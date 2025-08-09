Farmacéuticos alertan de los peligros de consumir alcohol si estás tomando algún fármaco: "Puede potenciar los efectos adversos"

Las interacciones entre los fármacos y el alcohol son bidireccionales; es decir, los fármacos pueden influir en los efectos del alcohol en el organismo y, el alcohol, a su vez, puede influir en el comportamiento de los fármacos, aumentando o reduciendo su concentración, potenciando sus efectos adversos o aumentando o reduciendo sus efectos, señala el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España.

Así advierten que actualmente, hay 292 principios activos que presentan interacciones con la ingesta de alcohol, de las cuales 119 se califican como interacción de riesgo elevado, según los datos de BOT PLUS, la base de datos de medicamentos del Consejo General actualizada a 1 de agosto de 2025.

Además, los farmacéuticos matizan que este número se refiere a principios activos y que cada uno de ellos puede formar parte de distintos medicamentos, combinaciones o formatos, por lo que, si se considerara el número de presentaciones comerciales disponibles, este número sería mucho mayor.

A tener en cuenta

Asimismo, diferencian entre un consumo agudo y el crónico. Si una persona toma alcohol de manera crónica, metabolizará más rápidamente algunos fármacos, por lo que el efecto farmacológico será menos duradero y se reducirá su actividad, señalan. En cambio, cuando el consumo de alcohol es agudo, de forma ocasional, hace que el organismo no metabolice determinados fármacos como debería, por tanto, las concentraciones de estos medicamentos "pueden verse aumentadas" con el consiguiente incremento del riesgo de reacciones adversas o, en ocasiones, de sus efectos.

En este sentido, los farmacéuticos ponen el foco en los fármacos depresores del Sistema Nervioso Central (SNC), como los ansiolíticos, hipnóticos, antihistamínicos u opioides.

En detalle

Por otro lado, apuntan que cuanto menor sea la cantidad ingerida, menor será el riesgo de interacciones. No obstante, aunque en determinados casos el consumo moderado de alcohol no ocasiona interacciones graves con determinados medicamentos, "siempre conviene consultar con el médico o el farmacéutico para garantizar el uso seguro, teniendo en cuenta que las recomendaciones se deberán adaptar a cada paciente en función de su situación concreta, puesto que en muchas situaciones sí puede haber interacciones importantes, aconsejan los farmacéuticos.

Finalmente exponen que el tiempo que tiene que pasar desde la toma de la medicación y la ingesta de alcohol para asegurar que no interaccionen va a variar dependiendo del fármaco consumido, de los efectos farmacológicos y tóxicos que este pueda provocar, así como de su duración o de la vida media del fármaco y sus metabolitos (los compuestos a los que se degrada, que pueden tener también efectos farmacológicos y tóxicos) en el organismo.