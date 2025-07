El nivel que hay que vigilar este verano: "Es el único cuya pérdida nos advertirá de que puede haber un susto"

El mercado sigue en tendencia alcista. Nadie lo puede poner en duda. Imparable. En Wall Street sobre todo, donde los índices siguen batiendo máximos día tras día. El Nasdaq 100, el Nasdaq Compuesto y el S&P 500 ya lo han hecho y todo hace indicar que es cuestión de tiempo que el Dow Jones también lo haga y dé como resultado un póker de ases en Estados Unidos que, lo único que nos dirá es que la foto va a ser incluso más alcista de lo que podíamos imaginar.

"Yo no me dejo emocionar por las subidas. Es cierto que las noticias acompañan, los resultados, el relato sigue siendo favorable. Y que cada intento de corrección, pues que el mercado responde con una nueva embestida, ¿no? Nadie quiere perderse esa fiesta", señala Joan Cabrero, analista técnico. "Pero ojito, que como decía Séneca, la fortuna no da, presta. Y cuando algo sube tan vertical, tan rápido, sin apenas pausas, conviene no dejarse deslumbrar por el brillo. Porque incluso las mejores películas, cuando todo parece ir sobre ruedas, siempre llega el giro inesperado", advierte el experto.

Algo que no sería descartable si se tiene en cuenta que agosto ha sido históricamente un mes propenso a los sobresaltos. La media histórica del Ibex 35 en los últimos 30 años te dice que agosto es el mes más bajista del año. Y la volatilidad es la más elevada del año también en este mes. Porque el índice del miedo, el VIX, que mide la volatilidad en Estados Unidos, repunta de media también en estos 30 años, casi un 9% durante el mes de agosto.

"Yo lo único que estoy diciendo es disfrutemos del viaje, pero pongámonos protección factor 50, ¿de acuerdo?. Que el sol brille, sí, pero no conviene quemarse", afirma el experto. En ese sentido el hueco que puede protagonizar hoy el mercado en Wall Street -guiado por la presentación de las compañías tecnológicas que están dando a conocer sus cuentas trimestrales- es una señal de fortaleza. Siempre y cuando no sea cerrado, la tendencia alcista seguirá vigente.

Pero en si se cierra, va a haber una debilidad en el mercado, nos va a advertir de que puede haber un susto "Si se cierra este hueco, comedia finita est", señala Cabrero. "Tendremos susto", incide. El experto, indica que el nivel en cuestión a vigilar viene marcado por el cierre del Nasdaq de la sesión de ayer en 23.345. "Ahí está la parte inferior del hueco que va a abrir hoy. Como los mínimos de ayer, que están en los 23.225, (los mínimos de antes de este hueco alcista) se pierdan, se acabó. Susto".

Eso sí, mientras no se pierden estos niveles y por ende no se cierre este hueco, tenemos la traca final, probablemente en modo cohete que podía llevar al Nasdaq al techo de la residencia creciente, que venimos defendiendo desde elEconomista.es, desde hace ya semanas, desde que superó el techo de Deepseek, que pasa por la zona de los 24.000, 24.500 puntos.