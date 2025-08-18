El 46% de los trabajadores españoles dejaría su empleo por falta de conciliación

En los últimos años, tanto el bienestar emocional como la calidad de vida se han convertido en prioridades fundamentales para los profesionales a nivel global. Así lo destaca el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, que señala que los empleados valoran cada vez más el cuidado personal y la conciliación como factores determinantes a la hora de permanecer en un empleo o buscar nuevas oportunidades.

Esta desconexión entre las expectativas de los trabajadores y las prioridades empresariales también se manifiesta con fuerza en España. Según el estudio Employer Brand Research 2025 de Randstad, el 46% de los trabajadores españoles afirma que dejaría su empleo ante la falta de conciliación.

Este dato supera a otros factores tradicionalmente decisivos, como la baja remuneración, que le interesa al 32% de los trabajadores, o la ausencia de oportunidades de crecimiento profesional, importante para el 27%, consolidando una tendencia que sitúa el bienestar personal como un eje clave en la fidelización del talento.

El estudio, basado en una muestra de más de 7.700 personas en España, también revela que el 14% de los profesionales ha cambiado de empleo en los últimos seis meses, y un 28% planea hacerlo próximamente. Las razones de esta rotación coinciden con los factores más valorados por los trabajadores a la hora de comprometerse con una empresa: conciliación, un salario competitivo y un ambiente laboral positivo.

En este contexto, el informe confirma un cambio de paradigma en las prioridades laborales de los españoles. Hoy en día, los profesionales no solo buscan una buena remuneración, sino también condiciones que les permitan desarrollarse tanto personal como profesionalmente. "La conciliación no es un beneficio adicional, es una exigencia central para atraer y retener talento", afirman los profesionales de Randstad.

Por especialidades, los profesionales del sector digital son quienes otorgan mayor importancia a la conciliación: el 53% la menciona como el principal motivo para abandonar su empresa, frente al 46% de los trabajadores cualificados y al 41% de los perfiles operativos. Estos datos sugieren que, en los sectores con mayor demanda de talento, el equilibrio entre la vida personal y profesional se ha convertido en una condición prioritaria, incluso por encima de otros factores como el salario o las oportunidades de desarrollo.

Además, el 46% del talento digital también señala la baja remuneración como una de las principales causas para cambiar de empleo, 14 puntos porcentuales por encima de la media nacional, situada en el 32%. Esta combinación de exigencias en cuanto a calidad de vida y retribución económica subraya la creciente dificultad de fidelizar al talento digital en un mercado cada vez más competitivo.

En cuanto a las generaciones, los trabajadores más jóvenes también muestran una marcada sensibilidad hacia la conciliación. Concretamente, el 41% de la Generación Z afirma que dejaría su empleo para mejorar su bienestar, mientras que solo el 26% lo haría por motivos salariales, a pesar del contexto actual de inflación y aumento del coste de vida.

Esta diferencia evidencia un cambio generacional en los valores: las nuevas generaciones priorizan su bienestar y desarrollo personal por encima de las motivaciones económicas tradicionales.