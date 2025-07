John Scharffenberg (102 años), experto en longevidad, sobre comer patatas durante el verano en España: "Es como tomar helado"

Las patatas son un alimento bastante habitual dentro de la dieta mediterránea. A pesar de ser un producto con hidratos de carbono, también aporta vitaminas, fibra y minerales esenciales. De hecho, su consumo se incrementa en verano, sobre todo en los 'todo incluido' de los hoteles de España.

Como bien sabemos, se pueden preparar de diferentes formas: hervidas, asadas o al horno, acompañadas de especias y aceite de oliva, entre otras. Por lo general, se considera que si no están fritas son una comida muy saludable. Ahora bien, las últimas investigaciones no dicen lo mismo.

En profundidad

"Hay un problema con las patatas, su alto índice glucémico. Son como un helado", ha manifestado el Dr. John Scharffenberg, médico y nutricionista, graduado de la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad de Loma Linda (EEUU), en 'Viva Longevity'.

Aunque no es partidario de quitarlas por completo de las dietas en la actualidad, la realidad es que sí ha lanzado una dura advertencia ante sus posibles repercusiones. Es más, ha aclarado que depende de la elaboración y del acompañamiento que exista en el plato.

Más detalles

Al haber superado los 100, queramos o no, es un claro ejemplo a seguir. De ahí que haya que prestar especial atención a su día a día. En concreto, se levanta a las 4:00 de la mañana y desayuna alrededor de las 6.30 horas. Más tarde, como sobre las 12.30 o 13.00 horas, y ya no come nada más hasta que se va a dormir a las 20-21.00 horas, saltándose las cenas.

¿Y si le entra hambre? Pues bien, se limita a beber agua, única y exclusivamente, sobre todo durante el periodo veraniego y las altas temperaturas que se prevén, al menos en nuestro país. En su dieta, entre otras cosas, incluye frutas como el mango y el caqui, verduras frescas, tirabeques y frutos secos.

A tener en cuenta

Más allá de esto, hay que tener en mente otros factores que a menudo pasan desapercibidos: evitar el tabaco y el alcohol, limitar al máximo el consumo de azúcar y grasa saturada, realizar ejercicio de forma frecuente y mantener un peso ideal. Esto hará que vivamos más años.