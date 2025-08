Las razones por las que tus tomates no se ponen rojos y cómo recuperar su color a tiempo para las ensaladas de verano

Si a estas alturas del verano todavía tus tomates no gozan ese color rojo intenso, está claro que algo está sucediendo. Se trata de un problema muy común, ya que el tomate es una fruta bastante delicada a la hora de madurar, de forma que hay varios factores que pueden influir en su crecimiento. Afortunadamente, no hay nada que no tenga solución.

Factores más comunes y cómo arreglarlo

A los tomates les gusta el calor, pero es importante tener en cuenta que es recomendable que no sea en exceso. Lidiar con las altas temperaturas es una batalla complicada, sobre todo si tenemos en cuenta las típicas olas de calor a las que nos tiene acostumbrados el verano.

Por suerte, existen algunos remedios que podemos poner en práctica para aliviar esta situación. Según David Glass, jardinero jefe en declaraciones para el medio británico Ideal Home, podemos mover nuestras macetas a un lugar más sombreado. Si se encontraran en un invernadero, entonces su recomendación es "pintar el vidrio durante los meses más cálidos para reflejar la luz solar y reducir la temperatura interior".

El exceso de agua también puede ser un motivo por el que tus tomates no están madurando correctamente, según Nick Wood, horticultor. Otra causa podría ser también la falta de nutrientes necesarios. En este caso, contar un con fertilizante de calidad y agregarlo semanalmente puede ser el empujón que necesita tu tomatera.

Por último, poca gente ha oído hablar del método del "pinzado", pero realmente es una técnica efectiva y sencilla que ayuda a estimular a las plantas en floración y fructificación. Según Glass, "después de que haya producido unos cinco racimos, recomiendo detener su crecimiento eliminando la punta del tallo principal". Y añade: "Esto estimula a la planta a usar su energía para madurar los frutos existentes, en lugar de producir nuevos racimos".