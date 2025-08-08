¿Aún organizando lo que queda de verano? Tres planes para recargar energía y hacer de este el agosto de tu vida

¿Qué se cuece en ese grupo de chat que echa humo en tu móvil? Cuando llega el verano, en todo grupo de amigos o familia está aquel que no para de proponer planes, el que dice que sí a todo, el que se motiva demasiado, aquel que pone alguna pega y, por su puesto, no puede faltar el organizador que se encarga de diseñar el planning perfecto para hacer de unas vacaciones, miles de momentos inolvidables.

En lo que seguro que todos se ponen de acuerdo es en hacer planes en los que disfrutar al máximo. Por eso, Repsol en escena, el espacio que recorre los mejores planes de ocio, música y cultura del país, quiere echarte un cable para hacer de este un verano muy especial con propuestas para todos los gustos y edades.

En tan solo dos minutos, este magazín hace un repaso por la escena cultural española de la mano de Eva Soriano quien, a partir de las 21:30 en Antena 3, viaja por la geografía española en busca de las mejores experiencias estivales. Conciertos, rutas gastronómicas, parques temáticos... ¿Se te ocurran planes más disfrutones para hacer de este, el verano de tu vida?

Primera parada: vibrar al ritmo de los temazos del verano

Empezamos a orillas del Mediterráneo, saltando las olas de la playa castellonesa de Burriana al ritmo de los temas del momento. ¿Necesitas más pistas? El cuarto capítulo de Repsol en escena te lleva a vivir la 15ª edición de Arenal Sound, uno de los festivales españoles con más solera donde no faltan los artistas nacionales e internacionales más escuchados del momento.

Un festival que no solo se ha consolidado como un referente de la escena artística contemporánea en nuestro país, sino también por su firme compromiso con la reducción de la huella de carbono. Sus cuatro escenarios funcionaron con combustibles 100% renovables de Repsol que alimentaron a los grupos electrógenos.

Uno de los escenarios de Arenal Sound en Burriana (Castellón)

Y como no se vive un festival igual sin poder grabar tus canciones favoritas o fotografiar esos momentos especiales, es imprescindible mantener el móvil con la batería llena. Por eso, accediendo al espacio Repsol, "Con toda la energía", los asistentes pudieron utilizar cargadores solares portátiles y disfrutar de los conciertos con las mejores vistas de todo el festival. Además de cantar y bailar desde las alturas y salir con el móvil a punto para el próximo concierto, este espacio en funcionamiento con energías 100% renovables permitió ganar premios en el túnel del viento y tomar un buen café para reponer fuerzas en la Barra Guía Repsol.

La zona de hostelería y los food trucks también contribuyeron a reducir la huella de carbono recogiendo el aceite usado para convertirlo en combustible renovable. Algunos de los autobuses lanzadera que conectaban la ciudad con el evento se movieron con diésel NEXA 100% renovable de Repsol.

Segunda parada: vivir refrescantes aventuras con familia y amigos

Eso sí, hay veranos para todos los gustos y gustos según cada persona. Por eso, todos los veranos son diferentes. Por ejemplo, si siempre está ese amigo que espera todo un año para ver actuar en directo a su artista favorito, hay otro que aprovecha esta temporada para vivir emocionantes anécdotas que contar toda la vida. Y si estos momentos se pueden disfrutar refrescándose, mucho mejor. Parque Warner Beach permite reunir a familia y amigos en un día donde la diversión está asegurada.

El pasado 3 de julio Parque Warner y Repsol firmaron un acuerdo para que este parque de ocio de Madrid funcione en su totalidad con combustibles 100% renovables y electricidad y gas natural con garantías de origen. Vivir una divertida jornada en la que no habrá opción a preocuparse ni por la batería del móvil. Repsol ofrece cargar tu dispositivo en estaciones de recarga alimentadas con paneles solares mientras te tomas un respiro planeando dónde volver a tirarte.

El pasado 3 de julio Repsol y Parque Warner firmaron un acuerdo para que el parque funcione en su totalidad con combustibles 100% renovables y electricidad y gas natural con garantías de origen

Y es que no solo las refrescantes atracciones funcionan con energía renovable, además de los vehículos de mantenimiento del parque para la movilidad de su personal, los coches del espectáculo de Loca Academia de Policía también se alimentan de estos combustibles renovables. Como novedad, este verano, Parque Warner ha estrenado el espectáculo nocturno "Justice League: Rise of the Penguin", una producción inmersiva con más de 300 drones, proyecciones y efectos especiales que también funciona con electricidad con garantías de origen renovable.

Última parada: saborear el verano disfrutando de la mejor gastronomía

Aunque, si bien recargar energía durante el verano suele ir acompañado de diversión y adrenalina, tomarse un respiro y relajarse disfrutando de cada momento suele ser otro de los imprescindibles que no faltan en vacaciones.

Siempre está ese amigo que busca una terraza o un chiringuito con encanto donde comer bien disfrutando de una fantástica puesta de sol. Y para hacerle la vida más fácil Guía Repsol acaba de publicar un nuevo listado de Soletes de verano, una selección de sitios que miran hacia el mar desde enclave diversos, prometen cócteles en frondosos jardines y desayunos a la sombra en una plaza tranquila. Con esta duodécima edición ya son casi 5.000 cafeterías, bares, restaurantes y terrazas que presumen de pegatina amarilla.

En definitiva, no saber qué hacer en verano ya no es una excusa. Repsol en escena te pone al día los mejores planes de este mes de agosto para disfrutar al máximo y con la mejor energía.

Producido por EcoBrands