Arqueólogos encuentran restos con ADN africano en enterramientos de la Inglaterra del siglo VII: "Estas conexiones formaban parte de una red real más amplia"

Se ha hallado el ADN de dos individuos no emparentados, enterrados en cementerios del siglo VII d. C. en la costa sur de Inglaterra, revela antepasados recientes, probablemente abuelos, provenientes de África Occidental. Durante la Alta Edad Media, Inglaterra experimentó una importante migración desde el norte de Europa continental. Los relatos históricos describen el asentamiento de anglos, sajones y jutos, quienes dieron nombre al período anglosajón y quizás al propio país. Sin embargo, la magnitud de los movimientos desde lugares más lejanos era menos clara.

"La migración, su dirección, escala e impacto han sido objeto de un amplio debate en la arqueología europea", afirman los autores. "La investigación arqueogenética puede ahora aportar nuevos conocimientos, incluso identificando migrantes individuales".

Por lo tanto, para arrojar más luz sobre la migración en la Europa medieval temprana, investigadores de varias universidades realizaron análisis de ADN a individuos enterrados en dos cementerios del siglo VII d. C. en la costa sur de Inglaterra: Updown, en Kent, y Worth Matravers, en Dorset. Sus resultados se publican en dos artículos de la revista Antiquity, uno sobre cada cementerio.

Kent siempre ha sido un conducto para la influencia del continente adyacente, y esto fue particularmente marcado en el siglo VI, lo que podría denominarse la "Fase Franca" de Kent, afirma el autor principal del artículo sobre Updown, el profesor Duncan Sayer, de la Universidad de Lancashire. "Updown también se encuentra cerca del centro real de Finglesham, lo que indica que estas conexiones formaban parte de una red real más amplia".

En contraste, Dorset se encontraba al margen de la influencia continental", añade la Dra. Ceiridwen J. Edwards, de la Universidad de Huddersfield, autora principal del artículo sobre Worth Matravers. "La evidencia arqueológica sugiere una marcada y notable división cultural entre Dorset y las áreas al oeste, y las áreas de influencia anglosajona al este".

Si bien la mayoría de las personas enterradas en los cementerios tenían ascendencia del norte de Europa o británica e irlandesa occidental, ambas predominantes en Inglaterra en ese momento, una persona en cada cementerio tenía un antepasado reciente de África Occidental.

En cada individuo, su ADN mitocondrial (heredado de la madre) era del norte de Europa, pero el ADN autosómico (de ambos progenitores) mostró claros indicios de ascendencia no europea con afinidad con los grupos yoruba, mende, mandenka y esan actuales del África occidental subsahariana.

Esto indica que ambos individuos tenían una ascendencia genética y geográficamente mixta, a diferencia del resto de las personas enterradas en los dos cementerios. Investigaciones posteriores sugieren que ambos tenían un abuelo paterno de África occidental.

La tumba de Updown contiene varios objetos, incluyendo una vasija posiblemente importada de la Galia franca y una cuchara que podrían indicar la fe cristiana del individuo y/o sus vínculos con el Imperio bizantino. El cementerio de Updown formaba parte de la red real de Kent y estos objetos, junto con otros indicadores genéticos, apuntan a las conexiones continentales de Updown.

Por el contrario, el individuo de Worth Matravers fue enterrado junto a un hombre de ascendencia británica y un ancla de piedra caliza local. Sin embargo, en ambos casos, el hecho de que ambos individuos fueran enterrados como miembros típicos de sus comunidades indica que eran valorados localmente.

"Es significativo que sea el ADN humano -y, por lo tanto, el desplazamiento de personas, y no solo de objetos- lo que ahora esté empezando a revelar la naturaleza de la interacción a larga distancia con el continente, Bizancio y el África subsahariana", afirma el profesor Sayer.

"Lo fascinante de estos dos individuos es que esta conexión internacional se encuentra tanto en el este como en el oeste de Gran Bretaña". Updown se encuentra justo en el centro de la zona cultural anglosajona temprana, mientras que Worth Matravers, en cambio, se encuentra justo fuera de su periferia, en el oeste subromano.

El Dr. Edwards concluye: "Nuestros resultados conjuntos enfatizan el carácter cosmopolita de Inglaterra en el período medieval temprano, apuntando a una población diversa con conexiones extensas que, sin embargo, estaba plenamente integrada en la vida cotidiana".