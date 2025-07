El nivel clave en el Ibex 35 que no hay que perder de vista en este cierre mensual

Tensiones comerciales, decisiones sobre los tipos de interés por parte de bancos centrales, una oleada de resultados corporativos, fenómenos naturales de dimensiones históricas... La avalancha de catalizadores a la que se enfrentan los mercados en las últimas horas ha acabado desembocando en una suerte de consolidación lateral alcista en las bolsas Occidentales que da continuidad a la tendencia previa y que deja al inversor a las puertas de agosto con buen sabor de boca, perdiendo de vista un mes que terminará con ganancias superiores al 1,5% en la mayoría de índices de los países desarrollados.

El Mib italiano ha sido el selectivo que más se ha revalorizado desde el comienzo de julio, al conseguir rebotar más de un 4,5%. Un comportamiento al que solo se acerca el FTSE 100 londinense y que difiere mucho de las cifras que arrojan algunos selectivos de Wall Street como el Dow Jones, que en el mismo periodo de tiempo apenas logra un avance del 1%.

La dinámica en la que se ha visto envuelta el mercado en las últimas horas, tras el anuncio de los últimos acuerdos en materia comercial que ha anunciado el presidente de EEUU con muchos de sus socios estratégicos -Japón, China, la UE... y en última instancia, India- y después de que la Fed no tocara el precio del dinero y evitara anticipar un recorte en septiembre, ha favorecido que el Ibex 35 afronte el cierre mensual presionando el techo del canal consolidativo en el que lleva atrapado los últimos dos meses y medio, que tiene como resistencia los 14.360 puntos y como soporte clave, los 13.700 enteros.

Sin embargo, el nivel clave en el Ibex 35 que no hay que perder de vista bajo ningún concepto en este cierre mensual no es ninguno de los anteriores. "Podría estar gestándose un fallo alcista, con las implicaciones bajistas que eso suele conllevar, y tomaría cuerpo si la presión bajista logra llevar al Ibex 35 por debajo de los 14.160 puntos", advierte Joan Cabrero, analista técnico y estratega. "Ese es el soporte que de verdad les sugiero vigilar con pulcritud, porque mientras no lo pierda el control seguirá en manos de los alcistas".

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

"Lo que haga el Ibex 35 en las próximas sesiones marcará el tono con el que podría comenzar el mes de agosto, y no me sorprendería ver episodios de volatilidad e incluso algún que otro susto que podría iniciarse con la cesión de esos 14.160 puntos", previene el experto.

El giro de las divisas que favorece al inversor europeo

La llegada de la última jornada del mes, como suele ser habitual, invita al inversor a hacer un balance mensual que en esta ocasión viene marcado por la evolución de las divisas. El cambio de rumbo visto en julio en el dólar estadounidense es una de las tendencias que más llama la atención... y que más alegrías está dando al inversor europeo que no tenga cubierto el efecto divisa.

No en vano, quien tenga posiciones en selectivos de Wall Street como el Nasdaq, ha visto como registraba ganancias superiores al 7% gracias a la caída del euro frente al billete verde. E igual ocurre con quien estuviera invertido en índices chinos, como el Shanghai Shenzhen CSI 300 o como el Hang Seng, que ofrecen cifras similares. Y es que, ambas divisas -la estadounidense y la Oriental- se anotan alzas del 3% frente al euro en lo que ha transcurrido de mes.