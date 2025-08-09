"Lo más eficiente para perder barriga y quemar la grasa es el entrenamiento de fuerza": una experta en metabolismo explica cómo fortalecer el abdomen

Isabel Belaustegui es una médica española especializada en Medicina Integrativa y Nutrición. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en Anatomía Patológica y posee un máster en Terapia Neural y Odontología Neurofocal. La experta utiliza las redes sociales para compartir consejos y recomendaciones, pero esta vez la hemos escuchado en el podcast 'Tengo un plan'.

En la grabación, pudimos escuchar la opinión y las recomendaciones de la experta sobre varios aspectos relacionados con la pérdida de grasa, consejos para aumentar la cantidad de años vividos y mucho más. Llama especialmente la atención cómo Belaustegui aborda la temática de la reducción de barriga y el fortalecimiento de los músculos abdominales.

Los riesgos de un exceso de grasa abdominal

"Un michelín resistente es un signo característico de una falta de flexibilidad metabólica, cuando optimizamos el metabolismo activamos esa vía, esa alternancia y damos salida a la combustión de grasa y a la utilización de nuestra grasa de reserva", explica la experta. "La grasa abdominal es un factor de riesgo cardiovascular que habla de que hay un exceso de grasa en el cuerpo y de que hay un problema de resistencia a la insulina", continúa.

"Cuando nuestras células no responden bien a la insulina, se favorece la inflamación descontrolada, el desarrollo de diabetes y enfermedad cardiovascular, que encabezan la lista de las causas de muerte hoy en día en nuestro mundo occidental. Además la grasa abdominal libera citocinas, moléculas proinflamatorias", asegura Isabel Belaustegui.

Cómo perder barriga según la experta

Afortunadamente, la experta sabe cuál es la mejor forma de eliminar los michelines. "En el gimnasio se pueden hacer muchas abdominales para quemar la grasa abdominal y reducir la barriguita", explica. Además, lo tiene claro, "lo más eficiente a nivel físico de entrenamiento para quemar la grasa abdominal es el entrenamiento de fuerza".

"Va a ser mucho mejor que se ponga a hacer jalones, sentadillas, peso muerto, dominadas, incluso puede ayudar más ese tipo de entrenamiento de fuerza a irse a correr media hora", continúa. "Para la quema de graso abdominal, lo más eficiente es el entrenamiento de fuerza, y lo más eficiente quiere decir que con con el mismo esfuerzo y tiempo vas a obtener más resultados", concluye.