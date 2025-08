Dan Buettner, 64 años y experto en longevidad, sobre los deportes que debes hacer para llegar a los 100 años: "El mejor es el pickleball"

Una buena salud es fundamental para vivir el máximo número de años de la mejor forma posible. Entre las cosas que debemos hacer para evitar cualquier tipo de problema relacionado con este tema está la alimentación saludable, evitar el consumo de alcohol y tabaco, así como la práctica habitual de ejercicio físico.

Dan Buettner, experto en longevidad, afirma a través de sus redes sociales de cuáles son los tres deportes más recomendables que te permitirán vivir el máximo tiempo. El primero del que habla es del ciclismo, puesto que es "muy beneficioso para tus articulaciones".

Esta práctica involucra una amplia gama de músculos, como los cuádriceps y los glúteos, principalmente. Así como los flexores de cadera, los isquiotibiales, los músculos de la pantorrilla y las espinillas. Este deporte otorga un entrenamiento integral de fuerza y resistencia, mejorando también la salud cardiovascular en general.

Un deporte de bajo impacto

"En el número dos está el golf. Y cuando digo golf me refiero a las personas que caminan por el campo de golf, no la gente que conduce y toma cerveza", advierte Buettner. Una de las particularidades del golf es que es óptimo para las personas con cualquier tipo de condición física, puesto que no es un deporte de impacto. Además de la mejora física, también beneficia la memoria y la concentración mental.

"No me refiero a la gente que conduce y toma cerveza"

Por último, este experto menciona un deporte un tanto particular: el pickleball. "¿Por qué pickleball? Porque es muy sociable y es un buen lugar para hacer nuevos amigos y no solo obtienes beneficios de la actividad física, tú obtienes beneficios de estar socialmente conectado a tus nuevos amigos de pickleball", confiesa.

Qué es el pickleball

Se trata de un deporte que ha adquirido una gran popularidad en las últimas semanas y que se basa en una combinación de elementos del tenis, pádel, bádminton y ping-pong. Una de sus particularidades es que es fácil de aprender y tampoco requiere de una gran intensidad física, por lo que es aconsejable para todo el mundo. Este juego tiene beneficios mentales, puesto que casi siempre se juega en parejas.