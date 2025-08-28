Bola de papel de plata en el inodoro: el sencillo truco que deberías poner en práctica para que tu baño huela bien siempre

El papel de plata o de aluminio es ese elemento esencial para conservar los alimentos o transportarlos más cómodamente, puesto que es flexible, ligero y fácil de moldear. No obstante, más allá de su uso en el mundo de la alimentación, cada vez más surgen otras funcionalidades que nos hacen la vida más fácil.

El truco

Una de las últimas que más se popularizó y que contamos en elEconomista es su empleo como aislante en el congelador. Si bien, en los últimos meses se ha extendido en redes sociales un particular uso: "Este truco me lo enseñó un amigo que trabaja en un hotel de cinco estrellas y hará que tu baño huela bien todo el tiempo", se explica en la publicación en TikTok.

Bola de papel de plata en el interior del inodoro

Paso a paso

Lo primero que se necesita es una pastilla de jabón, del olor que más te guste, la cual deberás rallar con un rallador. Después, se debe coger un tubo entero de pasta de dientes y mezclarse con el jabón rallado, añadiendo también un par de cucharadas de bicarbonato de sodio. "Neutralizará los olores, potenciará el olor del jabón y matará las bacterias de tu baño".

Con toda esta mezcla, que queda como una especie de "masa", la cual se debe dividir en diferentes trozos formando bolas. Más tarde, con el papel de aluminio se van envolviendo todas las bolas y se les va haciendo agujeros con un palillo para que la mezcla se vaya soltando poco a poco en el agua y deje el baño perfumado.

Masa de jabón, pasta de dientes y bicarbonato de sodio

Para terminar

"Para terminar, vamos a quitar la tapa del inodoro adjunto. Luego pongo la bola dentro de la parte que retiene el agua, espero unos minutos y el agua quedará perfumada". Una vez hecho esto, se vuelve a colocar la tapa y al tirar de la cadena puede observarse cómo se desprende este agradable aroma. "Puedes elegir el jabón que más te guste y este olor se extenderá por tu cuarto de baño cada vez que alguien tire de la cadena".