Expertos en animales avisan a todos los que tengan esta mascota: "Un nuevo color de gato desafía las expectativas genéticas"

Los gatos son animales espectaculares capaz de asombrar al ser humano con sus acrobacias imposibles y adorables miradas. Aunque muchas personas los detesten y los consideren poco cariñosos y ariscos, sus dueños saben perfectamente que nada tiene que ver con la realidad. Cada gato es distinto y hay un sinfín de tipos de pelajes, desde los tenebrosos negros hasta lo alocados naranjas pasando por los encantadores blancos.

El mundo de la genética felina no deja de sorprendernos, a veces, nos cruzamos con un gato cuyo pelaje nos parece sacado de una película de Disney y que no habíamos visto nunca antes. Eso precisamente le pasó a un grupo de investigadores que identificaron por primera vez un color de pelo distinto, al que otorgaron el nombre de 'salmiak' y que desafía las expectativas genéticas.

Un descubrimiento único

En el año 2007, un grupo de investigadores descubrió un gato con un patrón de pelaje llamativo, algo que salía de lo común y que inicialmente denominaron como 'mutación finlandesa' por la ubicación en la que se produjo el hallazgo. Estos felinos eran de color negro, blanco y negro, algo similar a un esmoquin, pero había algo más, contaban con una degradación en las tonalidades más oscuras.

Intrigados por el curiosos aspecto de estos gatos y con muestras genéticas en la mano, los investigadores de la Universidad de Helsinki recurrieron a la Dra. Heidi Anderson del equipo Wisdom Panel™ para solicitar ayuda para investigar la genética de este color de pelaje. El estudio reveló que una parte de la coloración (todas las canas del gato) no tenía una explicación genética conocida.

Gato salmiak | Ari Kankainen | My Cat DNA

Como explican los expertos de My Cat DNA, se descubrió que el patrón de color salmiak se hereda de forma recesiva, lo que significa que requiere una copia de la variante salmiak de ambos progenitores para que el rasgo sea visible. Si bien los patrones de manchas blancas pueden provocar discapacidad auditiva tanto en gatos como en perros, los investigadores no observaron signos de sordera.

"El descubrimiento de la variante salmiak enriquece nuestra comprensión de la genética del color del pelaje felino y de los numerosos genes que contribuyen a los patrones de color blanco en los gatos. Estos gatos de color "regaliz salado" son un hermoso testimonio de la creatividad ilimitada de la naturaleza y de la rica diversidad genética de gatos locales sin pedigrí, aún por descubrir", aseguran los expertos.