Cómo deshacerse de las plagas de tu limonero: los trucos sencillos y sin productos químicos para que crezca fuerte y sano

Si tienes un hueco en el jardín o la terraza y todavía no has colocado ahí un limonero, todavía estás a tiempo. Este pequeño árbol frutal es uno de los más agradecidos de todo el mundo de la jardinería, además que si lo cuidas podrás tener limones durante todo el año en casa. Y es que además del toque de color verde y amarillo que aporta a cualquier estancia, su fragancia también es otro de sus puntos fuertes.

Ahora bien, cuando aparece una plaga, todo se complica y actuar con rapidez es vital para garantizar la buena recuperación de nuestro limonero y evitar que se muera. En la gran mayoría de las ocasiones, estas suelen ser bastante silenciosas, por lo que durante los primeros días pueden avanzar sin que nos demos cuenta.

Remedios caseros y efectivos contra plagas

Como hemos adelantado, detectar una plaga a tiempo es importante para conseguir que no se extienda que acabe deteriorando la salud de nuestro limonero. Ante ello, revisar las hojas y los tallos una vez a la semana puede ser de gran ayuda. Por lo general, plagas como los pulgones o las cochinillas suelen esconderse en el reverso.

Si estuviéramos ante una plaga, lo mejor es deshacerse de todas aquellas hojas y tallos que hayan sido infectados, además de mantener el área limpia para evitar que se alojen en los recovecos que pudiera haber.

| Fuente: Istock

Ahora bien, para eliminar las plagas existen múltiples remedios naturales y formas de poder hacerlo. Una de ellas, y la más extendida, es la de rociar agua con jabón biodegradable con un pulverizador por las mañanas o a última hora, para no dañar las hojas con el sol. Otro remedio efectivo es utilizar aceite de neem, un insecticida natural contra las plagas muy efectivo.

Si lo que queremos es contar con algo aún más natural, los expertos recomiendan introducir insectos como mariquitas o crisopas, que se alimentan de este tipo de plagas y que se pueden conseguir en viveros especializados.