Miguel Benito, experto en derecho laboral, avisa a los trabajadores que quieran presentar reclamación por despido: "No conocer esta ley le costó a un cliente más de 40.000 euros"

El desconocimiento de la ley no nos exime de cumplirla, también para las reclamaciones laborales. Y es que en nuestro país existen una serie de plazos que los trabajadores deben cumplir para, por ejemplo, presentar un requerimiento por un despido improcedente. Hacerlo fuera del tiempo establecido les puede costar decenas de miles de euros, hasta más de 40.000, de ahí la importancia de conocerlos.

Siguiendo con esto, como trabajadores debemos saber que "una de las bases del derecho es que toda reclamación está sujeta a un plazo legal", avisa el abogado laboralista Miguel Benito, conocido en redes sociales como 'Empleado Informado'. Precisamente, en uno de sus últimos vídeos de TikTok, advierte que el desconocimiento de estos intervalos "le costó a uno de nuestros clientes más de 40.000 euros".

Aunque muchos no lo sepan, en el ámbito laboral el mes de agosto es hábil, lo que significa que "los plazos siguen contando a diferencia de la mayoría de ramas del derecho", es decir que si quieres reclamar un despido que se ha efectuado en julio, tienes que hacerlo antes de que pasen 20 días laborables, contando con que agosto también es un mes hábil. Si decides dejarlo para septiembre porque estás de vacaciones, perderás derechos y dinero.

Los plazos van desde 20 días hasta un año

Dependiendo de lo que el trabajador quiera reclamar, los plazos legales para hacerlo difieren. Mientras unos procedimientos tan solo tienen 20 días hábiles para protestar, otros se pueden demorar hasta un año. Con todo, siempre debemos recordar que agosto es un mes hábil, por lo que los trámites de julio pueden y deben realizarse antes de septiembre (en el caso de los que tienen 20 días de plazo).

Así, un trabajador tendría 20 días hábiles laborables para reclamar los siguientes supuestos:

Impugnación del despido.

Rechazo a modificación sustancial. Nos referimos a cualquier cambio en las condiciones de trabajo que realice la empresa, tales como jornada de trabajo, horario o los turnos, sin llegar a un acuerdo con el empleado, tal y como estipula el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 41.

Nos referimos a cualquier cambio en las condiciones de trabajo que realice la empresa, tales como jornada de trabajo, horario o los turnos, sin llegar a un acuerdo con el empleado, tal y como estipula el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 41. Impugnación de sanciones.

Impugnación de vacaciones impuestas.

Del mismo modo, el trabajador tendrá un año para proceder con:

Reclamación de salarios.

Reclamación por acoso laboral.

Indemnización por accidente laboral.

Reclamación tras fin de contrato (temas relacionados con el finiquito, etc.).

"Toda reclamación está sujeta a un plazo, y si no lo respetas, es muy probable que pierdas cualquier oportunidad de que te den la razón", insiste Benito, que incluso admite que el año pasado tuvo que dar un caso por perdido por precisamente este motivo: un trabajador que fue despedido en julio y quería reclamar en septiembre.

No tuvo en cuenta que agosto es un mes hábil para este tipo de reclamaciones, por lo que perdió tiempo y dinero.

#despido #plazolegal #reclamaciones #empleadoinformado #consultalaboral #asesoríajurídica #trabajadores #derechostrabajador #abogados #abogadosespana #abogadoslaborales #abogadosonline ? sonido original - Empleado Informado @empleado_informado No saber esta ley le ha costado a nuestro cliente unos 40.000 euros. Una de las bases del Derecho es clara: ? Toda reclamación está sujeta a un plazo legal. Por ejemplo: ? Si te han despedido, solo tienes 20 días laborables para reclamar. Y ojo con esto: ? En el ámbito laboral, agosto es un mes hábil. Los plazos siguen contando, a diferencia de otras ramas del derecho. Pues bien: En septiembre del año pasado me escribió un cliente que había sido despedido en julio. Y me tocó darle una noticia muy dura: ? Su caso estaba perdido antes de empezar. Porque se le había pasado el plazo para reclamar. A veces la diferencia entre perder o ganar 40.000 euros es tan simple como conocer tus derechos a tiempo. Si no quieres que te pase, ya sabes dónde estamos. ? Para consultas legales puedes escribirnos por WhatsApp al 611 50 52 40. #derecholaboral

Relacionados La Agencia Tributaria está perdonando todas las deudas inferiores a esta cifra