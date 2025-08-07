4 momentos en la vida en los que un hombre mostrará su verdadero carácter, según la psicología

Expertos en psicología y análisis de conducta aseguran que se descubre realmente quién es alguien cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando nos enfrentamos a situaciones con presión, tentación, ego o incomodidad, sacamos a la luz nuestra verdadera personalidad. Estos patrones se repiten, especialmente en los hombres, y pueden ayudar a conocer cómo es la persona con la que hablamos.

Como explican desde Psicología y Mente, Ernest Kretschmer, importante investigador alemán sobre la constitución del carácter, bien reconocido sobre sus estudios biotipológicos, afirma que el carácter "resulta del conjunto de las características biológicas fundamentales basadas en los sustratos anatómico-fisiológicos de la constitución individual y de las características que se desarrollan bajo la influencia del ambiente y de especiales experiencias individuales".

Momentos en que los hombres muestran su carácter

Según la psicología, los hombres muestran su verdadero carácter en situaciones de crisis, cuando aparece una enfermedad, la pérdida de empleo o un erro público, entre otros. Bajo presión y con nerviosismo, tendemos a mostrar nuestro hábitos más comunes y revelar la forma en la que afrontamos las situaciones. En esta ocasión, podremos comprobar si un hombre tiene un carácter reservado, nervioso, resolutivo, etc.

Otro de los aspectos que señalan los expertos es el dinero. Los psicólogos han demostrado que la escasez financiera puede minar el ancho de banda cognitivo, haciendo que las decisiones sean más impulsivas y de corto plazo. La forma en la que un hombre afronta una situación de este tipo puede demostrar a la perfección su auténtico carácter y personalidad.

Para los psicólogos, uno de los momentos más relevantes en los que un hombre luce su auténtica personalidad, es la retroalimentación. Aquellas personas con una mentalidad fija se toman este hecho como una amenaza a su identidad, mientras que la mentalidad de crecimiento lo toma como un mapa para mejorar. Cuando un hombre recibe una crítica hay que observar si protege el ego o mejora el proceso.

Por último, podremos conocer el carácter de un hombre cuando ocurra una situación de conflicto. Los desacuerdos son algo inevitable, pero faltar al respeto es algo opcional. Si ocurre un conflicto y la persona que lo vive no intenta repararlo, está mostrando un carácter 'pasota', mientras que si busca una solución, con argumentos y reconociendo el error, mostrará un carácter completamente diferente.