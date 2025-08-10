El sencillo truco que deberías poner en práctica para que los trapos de cocina queden impecables, según una experta en limpieza

Limpiar el hogar es una tarea algo tediosa aunque relajante para muchos. Para llevar a cabo esta actividad, es imprescindible contar con los productos necesarios, desde escoba y fregona hasta limpiacristales y lejía pasando por los trapos y bayetas. Estos últimos acumulan gran cantidad de suciedad que debe ser eliminada ya que si no esta tarea será contraproducente.

Afortunadamente, existen expertas en limpieza como Alicia Martínez, creadora de contenido para el hogar y la limpieza con más de un millón de seguidores en Instagram, que nos echan una mano con todas esas dudas que pueden surgir a la hora de eliminar la suciedad de nuestra casa.

Trapos como nuevos

Los trapos y bayetas se ensucian enseguida, y eliminar esas molestas manchas puede ser una auténtica pesadilla. Pero recientemente, la experta publicó un vídeo en sus redes sociales en el que nos mostraba algunos 'tips' de limpieza entre los que se encuentra el sencillo truco para conseguir que los trapos queden impolutos y como nuevos.

Alicia no tiene ninguna duda, la mejor forma de limpiar por completo los trapos es meterlos en una olla con tres cucharadas de bicarbonato, una cucharada de jabón y agua hirviendo. Si los dejas en el interior a ebullición durante al menos 15 minutos, notarás como recuperan su color y quedan completamente limpios.

Una vez realizado ese proceso, basta con escurrir el exceso de agua y llevarlos directos a la lavadora. Cuando estén dentro, mezclamos detergente con percabonato y lavamos a temperatura mínima de 40 grados. De esta manera, el jabón eliminará la grasa y las manchas, el bicarbonato los olores y la suciedad incrustada y el percabonato blanquea el material.