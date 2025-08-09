España tendrá la mejor lluvia de estrellas de los últimos años: a qué hora y qué días ver las Perseidas en 2025

Un total de tres lluvias de estrellas decorarán el cielo español durante este verano. Las noches se convertirán en auténticos espectáculos mágicos en los que miles de estrellas iluminarán la oscuridad. De hecho, coincidirán durante unos días convirtiéndose en un hecho único que nadie debe perderse.

Desde el mes de julio y durante varias semanas, podremos observar tres lluvias de estrellas diferentes, las alfa Capricornidas, las famosas Perseidas y las delta Acuáridas. Todas ellas se superpondrán durante estos días en concreto para gusto y disfrute de todos aquellos que miren hacia el cielo.

Las lágrimas de San Lorenzo

Y ahora que ha comenzado el mes de agosto, se acerca una de esas noches que hay que apuntar en el calendario ya que llegan las "lágrimas de San Lorenzo", también conocidas la lluvia de meteoros de las Perseidas. Este fenómeno se mantendrá activo entre el 17 y el 24 de agosto, y se podrá ver en todo el país, aunque la mejor visibilidad la tendrán las regiones del norte.

Pero el punto álgido de las Perseidas será de la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto, cuando se espera la mayor concentración de meteoros por hora, según señalan se podrán ver hasta 100 meteoros por hora. El único inconveniente es que dicha fecha coincidirá con la fase de Luna llena, lo que dificultará la observación de estos, o por lo menos de los más débiles.

Tres lluvias de estrellas en España

La primera de ellas será la denominada alfa Capricornidas, que comenzó el pasado siete de julio y durará hasta mediados de agosto. No obstante, tal y como aseguran los expertos, el mejor día para disfrutar de este espectáculo astronómico será la noche del 31 de julio al 1 de agosto.

La segunda en llegar será la delta Acuáridas del sur, que comenzó el 12 de julio y cuyo apogeo será visible entre el 29 de julio y el 1 de agosto. Con más de 20 meteoros por hora, será especialmente visible desde el hemisferio austral aunque también se podrá disfrutar de este espectáculo en latitudes medias.

Por último, las populares Perseidas, que pueden verse desde el pasado 17 de julio, extenderán su presencia en los cielos hasta el 24 de agosto, siendo la noche de mayor concentración la que parte del 12 al 13 de agosto. Es por ello que los últimos días del mes de julio y los primeros de agosto serán ideales para su avistamiento.

Cuándo ver la triple lluvia de estrellas

Por lo tanto, tal y como explican expertos de eltiempo.es, "la coincidencia entre las tres lluvias de meteoros ocurre entre el 29 y el 31 de julio, cuando sus respectivas tasas de actividad se solapan. Durante esas noches, los observadores podrán ver hasta 20 Perseidas por hora desde el noreste, unas 20 delta Acuáridas por hora desde el sureste y hasta 5 alfa Capricornidas por hora desde el sur.