar concreto donde lo hacemos tiene mucho que decir de nosotros. Así, algunos estudiosos advierten que las personas que se colocan en el centro tienen una mayor confianza en ellos mismos, propio de líderes.

Por otra parte, optar por alguna de las esquinas es más común en personas tímidas o poco sociables, además es una forma de transmitir que necesitan que respeten tu espacio vital y que tú procuras hacer lo mismo por los demás.