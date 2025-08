Qué dice la psicología de las personas que siempre visten de color negro

Técnicamente no se le puede considerar un color, sino una tonalidad, ya que implica la ausencia de luz o la absorción total de todas las longitudes de onda del espectro visible. No obstante, sin entrar en términos, lo que queda claro es que el negro es un clásico que nunca pasa de moda y cuyo significado va más allá de lo que nos pensamos. Y es que, mientras para muchos es símbolo de la elegancia, otros lo asocian al luto y otros tantos se escudan o esconden tras él. Entonces, ¿qué es lo que dice la psicología?

Qué dice la psicología

Para muchos, el negro evoca algunas asociaciones positivas que también es importante tener en cuenta y que es el principal motivo por el que marcas lujo y alta gama utilizan esta tonalidad como seña de identidad y elegancia, como podría ser el caso de Chanel o Mac. Además, también es la explicación por la que estamos acostumbrados a ver a altos cargos o personalidades del mundo de la moda vistiendo de negro, ya que lleva asociándose durante siglos con el poder.

No obstante, vestir siempre de negro puede revelar algunos aspectos importantes de la personalidad de esa persona, según la psicología. No hay que olvidar que hay quienes se decantan por esta tonalidad porque siempre se ha dicho que nos hace parecer más delgados y tapa inseguridades. Sumado a ello, también hay personas que directamente se decantan por este tipo de tonalidades más neutras con la excusa de no querer destacar o llamar la atención y no complicarse a la hora de vestirse.

| Fuente: Istock

La psicóloga Lara Ferreiro afirma que más allá, existen otras connotaciones negativas que nos revela el negro en la vestimenta. Por ejemplo, en Occidente es habitual que se asocie con la muerte y quienes hayan perdido a un ser querido vistan con estos tonos durante una época. También destaca que hay pacientes depresivos que tienden a vestir siempre de negro, sin importar la ocasión.