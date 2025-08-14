Dos turistas brasileños expertos en Jiu-Jitsu se encuentran con un ladrón en Barcelona y no se lo piensan dos veces: "Estaba muy rebelde así que le enseñé cómo se hace un mataleón"

Dos turistas brasileños se encontraban en Barcelona, como parte de su viaje familiar por Europa, cuando de pronto se percataron de que a escasos metros había un ladrón que acababa de robar una cadena a otro turista, pero lo que el ladrón no sabía es que se los brasileños son expertos en Jiu-Jitsu, un conocido arte marcial.

Así pues, tal y como relata Gabriel Souza (@gabrielsouzag_), tras cometer el robo, corrió hacia una calle donde se encontraban estos dos "cinturones negros" en Jiu-Jitsu, que sin pensárselo dos veces, fueron a por él. Trataron de placarle y rápidamente se encontraba inmovilizado en el suelo, ya que Gabriel consiguió entrelazar sus piernas rodeando el cuello del ladrón.

A su alrededor se concentraron un gran número de personas, que querían agredir a este individuo, sin embargo, los expertos en Jiu-Jitsu simplemente lo inmovilizaron, sin hacerle daño, y le protegieron de los golpes y patadas de la multitud, a la espera de que llegara la policía.

"Estaba muy rebelde, así que le enseñé cómo se hace un mataleón", cuenta Gabriel en el vídeo publicado en sus redes, relatando toda esta historia, ya que el ladrón trataba de escapar. Mientras, tanto la gente que se encontraba en la calle, como desde sus balcones, comenzaron a aplaudir a los turistas por haber detenido el robo.

"Pasados uno 10 minutos llegó la policía", comenta. Los Mossos se hicieron cargo del delincuente, mientras que el turista portugués que había sido robado pudo recuperar su cadena. "Después nos fuimos a la Barceloneta con una buena historia para contar", termina, de forma humorística.

Rápidamente el vídeo se ha vuelto viral en redes sociales, dado que miles de usuarios han quedado impactados por su rápida actuación, a la vez que agradecen a estos turistas su labor, inmovilizando al ladrón hasta que llegaron los efectivos.