El neurocientífico Rudolph Tanzi (67 años) habla del suplemento ideal para combatir el alzhéimer: "Podrías estar haciendo más daño que bien"

El neurocientífico Rudolph Tanzi ha concentrado toda su carrera en buscar la fórmula ideal para ralentizar el envejecimiento. Ya adelantamos, que, uno de los principales aprendizajes de este experto es que lo que más ayuda al cerebro es la adquisición de un estilo de vida saludable, según explica al portal Business Insider.

"Incluso si estás tomando suplementos nada sustituye el estilo de vida", afirmó Tanzi. Este científico se encuentra desarrollando su propia marca de suplementos que ayuden a mantener una buena salud cerebral y a reducir notablemente la probabilidad de padecer alzhéimer.

Pauta SHIELD

Una de las principales recomendaciones de este es seguir la pauta SHIELD (de las siglas en inglés), unida a la suplementación diaria. Esta pauta recoge las siguientes recomendaciones:

Duerma de 7 a 8 horas cada noche para eliminar la acumulación de proteínas dañinas.

de 7 a 8 horas cada noche para eliminar la acumulación de proteínas dañinas. Controle el estrés, puesto que cuando es crónico da lugar a inflamación crónica.

puesto que cuando es crónico da lugar a inflamación crónica. Interactúe con otras personas, ya que la soledad afecta negativamente al cerebro.

Haga ejercicio para disolver la acumulación de amiloide.

para disolver la acumulación de amiloide. Aprende cosas nuevas, puesto que mantenerse ocupado se relaciona con una mayor longevidad.

puesto que mantenerse ocupado se relaciona con una mayor longevidad. Sigue la dieta mediterránea. Una alimentación basada en frutas y verduras implica un intestino más sano, lo que está estrechamente relacionado con la eliminación del amiloide.

El suplemento ideal

En cuanto al suplemento ideal para retrasar el envejecimiento, este experto recomienda los ácidos grasos omega-3, puesto que ayudan de forma significativa a reducir la inflamación. De hecho, algunos estudios sugieren que quienes consumieron un gramo de omega-3 al día, experimentaron un envejecimiento cerebral más lento. Un hecho que ocurría de forma similar con los suplementos de vitamina D.

A pesar de que este suplemento está presente en alimentos como el salmón y las semillas de chía, la ingesta de suplementos puede ayudar a compensar cualquier déficit. No obstante, Tanzi advierte de que es imprescindible conocer la marca de los suplementos y los procesos de esta, puesto que deben fabricarse de la forma adecuada: "Los océanos, por desgracia, están sucios. Si compas cápsulas de aceite de pescado que no son de doble o triple destilación, podrías estar haciendo más daño que bien".