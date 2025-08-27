"¿Tú has visto algún chino pasando la tarde en una terraza?": Un escritor explica las diferencias entre la mentalidad de China y la de España

Desde los últimos años, la comunidad china en España ha ido creciendo exponencialmente, siendo actualmente unas 230.000 personas las que provienen de China. Esto supone que habitualmente se produzcan ciertos choques culturales que suelen sorprendernos de forma significativa, debido a las marcadas diferencias entre ambos países.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la enorme dedicación de las personas chinas a su trabajo, un aspecto de su vida que sitúan pro encima de otros. Esta característica es la que explica el militar y escritor Pedro Baños en el pódcast Tengo un Plan, cuyo testimonio se ha difundido en redes sociales: "¿Tú has visto algún chino pasando la tarde en una terraza? No, porque es otra mentalidad", comienza el vídeo.

Para ejemplificar esto, Baños recurre a lo que ocurre a una de las situaciones que suele darse más habitualmente en los bazares, puesto que son negocios regentados mayoritariamente por este tipo de personas. "Ahora que los niños ya no van al colegio, tú entras en cualquier tienda de chinos y están todos los niños. No están trabajando, pero estarán vigilando y se saben dónde está todo", explica este experto.

Similar con su prueba de selectividad

Según este, todo se debe a una mentalidad completamente diferente sobre la importancia del trabajo, ya que es algo que hacen tanto aquí en España como en China, lo que justifica que estén "progresando al ritmo que están progresando". Por otra parte, durante la entrevista también menciona cómo conciben el famoso Gaokao, es decir, el equivalente aquí a la prueba de Selectividad.

Esta es una de las pruebas más difíciles de todo el mundo a la cual se dedican más de dos años a prepararla, estudiando todos los días de la semana y durante prácticamente todo el día. "Y cuando terminan te enseñan las pilas de libros que han estado estudiando y te pueden tener dos o tres pilas de este tamaño".

Así, el motivo principal de esto, según advierte Baños, es que "para ellos es entrar a una buena facultad que luego les permita desarrollar una buena profesión el día de mañana. Aquí hay comunidades donde la EBAU la aprueba prácticamente el 100%".

La mentalidad china

Más allá de las palabras de este experto, la mentalidad china y la occidental podrían considerarse casi contrarias. Aspectos como la importancia del esfuerzo, el emprendimiento, la visión a largo plazo o loa búsqueda de la máxima independencia económica implican una visión muy característica de aspectos de la economía y de la vida en general.