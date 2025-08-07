Sin detergente ni vinagre: el sencillo truco para limpiar el táper de plástico y dejarlo como nuevo

Nadie cuestiona su utilidad, eso es un hecho. Gracias a la existencia del táper podemos transportar comida a cualquier lugar o almacenarla en la cocina. No obstante, lavar este recipiente puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza, sobre todo si estamos ante la combinación peligrosa: táper de plástico y salsa de tomate. Y es que, aunque es cierto que el cristal suele limpiarse a la perfección, seguro que sabes de primera mano que en los de este otro material hay algunas manchas que se resisten. Afortunadamente, existe un sencillo truco con el que poder limpiarlos correctamente.

A tener en cuenta

Lo primero y lo más importante que debes tener en cuenta es que hay ciertos errores comunes que complican el proceso. Aunque es cierto que no siempre es posible, sobre todo si nos encontramos fuera de casa, lo mejor es ponerse manos a la obra cuanto antes, ya que el plástico es un material que puede absorber los restos de comida, como el aceite o las salsas.

Además, utilizar utensilios no adecuados también influye en el resultado. Por ejemplo, el estropajo puede rayar la superficie y hacer que los alimentos penetren más en el plástico, de forma que acabará siendo más complicado de limpiar.

Cómo eliminar las manchas del táper

Si el recipiente lleva varias horas sucio, entonces además de limpiarlo con agua y jabón, puede ser que necesites una ayuda extra para deshacerte de las manchas y los olores. Utilizar bicarbonato de sodio es la solución perfecta para ello, ya que es económico, rápido y muy eficaz.

Para ello, mezcla bicarbonato de sodio con unas gotas de agua para formar una pasta y esparce en el recipiente. La recomendación de los expertos es dejar la mezcla al menos una hora, para que actúe correctamente y absorba los restos de alimento. Tras ello, rocía zumo de limón y enjuaga con agua y jabón.