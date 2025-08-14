Los afiliados extranjeros suman el 40% del empleo creado desde la reforma laboral

La Seguridad Social registró en julio un total de 3.096.015 afiliados extranjeros, tras sumar 198.585 ocupados en los últimos doce meses, un 6,86%, según ha informado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, que destaca que más del 40% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a estos trabajadores.

El departamento que dirige Elma Saiz desatca que "son 1.069.456 cotizantes foráneos más que en junio de 2018" (fecha en la que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa) y representan ya el 14,2% de afiliados del sistema.

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, un 84% de los afiliados extranjeros se encuadraron en el Régimen General de la Seguridad Social, alcanzando los 2.597.825 trabajadores.

Los sectores que registran mayor presencia de trabajadores procedentes de otros países son: Hostelería (29,9%), Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales (28,3%), Agricultura (25,2%), Construcción (22,3%), Actividades Administrativas (17,6%), Transporte y Almacenamiento (17,4%) y Actividades Inmobiliarias (147%), pero también entre los denominados "sectores de alto valor añadido" como Información y Comunicaciones (12,2%), Actividades Artísticas (11,2%) y Científicas y Técnicas (10%).

El aumento de asalariados extranjeras, en los últimos 12 meses se sitúa en el 6,94%. Diez sectores se sitúan por encima de la media, los que más crecen son Transporte y Almacenamiento (30,2%), Suministro de Agua (12,6%), Construcción (10,8%), Industria Manufacturera (9,3%) e Industrias Extractivas (9,2%).

Inclusión destaca también el crecimiento en actividades de alto valor añadido: Actividades Financieras (8,1%), Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (6,3%) e Información y Comunicaciones (5,7%, si bien en estos dos últimos casos se sitúan por debajo del crecimiento medio del Régimen General.

Del conjunto, el 31% son trabajadores de países de la Unión Europea. Por países, el mayor número de cotizantes proviene de Marruecos, seguido por Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

Récord de autónomos extranjeros

Pero no solo los asalariados crecen. La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países ha alcanzado en junio un nuevo máximo histórico: 486.905 personas, un 6,4% más que hace un año.

Este crecimiento se dispara en sectores altamente cualificados: en el último año, el número de trabajadores extranjeros por cuenta propia ha aumentado un 29,7% en Información y Comunicaciones y un 17,7% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas.