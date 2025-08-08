Experta en comportamiento animal habla sobre el rencor en los gatos: "Puede determinar el resto de su relación"

Los gatos tienen una gran fama de animales autosuficientes, independientes y con un carácter especial, que hace que muchas personas sean reacias a convivir con ellos. Sin embargo, quienes tienen gatos y comprenden su comportamiento, saben que estos animales domesticados requieren de los cuidados de los humanos, al mismo tiempo que son capaces de transmitir amor y cariño, aunque también, al igual que las personas, muestran sentimientos negativos, como el enfado o el rencor.

De hecho, hay una creencia popular muy extendida de que los gatos son muy rencorosos. Pero, ¿es esto cierto? Para dar respuesta a esta pregunta, la experta en etología, Mary Granero, autora del libro Lo que la ciencia sabe de tu gato, ha compartido un hilo en la red social X (antes Twitter), donde ha escrito sobre la existencia del rencor en los gatos: "Tal y como lo entendemos en humanos, no".

¿Los gatos son rencorosos?

Lo primero que hay que saber es que "los animales gregarios, como los humanos, los elefantes o los lobos, necesitamos vivir en sociedad y eso ha hecho que desarrollemos una serie de estrategias para mantener unos vínculos sociales". Los gatos no son animales gregarios, pero son "socialmente selectivos", por lo que tienen "un amplio repertorio de comportamientos prosociales", pero "no tienen demasiadas herramientas de reconciliación".

A este argumento, se le suma otro de peso y es que "normalmente, los gatos no eligen con qué otros individuos van a convivir". Esto hace que sea posible que "un gato se haya visto forzado a compartir su espacio y sus recursos con otro que no es de su agrado (ya hemos dicho que son socialmente selectivos)", añade la experta.

"Al mismo tiempo, muchas casas no están adaptadas para la cordial convivencia entre dos gatos, atendiendo a las necesidades de espacio, suficiente cantidad de areneros, comederos separados...", por lo que dos gatos se pueden llevar mal de primeras o, incluso, llevarse bien y, finalmente, acabar por no soportarse, lo que no indica rencor como tal.

"Pero, tal vez, una de las situaciones que más problemas de convivencia genera en dos gatos que conviven es la presentación. Una mala presentación entre dos gatos puede determinar el resto de su relación", añade Mary Granero en su explicación.

