Cómo preparar helado en casa con solo tres ingredientes y sin máquinas: fácil, delicioso y saludable

Durante los calurosos meses del verano, sin duda alguna, uno de los postres favoritos es el helado. Delicioso, refrescante y de mil sabores distintos, podría llegar a decir que un bocado de estos es sinónimo del verano. Ya sea durante una vuelta por el paseo marítimo, en la plaza del pueblo o en casa, hay pocas opciones mejores. Ahora bien, para muchos el verdadero placer se encuentra en tener siempre una tarrina disponible en el congelador, y si es casera mucho mejor.

No obstante, si alguna vez te has propuesto el reto de preparar tu propio helado en casa, habrás podido comprobar que la gran mayoría de las recetas que se encuentran disponibles en Internet son tediosas, se resumen en largos e interminables pasos y requieren de alguna máquina o heladera. Ahora bien, ¿eso significa que no podamos preparar helado en casera de forma fácil y sencilla? No, pues esta receta es el ejemplo de ello.

Una receta sencilla, fácil preparar y saludable

La influencer y creadora de contenido gastronómico, Nieves Felipo, nos recuerda una vez más que no hay límites y que es posible experimentar y crear combinaciones deliciosas con poco. En esta ocasión, ha compartido a través de sus redes sociales la receta para crear el que denomina "el helado más fácil que vas a hacer este verano". Y la verdad, es que no le falta razón al título.

Con apenas muy pocos ingredientes, únicamente nata para montar, kéfir o yogur, miel y sal en escamas, es posible disfrutar de este delicioso helado en casa. Además, tampoco se necesita ninguna máquina especial ni heladera, solo nuestro congelador y unas varillas para conseguir esa textura cremosa típica del helado.

Receta de helado casero

Ingredientes:

Medio litro de nata para montar

Medio litro de yogur natural o kéfir

Un chorro generoso de miel

Un pizca de sal en escamas

El paso a paso:

En un bol, añade los ingredientes y mezcla bien hasta que la nata monte. Después, incorpora el yogur natural o kéfir a la mezcla e integra bien. Mete al congelador y ve sacando a ratos para remover y evitar que se cristalice. Cuando tenga consistencia de helado, deja congelar por completo. Disfruta de tu helado con tus 'toppins' favoritos.